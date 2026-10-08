Perú

PJ autoriza viaje de Juan José Santiváñez a España pese a tener impedimento de salida del país

Es la tercera vez que el Juzgado Supremo levanta temporalmente la medida que, en teoría, debe impedir que el exministro del Interior salga del territorio nacional. Despacho de Tomás Gálvez no se pronunció a pesar de ser notificado

Juan José Santiváñez
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El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria autorizó al exministro Juan José Santiváñez a viajar a España entre el 16 y el 25 de octubre, pese a mantener vigente una medida de impedimento de salida del país por el delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, a la que accedió Infobae, dispone un levantamiento temporal de la restricción para que el investigado participe como ponente en un foro internacional en Santander.

Como se recuerda, Santiváñez Antúnez arrastra un impedimento de salida del país por 18 meses, impuesto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, hasta el 4 de diciembre de 2026. Esto en la investigación preliminar en su contra por presuntamente haber ejercido influencias ante el Tribunal Constitucional para favorecer a su cliente Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un expolicía sentenciado por asociación ilícita para delinquir y usurpación, vinculado a la organización criminal “Los K y K” que operaba en La Libertad.

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A mediados de setiembre, la defensa del exministro de Dina Boluarte solicitó autorización para ausentarse del país entre el 16 y el 25 de octubre con el fin de participar en la XI edición del Global Youth Leadership Forum (GYLF), donde expondrá sobre “La era de la Fragmentación: Desafíos para la Prosperidad Económica y Cooperación Global”.

Para sustentar el pedido, la defensa de Santiváñez adjuntó la carta de invitación institucional suscrita por la directora general del GYLF, la confirmación de reserva de hospedaje y los boletos aéreos de ida y retorno.

Cabe precisar que el juez Juan Carlos Checkley notificó a la Fiscalía de la Nación para que dé su opinión sobre el pedido de autorización de viaje, pero, según consta en la resolución, el despacho de Tomás Gálvez no hizo pronunciamiento alguno.

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Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez.
Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez.

Derecho a trabajar

Al analizar el pedido de Santiváñez, el juez Checkley sostuvo que “toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley, lo cual constituye una razón suficiente para otorgar la autorización”. Aunque la defensa no argumentó que la presencia del exministro en el foro fuera indispensable, el magistrado señaló que “el motivo de la solicitud de autorización de viaje es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades”.

“No obstante, de lo antes mencionado, es pertinente precisar que el permiso u autorización de viaje que se concede al encausado, es por breve termino, en ese sentido corresponde oficiar a la Oficina General de Administración y Finanzas – Trámite Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Judicial a fin de que levante el impedimento de salida del país desde el 16-10-2026 al 25-10-2026, debiendo registrar nuevamente el impedimento de salida al término de la fecha, esto es el 26-10-2026″, se lee en la resolución.

Documento judicial impreso con la resolución de un juzgado supremo de Perú que autoriza un viaje a España
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú autoriza un viaje a España del 16 al 25 de octubre de 2026 y levanta temporalmente el impedimento de salida del país.

Esta no es la primera vez que el Poder Judicial autoriza un viaje internacional a Juan José Santiváñez a pesar de que el impedimento de salida del país se encuentra vigente. En setiembre de 2025, cuando era ministro de Justicia, se le permitió viajar a Suiza para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Luego, en noviembre del mismo año, se le dio autorización para que viaje del 1 al 6 de diciembre de 2025 a Bogotá, Colombia, a un congreso académico internacional.

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