Carrera contra el cáncer de mama en la Costa Verde: fecha, distancias, horarios y cómo inscribirse

La carrera busca para fomentar la detección temprana y la prevención del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Costa Verde volverá a convertirse en punto de encuentro para corredores y familias, esta vez con una actividad que busca poner el foco en la detección temprana del cáncer de mama. El próximo 25 de octubre se realizará en San Miguel la carrera Avon por Ellas, que espera reunir a más de 2.000 participantes.

La jornada contempla dos alternativas: una caminata recreativa de 4 kilómetros y una carrera competitiva de 8 kilómetros. Parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado a la Liga Contra el Cáncer para apoyar sus actividades de concientización y evaluación médica.

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La actividad se realiza además durante el mes dedicado a reforzar la información sobre esta enfermedad. De acuerdo con estimaciones de GLOBOCAN correspondientes a 2022, en Perú se registraron alrededor de 7.800 nuevos casos de cáncer de mama y más de 2.000 muertes, una cifra equivalente a cerca de seis fallecimientos por día.

Cáncer de mama, la principal muerte en mujeres del Perú

Dos modalidades en la Costa Verde de San Miguel

La concentración comenzará desde las 7:00 a. m. en la Costa Verde de San Miguel, con partida de ambas modalidades programada para las 8:00 a. m.

Los participantes podrán optar por la caminata de 4K, pensada como una actividad recreativa, o por la prueba competitiva de 8K, que contará con chip para registrar los tiempos. La organización prevé recibir a más de 2.000 personas e instalará módulos con información sobre salud mamaria, controles preventivos y mamografías.

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Aunque la actividad lleva el nombre de Avon, la iniciativa se realiza junto con Fundación Instituto Natura y la Liga Contra el Cáncer.

La carrera Avon por Ellas en el distrito de San Miguel busca promover la concientización y detección temprana del cáncer de mama en Perú.

¿Cuánto cuesta participar y qué incluye la inscripción?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de las plataformas Passline/Pentarun y Eventrid.

Durante la preventa, el precio es de S/79 para la caminata de 4K y S/89 para la carrera de 8K. Posteriormente, las tarifas regulares subirán a S/89 y S/99, respectivamente.

El kit entregado a los participantes incluye bolso, polo técnico, dorsal y medalla para quienes crucen la meta. Los corredores de 8K también reciben un chip de cronometraje. Todas las modalidades contemplan un aporte a la Liga Contra el Cáncer, aunque la organización no ha precisado qué porcentaje del valor de cada inscripción será transferido a la institución.

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La carrera contra el cáncer de mama se realizará en el distrito de San Miguel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se pone el foco en la detección temprana?

El cáncer de mama es uno de los tumores de mayor incidencia entre las mujeres y su detección en etapas tempranas amplía las posibilidades de tratamiento.

La mamografía es una de las principales herramientas para identificar lesiones demasiado pequeñas para ser detectadas mediante un examen físico. La frecuencia y la edad para realizarla dependen de factores como antecedentes personales, familiares y evaluación médica.

Durante la carrera habrá espacios informativos dedicados a salud mamaria y a la importancia de mantener controles periódicos.

“El cáncer de mama es un problema de salud pública que afecta a la población”, señaló Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer, quien indicó que la actividad también permitirá recaudar fondos para las acciones que desarrolla la institución.

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Una mujer realiza una autoexploración mamaria junto a un lazo rosa en una ilustración sobre la concientización del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una actividad que busca llevar la prevención fuera del consultorio

Además de la competencia deportiva, los organizadores buscan utilizar la convocatoria para acercar información sobre prevención y detección temprana a personas que no necesariamente acudirían a una campaña médica.

Diana Gaitán, gerente de Marketing del Mercado Andino de Avon, señaló que la carrera permitirá poner en agenda la importancia de los controles y de la información sobre salud mamaria.

La actividad está programada para el domingo 25 de octubre desde las 7:00 a. m., con salida en la Costa Verde de San Miguel. Hasta el momento, la organización no ha difundido públicamente el mapa detallado del circuito ni los puntos de giro para las rutas de 4K y 8K.

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