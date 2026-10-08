¡Honor y gloria a Miguel Grau! Peruanos recuerdan valerosa hazaña del héroe naval que entregó su vida en el Combate de Angamos

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Cada 8 de octubre, el Perú recuerda una de las gestas más veneradas de su historia republicana. En esta fecha, hace 147 años, el gran almirante Miguel Grau Seminario murió a bordo del monitor Huáscar durante el Combate de Angamos, el enfrentamiento naval que marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. La jornada se convirtió, desde entonces, en homenaje permanente a quien la historia peruana conoce como el Caballero de los Mares.

La efeméride no solo conmemora la muerte del marino piurano. El 8 de octubre coincide también con la creación de la Marina de Guerra del Perú en 1821, lo que convierte a la fecha en un día de doble significado institucional y patriótico. Escuelas, instituciones públicas y la propia Marina organizan actos de recordación en todo el territorio nacional.

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La figura de Grau trasciende el ámbito militar. Su conducta en combate, marcada por gestos de humanidad hacia el enemigo, le valió un reconocimiento que superó las fronteras del conflicto bélico y lo consolidó como referente de ética castrense reconocido incluso por historiadores chilenos.

El relato de su vida y de su muerte conserva, 147 años después, el poder de convocar a una nación entera en torno a una misma memoria.

Miguel Grau fue designado comandante del Huáscar, iniciando una etapa decisiva para la defensa marítima del Perú. (BNP)

¿Quién fue Miguel Grau y por qué es considerado el Caballero de los Mares?

Miguel María Grau Seminario nació en Piura el 27 de julio de 1834. Su vocación marítima se manifestó desde la infancia: a los ocho años se embarcó como grumete a bordo del bergantín Tescua y recorrió los principales mares del mundo en naves mercantes antes de ingresar formalmente a la Marina de Guerra del Perú como guardiamarina, en 1854.

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Su carrera naval lo llevó a servir en el vapor Rímac, el pailebot Vigilante, el Ucayali y la fragata Apurímac. En 1868 asumió el mando del monitor Huáscar, el buque con el que escribiría los episodios más recordados de la historia naval peruana. Grau combinó su vida castrense con la política: representó a la provincia de Paita como diputado en el Congreso, donde defendió la necesidad de fortalecer y equipar a la Marina.

El apelativo de Caballero de los Mares no surgió de forma espontánea. Se lo ganó durante el combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, cuando tras hundir la corbeta chilena Esmeralda con el espolón del Huáscar, ordenó rescatar a 62 sobrevivientes del bando enemigo. Además, escribió una carta a Carmela Carvajal, viuda del comandante Arturo Prat, en la que reconoció el valor de su esposo y le envió algunas de sus pertenencias, incluida su espada.

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Ese gesto de caballerosidad en plena guerra fue determinante para que el Congreso de la República del Perú lo declarara, de forma póstuma, precursor del derecho internacional humanitario. Según el jefe del Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú, Michel Laguerre, Grau “fue un marino extremadamente audaz y tenaz que logró durante mucho tiempo contener a un enemigo superior a base de ingenio”, por lo que es reconocido no solo en su país, sino también en Chile y Bolivia, según declaraciones recogidas por la BBC.

¿Qué pasó en el Combate de Angamos?

El 30 de septiembre de 1879, la división naval peruana integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac zarpó rumbo al sur, hacia Iquique. Durante más de seis meses de guerra, Grau había desarrollado una táctica de guerrilla naval que mantuvo a raya a la superior armada chilena y le negó el dominio del mar al enemigo.

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Esa resistencia prolongada se convirtió en una obsesión para el mando chileno, que destinó dos blindados y tres corbetas para cazar al monitor peruano. La emboscada se concretó la mañana del 8 de octubre de 1879 en Punta Angamos, cerca de la localidad de Mejillones, en lo que entonces era litoral boliviano.

