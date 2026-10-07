Perú

Locura en Lima por BTS: Fotos de las fans ARMY en el Estadio San Marcos horas antes del primer concierto

Miles de seguidores llegaron desde la madrugada a los alrededores del Estadio San Marcos para esperar el primer show de BTS en Lima. Las largas filas se extendieron por varias cuadras, mientras la organización comenzó a ordenar el ingreso de los asistentes al campus universitario.

Dos mujeres sostienen abanicos con retratos impresos frente a una multitud de personas reunidas en la calle junto a una reja
Varias seguidoras de la banda BTS muestran sus abanicos temáticos durante la espera para un evento en el Estadio San Marcos. (Agencia Andina)
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A pocas horas de que BTS suba al escenario del Estadio San Marcos, el ambiente en los exteriores del recinto es de máxima expectativa. Cientos de integrantes de ARMY llegaron desde temprano, muchos con polos, gorras, pancartas, ARMY Bomb y diversos accesorios alusivos al grupo y a su gira ‘ARIRANG’. Las filas llegaron a superar el kilómetro en algunos tramos, mientras los fans esperan el momento de ingresar al estadio.

La jornada también estuvo marcada por momentos de tensión debido a reclamos por la incorporación de personas a las filas y la presunta venta de espacios. La Policía, Serenazgo y Fiscalía instalaron vallas para ordenar la zona y evitar mayores desórdenes. Mientras tanto, los asistentes con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar desde las 7:00 a. m. a las instalaciones de San Marcos

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1. Merchandising inspirado en BTS y ARIRANG se ofrece en los alrededores del Estadio San Marcos, donde los fans llegaron desde temprano para vivir el primer concierto del grupo en Lima.

Perchero metálico expuesto en la calle con camisetas, camisetas de béisbol y gorras impresas con fotos y el nombre del grupo BTS
Vendedores ambulantes ofrecen camisetas y gorras del grupo surcoreano BTS en los exteriores del Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

2. Los vendedores ambulantes también se sumaron a la fiebre por BTS y ofrecen gorras, polos, llaveros y otros artículos alusivos al grupo surcoreano.

Dos mujeres sostienen ganchos con camisetas del grupo BTS junto a bolsas con ropa colocadas sobre el suelo
Vendedoras ambulantes exhiben camisetas y objetos del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

3. El comercio alrededor de San Marcos se tiñó de colores y referencias a BTS, con fans y vendedores ofreciendo prendas y accesorios para el concierto.

Un hombre sostiene un bastón luminoso y una gorra en la acera, junto a un taburete multicolor y mochilas en la vía pública
Un comerciante ambulante ofrece productos del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

4. Polos inspirados en la era ARIRANG de BTS forman parte del merchandising que los fans pueden encontrar en los alrededores del estadio.

Camisetas grises con estampados de la banda BTS colocadas sobre un plástico azul extendido en el suelo
Comerciantes ambulantes ofrecen camisetas con diseños del grupo surcoreano BTS en las afueras del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

5. Una fan llegó a San Marcos con una bandera personalizada de BTS, uno de los múltiples artículos que los seguidores prepararon para acompañar al grupo durante su esperado regreso a los escenarios.

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Una mujer sostiene un pañuelo morado con retratos y el logotipo del grupo BTS en una vía pública
Una seguidora sostiene una tela con la imagen del grupo BTS en las afueras del Estadio San Marcos durante la venta de mercancía en Lima. (Paula Díaz)

6. Photocards, credenciales y lanyards de BTS se convirtieron en algunos de los accesorios más buscados por ARMY durante la jornada previa al concierto.

Credenciales de plástico con fotos del grupo BTS y cintas impresas con personajes de BT21 sobre el asfalto
Comerciantes ambulantes ofrecen credenciales y cintas del grupo BTS en los exteriores del Estadio San Marcos durante un concierto en Lima. (Paula Díaz)

7. Una fan posa con carteles de RM y j-hope mientras espera el ingreso al Estadio San Marcos para el primer concierto de BTS en Lima.

Una mujer sostiene dos paletas con retratos impresos de integrantes de BTS titulados Nam y Hobi en una calle de Lima
Una comerciante sostiene carteles con los rostros de integrantes del grupo BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos durante la venta de mercancía en Lima. (Paula Díaz)

8. Las imágenes de los integrantes de BTS también forman parte de los artículos que acompañan a ARMY durante la jornada, como este stand con una figura de uno de los miembros del grupo.

