Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 8 de octubre

La moneda europea experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,86 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,04%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,24%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 2,29%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 4,38%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,93%, lo que sugiere un periodo de mayor estabilidad en comparación con el promedio anual.

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