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Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para mejorar la selección: “Tenían que triunfar en el extranjero”

El ‘Tigre’ explicó las medidas que aplicó para potenciar a la ‘bicolor’ y cumplir los objetivos durante su etapa al frente de la escuadra nacional

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El 'Tigre' contó su fórmula para tener más futbolistas en el extranjero. Créditos: Al Volante.

Ricardo Gareca reapareció ante la prensa para hablar de distintos temas, en medio del momento de la selección peruana, que perdió tres partidos y empató uno durante su gira por Norteamérica en la última fecha FIFA de 2026.

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En diálogo con Al Volante, el entrenador argentino abordó una de las dificultades del fútbol peruano: la escasa presencia de jugadores en el extranjero. El ‘Tigre’, que también afrontó esa situación durante su ciclo en la ‘bicolor’, explicó la importancia que le daba al seguimiento de los futbolistas que militaban fuera del país.

“Todo eso requiere un trabajo. Acá todos pueden opinar, pero los viajes que hacíamos al exterior tenían una razón. Bilardo ya decía en los ochentas que el entrenador de una selección, con jugadores en el extranjero, tiene que vivir afuera, porque así está cerca y puede ir de un lado a otro”, expresó.

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Gareca señaló que los viajes de su comando técnico tenían como objetivo acompañar a los jugadores y a sus familias durante su adaptación. “Hablaba con ellos y con sus esposas. Les pedía que nos ayudaran con la alimentación y el cuidado, porque la familia también forma parte del cuidado del jugador. Queríamos que se sintieran importantes en ese proceso”.

El exseleccionador peruano también detalló las conversaciones que mantenía con los futbolistas que emigraban. “Le decíamos que no podía volver del lugar donde estaba. Primero, porque tenía que triunfar. Segundo, porque si le iba bien en el extranjero, le abría la puerta a otro peruano. Cuando a un jugador de una nacionalidad le va bien en un país o en un equipo, enseguida piensan en contratar a otro porque tuvieron una buena experiencia”.

Para reforzar ese mensaje, Gareca reconoció que apelaba a una amenaza: “También les decíamos que, si se volvían, les iba a costar regresar a la selección”.

Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para que se mantengan en el extranjero y mejoren la selección.
Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para que se mantengan en el extranjero y mejoren la selección.

La importancia de jugar en el extranjero

Gareca consideraba clave que los jugadores de la selección peruana se mantuvieran en el extranjero. Para el técnico argentino, la experiencia fuera del país les permitía afrontar dificultades personales y deportivas.

Cuando uno se va al exterior, se enfrenta a otras costumbres, otra comida, está lejos de la familia y de los amigos; a veces hay otro idioma y otro clima. Son muchas adversidades en poco tiempo”, explicó.

Según el exentrenador de la ‘bicolor’, superar esas dificultades contribuía a fortalecer el carácter de los futbolistas, una condición que consideraba necesaria para competir en la selección.

Cuando el jugador supera todo eso y triunfa, trabaja el carácter. Ya es un jugador en el que uno puede empezar a confiar. En un partido se necesita carácter: a veces vas ganando y tenés que sostener el resultado; otras, vas perdiendo y tenés que darlo vuelta. La selección tiene que nutrirse de jugadores con carácter. Para nosotros era fundamental que el jugador se mantuviera afuera, que saliera de acá y se fuera al exterior”.

Ricardo Gareca convenció a los jugadores peruanos de mantenerse en el extranjero y salir del fútbol nacional.
Ricardo Gareca convenció a los jugadores peruanos de mantenerse en el extranjero y salir del fútbol nacional.

Aunque su método dio resultados, con la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y una mayor presencia de futbolistas en ligas extranjeras, Gareca reconoció que no existe una fórmula única para dirigir una selección.

“En esto nadie tiene la verdad. Lo único que puedo decir es que nosotros trabajábamos de esta manera. Hay gente que tiene otra forma de pensar y es respetable. Algunos querían ver otra cosa en Perú, y uno lo entiende. Perú necesitaba un cambio. Yo lo entendí y no tengo ningún problema con eso”, sentenció.

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