Perú

Resultados ONPE en Loreto 2026: quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

El aspirante de Somos Perú supera por menos de tres puntos a Fernando Meléndez Celis, cuando se ha procesado el 89,609% de las actas regionales y el resultado aún puede variar

Una ánfora electoral con cédula de voto, papeles en un escritorio y carteles ilustrativos sobre elecciones ante un edificio gubernamental
Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubica a Germán Chong Ríos, de Partido Democrático Somos Perú, al frente de la contienda por el Gobierno Regional de Loreto con el 27,787% de los votos válidos, tras el escrutinio del 89,609% de las actas. Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso, se ubica en segundo lugar con 24,930%, una diferencia de menos de tres puntos porcentuales que podría definirse recién con el cierre total del conteo.

¿Quién ganó las elecciones en Loreto?

Con la mayoría de las actas procesadas, ningún candidato alcanza el 30% de los votos válidos requerido para ganar en primera vuelta, por lo que la región se encamina a una segunda elección regional. Chong Ríos y Meléndez Celis aparecen como los dos postulantes con mayor respaldo y, de confirmarse esta tendencia al cierre del escrutinio, serían quienes disputen el balotaje convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el 29 de noviembre. Aunque la fecha debe confirmarse todavía.

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Detrás de ambos se ubica Jorge Luis Mera Ramírez, representante de Renovación Popular Perú, con 14,947% de las preferencias, y en cuarto lugar Olmex Aeb Escalante Chota, de Fuerza Popular, con 8,703%. La distancia entre el segundo y el tercer puesto supera los diez puntos, lo que reduce las posibilidades de una alteración en el orden de los dos primeros lugares.

Personas hacen fila y depositan su voto en ánforas de la ONPE dentro de un salón de clases.
Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE Loreto 2026

Según el reporte actualizado al 8 de octubre a las 11:16 horas, la ONPE contabilizó 2.432 actas de un total de 2.714 correspondientes a la región. A ese número se suman 177 actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 105 actas pendientes de ingreso al sistema, lo que representa el 6,522% y el 3,869% del total respectivamente.

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El avance del escrutinio, cercano al 90%, otorga un nivel de representatividad alto a las cifras difundidas hasta el momento, aunque la ONPE mantiene la salvedad de que los resultados pueden variar hasta el cierre definitivo del cómputo.

Una mano introduce una papeleta blanca en una urna transparente frente a la bandera de Perú, junto a un mapa del país con un gráfico de barras.
Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

El orden de las cuatro primeras fórmulas a la gobernación regional de Loreto, de acuerdo con el reporte oficial, es el siguiente:

Germán Chong Ríos (Partido Democrático Somos Perú): 27,787%

Fernando Meléndez Celis (Alianza para el Progreso): 24,930%

Jorge Luis Mera Ramírez (Renovación Popular Perú): 14,947%

Olmex Aeb Escalante Chota (Fuerza Popular): 8,703%

Estas cifras confirman la tendencia que ya se había anticipado en el sondeo a boca de urna de Datum, difundido al cierre de la votación del 4 de octubre, que colocaba a Meléndez Celis en primer lugar con 26,7% y a Chong Ríos en segundo con 24,8%. El avance del conteo oficial de la ONPE invirtió ese orden inicial y amplió la ventaja del candidato de Somos Perú.

La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial.
La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial. Foto: Associated Press

Resultados por provincias de Loreto

La ONPE desagrega el conteo por cada una de las provincias que integran la región, lo que permite identificar variaciones en el respaldo a cada candidato según la zona geográfica. El portal oficial del organismo electoral habilita un filtro por provincia y distrito para quienes buscan precisar el resultado en territorios específicos como Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali y Datem del Marañón.

La consulta por provincia resulta relevante en regiones con alta dispersión geográfica como Loreto, donde las diferencias de acceso y las particularidades demográficas de cada zona pueden incidir en el comportamiento del voto.

¿Quién lidera en la provincia de Loreto?

Maynas concentra la mayor cantidad de electores de la región, por lo que su resultado suele ser determinante en la tendencia general del cómputo regional. El desglose detallado por provincia, incluida Maynas, está disponible en el sistema de consulta de la ONPE, que actualiza los porcentajes a medida que avanza el procesamiento de actas.

Una mano coloca un papel en una urna con el símbolo de la ONPE, junto a una cédula impresa y un mapa de Perú
Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los resultados oficiales

Los resultados definitivos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Loreto pueden consultarse de manera directa en el portal web de la ONPE. El sistema permite filtrar la información por región, provincia y distrito, además de mostrar el detalle de actas contabilizadas, pendientes y en proceso de envío al JEE.

La plataforma también difunde los resultados de la elección de consejeros regionales, en un sistema paralelo al de la fórmula de gobernador y vicegobernador.

¿Cuándo termina el conteo?

Con el 89,609% de actas procesadas, el cómputo oficial en Loreto se aproxima a su etapa final. La ONPE no estableció una fecha límite pública para el cierre total del escrutinio, aunque el organismo suele completar el procesamiento en los días posteriores a la jornada electoral, salvo incidencias que retrasen el envío de actas desde zonas de difícil acceso, una situación habitual en regiones amazónicas como Loreto.

Personas hacen fila en un aula frente a una mesa electoral con un ánfora transparente de la ONPE y un cartel informativo al fondo.
Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De confirmarse que ninguna fórmula supera el 30% de los votos válidos, Chong Ríos y Meléndez Celis se perfilan como los candidatos que disputarán la segunda elección regional fijada por el JNE para el 29 de noviembre.

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