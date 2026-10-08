¿Cómo saber si tu voto fue contabilizado? Consulta el acta de tu mesa y revisa cómo avanza el conteo de la ONPE

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

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Las dudas sobre el registro de los votos pueden aumentar durante el avance del escrutinio, sobre todo cuando los resultados todavía presentan cambios en distintas jurisdicciones. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispone de una plataforma que permite revisar el estado de las actas electorales y conocer qué documentos ya fueron incorporados al cómputo oficial.

Sin embargo, existe una diferencia entre comprobar que una mesa fue procesada y saber si una persona específica acudió a votar. El sistema electoral peruano protege el carácter secreto del sufragio, por lo que las actas no contienen información que permita relacionar la identidad de un ciudadano con la opción política que eligió.

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La consulta permite acceder a los resultados registrados en una mesa determinada. Allí aparecen los votos obtenidos por cada organización política y el estado del acta, además de una copia digitalizada del documento suscrito por los miembros de mesa. Esta información sirve para revisar el procesamiento de los resultados, pero no para rastrear el voto individual de un elector.

La ONPE también clasifica las actas según su situación dentro del proceso de cómputo. Algunas ya fueron contabilizadas, otras permanecen pendientes y un tercer grupo puede ser remitido al Jurado Electoral Especial (JEE) cuando presenta observaciones que requieren una resolución antes de incorporar sus votos al resultado oficial.

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Cómo consultar el acta de una mesa de sufragio

Una mesa de sufragio alberga la cédula, el padrón electoral y el ánfora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma de resultados de la ONPE permite buscar información mediante distintos datos. El elector puede ingresar a la sección de actas y seleccionar su región, provincia y distrito para revisar el avance correspondiente a su localidad.

También es posible utilizar el número de DNI o el número de mesa como criterio de búsqueda dentro de las opciones disponibles. El resultado de la consulta muestra la información correspondiente a la mesa, incluidos los votos registrados para las distintas organizaciones políticas y el estado en que se encuentra el acta.

La plataforma también ofrece una copia digitalizada o fotográfica del acta física. Este documento permite cotejar los resultados consignados en la mesa con la información publicada en el sistema oficial.

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Para seguir el avance de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE dispone además de pestañas diferenciadas para el resumen general, las elecciones regionales, las elecciones municipales y el detalle de las actas.

Qué significa cada estado del acta

Un elector ubica su mesa de sufragio en la lista impresa de la ONPE para las Elecciones Generales 2026 en Miraflores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actas contabilizadas corresponden a documentos cuyos votos ya fueron incorporados al cómputo oficial. Por ello, cuando una mesa aparece bajo esta categoría, sus resultados ya forman parte de los datos publicados por la ONPE.

Las actas pendientes corresponden a documentos que todavía no ingresaron al sistema de cómputo. Esta situación puede presentarse con mesas ubicadas en zonas alejadas o con documentación que todavía debe llegar a los centros de acopio y procesamiento.

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Existe además un grupo de actas que presenta observaciones o inconsistencias. Entre los casos señalados se encuentran problemas de legibilidad, errores de suma o impugnaciones. Estos documentos son remitidos al JEE correspondiente para que determine su situación antes de que sus resultados puedan incorporarse al cómputo.

La plataforma permite aplicar filtros por región, provincia y distrito para conocer el estado de las actas de una determinada jurisdicción. De acuerdo con la información proporcionada, el sistema actualiza los datos de forma continua durante el escrutinio.

Qué datos aparecen en las actas electorales

Cientos de votantes peruanos revisan el padrón electoral en el exterior de un local de votación, mientras personal de la ONPE los orienta y las ánforas de sufragio esperan en primer plano, bajo la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información disponible en las actas se concentra en los resultados colectivos de cada mesa. Los documentos no consignan datos personales que permitan determinar qué ciudadano emitió un voto determinado.

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La ONPE también señaló que sus registros presentan la cantidad de votos correspondiente a los diferentes procesos electorales. Entre ellos figuran la fórmula presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Por esta razón, la consulta mediante DNI o número de mesa permite acceder a información electoral de la mesa correspondiente, pero no convierte el voto secreto en un registro individual identificable.

La plataforma oficial de resultados constituye el canal habilitado para revisar el procesamiento de las actas y distinguir entre documentos contabilizados, pendientes y aquellos remitidos al JEE por observaciones.