Consciente de que el enfrentamiento era inevitable, Grau tomó la iniciativa y efectuó el primer cañonazo a las 09:40 horas contra el buque chileno Cochrane, que se encontraba a 1.000 yardas de distancia. Sabedor de que no podría escapar, pero sí resistir para facilitar la huida de la fragata Unión, ordenó a su comandante, José María García y García, que salvara su nave, pues sacrificarla junto al Huáscar habría sido un error estratégico.

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En los primeros intercambios de artillería, el monitor peruano quedó inmovilizado frente a fuerzas muy superiores. El cronista del New York Times que informó sobre la batalla escribió semanas después que “el 8 de octubre de 1879 figurará siempre en los Anales peruanos como un glorioso pero al mismo tiempo desastroso aniversario”.

El monitor Huáscar permanece anclado como museo naval en Talcahuano junto a las banderas de Chile y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se conmemora el 8 de octubre en el Perú?

La fecha reúne un cúmulo de referencias históricas que explican su peso simbólico en el calendario peruano. Además de recordar el Combate de Angamos y la muerte de Grau, el 8 de octubre señala el aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú, fundada en 1821, al inicio mismo de la vida republicana del país.

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La jornada también coincide con los natalicios de otras figuras relevantes para la cultura nacional, como el pintor Luis Montero, la escritora Enriqueta Leguía y el astronauta Carlos Noriega. Sin embargo, es el homenaje a Grau el que concentra la mayor parte de los actos conmemorativos: ceremonias castrenses, ofrendas florales y actos escolares se replican cada año en distintas regiones del país.

Para la Marina de Guerra del Perú, la fecha funciona como eje de una memoria institucional que vincula el origen de la fuerza naval con su episodio más heroico. El propio historiador Jorge Basadre resumió el significado del combate con una frase que se repite en cada aniversario: “Como del carbón sale el diamante, así de la negrura de esta guerra sale Grau”.

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¿Cómo murió Miguel Grau en el Combate de Angamos?

A las 09:50 horas, en pleno fragor del enfrentamiento, un proyectil disparado desde el buque chileno Cochrane impactó directamente en la torre de mando del Huáscar, donde se encontraba Grau junto a su ayudante, el teniente Diego Ferré. El impacto causó la muerte instantánea de ambos oficiales. Según los relatos de la época, del cuerpo del almirante solo quedó una pierna, que hoy reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro, en Lima.

Una maqueta del monitor Huáscar se exhibe junto a una gorra naval, una medalla y una placa del 8 de octubre en conmemoración de la Marina de Guerra del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combate, sin embargo, no terminó con la muerte de su comandante. El espíritu de resistencia se mantuvo entre la tripulación: asumió el mando el comandante Elías Aguirre, quien también murió poco después en la lucha, cada vez más desigual frente a la primera división chilena. Tras una hora y diez minutos de enfrentamiento, con la artillería inutilizada por el fuego enemigo y el buque sin posibilidad de maniobrar, el último oficial en asumir el mando, el teniente Pedro Garezón, ordenó abrir las válvulas de fondo para hundir la nave antes de que cayera en manos enemigas.

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Pese al intento de hundimiento, el buque chileno abordó el Huáscar y, tras dominar a la tripulación exhausta, lo capturó como presa de guerra. De los 216 tripulantes peruanos, 31 murieron en el combate y la mayoría de los restantes resultó herida. La captura del monitor marcó un quiebre decisivo en el curso de la guerra: Chile obtuvo el dominio naval del Pacífico sur, lo que facilitó el traslado de tropas y suministros para las operaciones terrestres posteriores.

El legado de Miguel Grau y su importancia para el Perú

El reconocimiento oficial a la trayectoria de Grau no llegó de inmediato. Recién el 26 de octubre de 1946, mediante la Ley N.º 10869, el Congreso de la República del Perú ascendió de forma póstuma al entonces contralmirante a la alta clase de gran almirante, el máximo grado en la jerarquía naval peruana. El presidente José Luis Bustamante y Rivero promulgó la norma en reconocimiento a una trayectoria que había quedado inconclusa en el campo de batalla.