Recorte de cartón de un integrante de BTS posando sin camisa, colocado frente a afiches de comida peruana pegados en una pared amarilla
Un recorte publicitario de un integrante de BTS se exhibe junto a afiches gastronómicos en las inmediaciones del Estadio San Marcos durante la venta de productos informales en Lima. (Paula Díaz)

9. Un fan posa junto a un personaje inspirado en BT21 mientras luce una gorra alusiva a la era ARIRANG, en los exteriores del recinto universitario.

Un hombre con gorra y anteojos muestra una credencial junto a un disfraz de felpa blanco de un personaje animado
Un comerciante sostiene una credencial junto a un disfraz del personaje RJ de BT21 durante la venta de recuerdos de BTS en Lima. (Paula Díaz)

10. El fanatismo por BTS también se refleja en los pequeños detalles: una seguidora posa con una bebida y una imagen personalizada de SUGA durante la jornada del concierto.

Mujer con gorra y anteojos sostiene un vaso transparente con bebida verde y una figura de cartón con el rostro de un integrante de BTS
Una comerciante ofrece bebidas y artículos temáticos del grupo BTS cerca del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

11. El maquillaje inspirado en la estética de BTS fue otra de las formas elegidas por ARMY para vivir la primera fecha del concierto en Lima.

Primer plano de una mujer de cabello pelirrojo con maquillaje artístico rojo en el rostro y perforaciones en los labios
Una joven luce un maquillaje artístico y perforaciones faciales durante las actividades asociadas a un concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Díaz)

12. El cosplay y los disfraces también forman parte de la fiesta de ARMY: dos fans llegaron a San Marcos caracterizadas con llamativos atuendos inspirados en personajes y conceptos pop.

Dos jóvenes vestidas con trajes amarillos y blancos posan sonrientes en una acera junto a carteles de señalización vial
Dos seguidoras del grupo BTS lucen trajes inspirados en los personajes Chimmy y RJ en la vía pública de Lima previo a un concierto. (Paula Díaz)

13. Una fan muestra su ARMY Bomb mientras espera su ingreso al Estadio San Marcos, uno de los símbolos más reconocibles de los seguidores de BTS.

Una mujer joven con blusa roja y falda de mezclilla sostiene un objeto esférico luminoso junto a una reja metálica
Una seguidora del grupo BTS sostiene un bastón de luz junto a las rejas de seguridad del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

14. La creatividad de ARMY se hizo presente en los exteriores de San Marcos: una fan combinó su ARMY Bomb con un atuendo inspirado en la cultura coreana.

Una mujer con gafas y vestimenta negra bordada sostiene un bastón de luz transparente ante una valla metálica exterior
Una seguidora del grupo BTS sostiene un bastón luminoso en los exteriores del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Díaz)

15. La espera también se convirtió en una oportunidad para compartir entre fans: dos seguidoras muestran abanicos decorados con imágenes de integrantes de BTS mientras permanecen en la fila.

Dos mujeres sostienen abanicos con retratos impresos frente a una multitud de personas reunidas en la calle junto a una reja
Varias seguidoras de la banda BTS muestran sus abanicos temáticos durante la espera para un evento en el Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

16. “Soy enamorado, ARMY, a que mi enamorada tenga freebie”, se lee en el cartel de un fan que aprovechó la jornada para sumarse con humor a la fiebre por BTS.

Un hombre sostiene frente a su rostro un papel blanco con un mensaje manuscrito en medio de una multitud al aire libre junto a vallas metálicas
Un joven sostiene un cartel con un mensaje para la comunidad de seguidores de BTS durante la previa de un concierto en el Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

17. Los accesorios inspirados en BTS acompañaron a los fans durante las largas horas de espera, como esta seguidora que luce una vincha con personajes de BT21.

Una mujer sonríe y hace un gesto con la mano frente a una multitud reunida junto a vallas metálicas en la vía pública
Una seguidora de la agrupación BTS realiza el gesto del corazón con los dedos durante la espera en los exteriores del Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

18. Las largas filas marcaron la jornada en los exteriores del Estadio San Marcos, donde miles de seguidores esperaron su turno para ingresar al primer concierto de BTS en Lima.

Multitud de personas avanzando a través de pasillos delimitados por vallas metálicas en un espacio al aire libre
Seguidores de la banda BTS caminan entre vallas de seguridad para ingresar a un evento en el Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

19. “Jimin, marry me!”: tres fans llegaron al concierto con un particular mensaje para el integrante de BTS, sumándose a las muestras de cariño y creatividad que marcaron la jornada.

Tres jóvenes con camisetas negras sostienen un cartel blanco con la frase Jimin marry me
Tres seguidoras del grupo surcoreano BTS sostienen un cartel manuscrito en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Agencia Andina)

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