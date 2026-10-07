Locura en Lima por BTS: Fotos de las fans ARMY en el Estadio San Marcos horas antes del primer concierto

A pocas horas de que BTS suba al escenario del Estadio San Marcos, el ambiente en los exteriores del recinto es de máxima expectativa. Cientos de integrantes de ARMY llegaron desde temprano, muchos con polos, gorras, pancartas, ARMY Bomb y diversos accesorios alusivos al grupo y a su gira ‘ARIRANG’. Las filas llegaron a superar el kilómetro en algunos tramos, mientras los fans esperan el momento de ingresar al estadio.
La jornada también estuvo marcada por momentos de tensión debido a reclamos por la incorporación de personas a las filas y la presunta venta de espacios. La Policía, Serenazgo y Fiscalía instalaron vallas para ordenar la zona y evitar mayores desórdenes. Mientras tanto, los asistentes con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar desde las 7:00 a. m. a las instalaciones de San Marcos
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1. Merchandising inspirado en BTS y ARIRANG se ofrece en los alrededores del Estadio San Marcos, donde los fans llegaron desde temprano para vivir el primer concierto del grupo en Lima.
2. Los vendedores ambulantes también se sumaron a la fiebre por BTS y ofrecen gorras, polos, llaveros y otros artículos alusivos al grupo surcoreano.
3. El comercio alrededor de San Marcos se tiñó de colores y referencias a BTS, con fans y vendedores ofreciendo prendas y accesorios para el concierto.
4. Polos inspirados en la era ARIRANG de BTS forman parte del merchandising que los fans pueden encontrar en los alrededores del estadio.
5. Una fan llegó a San Marcos con una bandera personalizada de BTS, uno de los múltiples artículos que los seguidores prepararon para acompañar al grupo durante su esperado regreso a los escenarios.
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6. Photocards, credenciales y lanyards de BTS se convirtieron en algunos de los accesorios más buscados por ARMY durante la jornada previa al concierto.
7. Una fan posa con carteles de RM y j-hope mientras espera el ingreso al Estadio San Marcos para el primer concierto de BTS en Lima.
8. Las imágenes de los integrantes de BTS también forman parte de los artículos que acompañan a ARMY durante la jornada, como este stand con una figura de uno de los miembros del grupo.
9. Un fan posa junto a un personaje inspirado en BT21 mientras luce una gorra alusiva a la era ARIRANG, en los exteriores del recinto universitario.
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10. El fanatismo por BTS también se refleja en los pequeños detalles: una seguidora posa con una bebida y una imagen personalizada de SUGA durante la jornada del concierto.
11. El maquillaje inspirado en la estética de BTS fue otra de las formas elegidas por ARMY para vivir la primera fecha del concierto en Lima.
12. El cosplay y los disfraces también forman parte de la fiesta de ARMY: dos fans llegaron a San Marcos caracterizadas con llamativos atuendos inspirados en personajes y conceptos pop.
13. Una fan muestra su ARMY Bomb mientras espera su ingreso al Estadio San Marcos, uno de los símbolos más reconocibles de los seguidores de BTS.
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14. La creatividad de ARMY se hizo presente en los exteriores de San Marcos: una fan combinó su ARMY Bomb con un atuendo inspirado en la cultura coreana.
15. La espera también se convirtió en una oportunidad para compartir entre fans: dos seguidoras muestran abanicos decorados con imágenes de integrantes de BTS mientras permanecen en la fila.
16. “Soy enamorado, ARMY, a que mi enamorada tenga freebie”, se lee en el cartel de un fan que aprovechó la jornada para sumarse con humor a la fiebre por BTS.
17. Los accesorios inspirados en BTS acompañaron a los fans durante las largas horas de espera, como esta seguidora que luce una vincha con personajes de BT21.
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18. Las largas filas marcaron la jornada en los exteriores del Estadio San Marcos, donde miles de seguidores esperaron su turno para ingresar al primer concierto de BTS en Lima.
19. “Jimin, marry me!”: tres fans llegaron al concierto con un particular mensaje para el integrante de BTS, sumándose a las muestras de cariño y creatividad que marcaron la jornada.
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