Perú

Policía en retiro fue asesinado al resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres

La víctima limpiaba su unidad roja en la avenida Los Sauces cuando al menos dos sujetos encapuchados descendieron de un automóvil para atacarla

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los atacantes abandonaron el vehículo que pretendían sustraer y escaparon después del crimen| ATV
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Un policía en retiro de 63 años fue asesinado a balazos durante el robo de su camioneta en el distrito de San Martín de Porres, según imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos en la zona. La víctima fue identificada como Marcelino Yaguapaco.

El ataque ocurrió cuando limpiaba su vehículo rojo frente a su vivienda, en la avenida Los Sauces. Las imágenes registraron la llegada de un automóvil del que descendieron al menos dos delincuentes. Ambos llevaban pasamontañas y armas de fuego.

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Los hombres amenazaron a Yaguapaco y entraron a la camioneta: uno se ubicó en el asiento del conductor y otro en el del copiloto. El expolicía intentó impedir que se llevaran el vehículo.

Delincuentes mataron a balazos a un expolicía durante un asalto en San Martín de Porres
Delincuentes mataron a balazos a un expolicía durante un asalto en San Martín de Porres| Foto: ATV Noticias

La víctima respondió con disparos antes de ser atacada

El hombre se alejó unos metros de la camioneta y efectuó disparos contra la unidad, aparentemente para frustrar el robo. La policía halló al menos cuatro impactos de bala en el vehículo, entre ellos en la puerta del conductor y en una de las lunas posteriores.

Los atacantes respondieron con disparos. En medio del intercambio, uno de ellos hirió de gravedad a Marcelino Yaguapaco, quien cayó sobre la vía pública.

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Los asaltantes desistieron de llevarse el vehículo luego del ataque. Descendieron de la camioneta y huyeron del lugar.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona para recoger casquillos, revisar las grabaciones de seguridad e identificar a los responsables. Vecinos indicaron que conocían a la víctima y expresaron preocupación por la inseguridad en el sector.

Asalto en San Martín de Porres: un policía jubilado murió tras un intercambio de disparos| Foto: ATV Noticias
Asalto en San Martín de Porres: un policía jubilado murió tras un intercambio de disparos| Foto: ATV Noticias

La investigación busca establecer la ruta de fuga de los atacantes y determinar si participaron más personas en el crimen.

Cabe precisa que, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos recuperó 108 unidades robadas entre el 5 y el 12 de mayo. Las camionetas Toyota Hilux y Rush encabezan la lista de vehículos más sustraídos, seguidas por Hyundai Tucson, New Tucson y Kia Rio. Distritos con casos incluyen Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): 105. Esta línea está destinada a reportar robos, asaltos, agresiones, amenazas, disturbios, actos de violencia y otros delitos que requieran una respuesta policial. Al comunicarse, se recomienda indicar la dirección exacta o un punto de referencia, describir lo ocurrido, precisar si hay personas heridas y aportar características de los involucrados, como vestimenta, vehículos, placas y dirección de fuga.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106. El servicio brinda orientación y atención gratuita ante urgencias y emergencias médicas, las 24 horas y durante todo el año. Un profesional de la salud evalúa el caso por teléfono e indica qué medidas tomar mientras llega ayuda.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116. Este número permite solicitar apoyo frente a incendios, fugas de gas, accidentes de tránsito, rescates y emergencias con riesgo para las personas o los bienes. Al realizar el aviso, es importante informar si hay fuego, humo, personas atrapadas, heridos o materiales inflamables en el lugar.

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