Hoy, Grau es considerado junto a Francisco Bolognesi uno de los dos grandes héroes nacionales del Perú, ambos forjados, según describe la BBC, “a base de dignidad en la derrota”. Su nombre identifica avenidas, plazas, monumentos y hasta un distrito en distintas regiones del país, además de ser el referente histórico que da nombre a la Escuela Naval del Perú.

El legado del almirante también se proyecta en el terreno simbólico internacional. En Birkenhead, Liverpool, Reino Unido, ciudad donde se construyó originalmente el monitor Huáscar, se inauguró una placa conmemorativa en su honor, un gesto que reafirma el reconocimiento que su figura despierta más allá de las fronteras sudamericanas.

Cada 27 de julio, además, la Marina de Guerra del Perú conmemora el aniversario de su nacimiento con una ceremonia institucional en la Escuela Naval, en la que se lo describe como “símbolo universal de honor, valor, humanidad y profundo sentido del deber”, según comunicó la institución castrense.

Entre humo, cañones y maniobras en el mar, el combate de Iquique convirtió a Miguel Grau y Arturo Prat en símbolos eternos de valor y sacrificio. (Academia de Historia Militar de Chile)

Miguel Grau y el monitor Huáscar: la historia de una gesta heroica

El vínculo entre Grau y el Huáscar se remonta a 1868, cuando el entonces capitán de fragata asumió el mando de la nave y lo mantuvo, con una interrupción de tres años dedicados a la política, hasta su muerte en 1879. Durante ese período, el buque se convirtió en el instrumento central de su estrategia naval, que le permitió sostener una resistencia prolongada frente a una armada numéricamente superior.

Al estallar la Guerra del Pacífico, el 5 de abril de 1879, Grau retomó el mando del monitor en detrimento de la fragata blindada Independencia, que entonces era considerada el buque insignia de la Armada peruana. La decisión priorizó la capacidad de fuego y maniobra del Huáscar, cuyo desempeño en los meses siguientes confirmó el acierto de la elección: durante cinco meses, la nave impidió el desembarco chileno en territorio peruano.

Tras su captura en Angamos, el Huáscar pasó a manos chilenas y actualmente se conserva como pieza central del Museo Histórico Naval en la base de Talcahuano, inaugurado el 8 de octubre de 1952. El museo exhibe objetos, placas y espacios dedicados a los protagonistas del conflicto, entre ellos Grau, Prat y el oficial chileno Manuel Thomson, en un ejercicio de memoria compartida entre ambos países.

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¿Por qué Miguel Grau es considerado héroe nacional del Perú?

La respuesta combina dos dimensiones que rara vez coinciden en una misma figura histórica: la eficacia militar y la conducta ética en medio del conflicto. Grau demostró capacidad táctica sostenida durante meses frente a una fuerza naval muy superior, pero fue su comportamiento hacia el enemigo derrotado el que terminó por definir su lugar en la memoria nacional.

El rescate de los náufragos chilenos tras el hundimiento de la Esmeralda, sumado al gesto de enviar las pertenencias de Arturo Prat a su viuda, estableció un precedente poco común en los conflictos del siglo XIX. Esa combinación de firmeza militar y humanidad hacia el adversario llevó al Congreso peruano a declararlo precursor del derecho internacional humanitario, una distinción que ningún otro militar peruano ha recibido.

Grau es recordado popularmente como “el peruano del milenio”, título que resume el consenso social en torno a su figura. Su muerte en combate, antes que la rendición o la huida, completó el relato que lo convirtió en referente de un tipo de heroísmo que la historiografía peruana sitúa por encima del resultado bélico mismo: el país perdió la guerra, pero conservó en Grau un símbolo de honor que sobrevivió a la derrota.