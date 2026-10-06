Perú

Sueca Loomis compra Hermes por USD 297 millones y se queda con la mitad del mercado peruano de transporte de valores

Tras la adquisición, la transnacional sueca pasa a disputar localmente el liderazgo del negocio de blindados con la española Prosegur

Camiones transportadores de valores de la empresa Hermes.
Loomis completó la adquisición del 99,80% de Hermes Transportes Blindados para ingresar al mercado de logística de alta seguridad en Perú.
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Loomis completó la adquisición del 99,80% de las acciones de Hermes Transportes Blindados S.A., una operación valuada en aproximadamente USD 297 millones que incorpora a la empresa peruana a la estructura internacional del grupo sueco especializado en logística de alta seguridad y gestión de valores.

La transacción concluyó el 5 de octubre, luego de que finalizara la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la Bolsa de Valores de Lima y se cumplieran las condiciones previstas en el acuerdo. Con la operación, Hermes pasa a formar parte de Loomis AB, que amplía su presencia en América Latina.

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También pasó a disputar el liderazgo del mercado peruano de transporte de dinero con la española Prosegur. Ambas compañías concentran cerca del 99% de la facturación nacional de ese servicio, según un estudio de Indecopi.

La operación cerró tras una oferta pública iniciada en agosto

Loomis había anunciado el 5 de mayo un acuerdo con accionistas que representaban el 99,49% del capital de Hermes. La oferta pública se lanzó el 31 de agosto y concluyó el 30 de septiembre, cuando fueron presentadas 87.072.827 acciones, equivalentes al 99,80% del total en circulación.

El precio total por los títulos ofrecidos ascendió a cerca de USD 297 millones, unos SEK 3.000 millones. La adquisición fue financiada con una estructura coordinada por Nordea Bank y Société Générale, que incluyó una línea de crédito puente y una garantía. Antes del cierre, Loomis refinanció esas facilidades con los recursos obtenidos a partir de una emisión de bonos por EUR 300 millones.

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La compra marca el ingreso formal de la compañía sueca al mercado peruano. Desde octubre, Hermes será incluida dentro del segmento Europa y América Latina de Loomis.

La empresa peruana mantendrá su equipo directivo, sus 19 sucursales y sus 3.400 empleados tras la integración con la firma sueca. REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo
La empresa peruana mantendrá su equipo directivo, sus 19 sucursales y sus 3.400 empleados tras la integración con la firma sueca. REUTERS/Willy Kurniawan/Archivo

Hermes mantendrá a su equipo directivo y a sus más de 3.400 trabajadores

Hermes opera servicios de transporte, procesamiento y almacenamiento seguro de efectivo, metales preciosos, minerales y otros valores. También presta servicios de administración de cajeros automáticos y procesamiento de dinero para clientes de los sectores financiero, industrial, comercial, público y minero.

La compañía cuenta con aproximadamente 3.400 trabajadores, 19 sucursales y cerca de 1.000 clientes en Perú. Su equipo de gestión y sus empleados continuarán en la empresa tras la integración.

“La incorporación de Hermes a Loomis marca una nueva etapa para nuestra compañía. Compartimos el compromiso de brindar servicios seguros y confiables, con cercanía a nuestros clientes y una gestión responsable de riesgos”, señaló Mirella Velásquez, CEO de Hermes Transportes Blindados.

La ejecutiva destacó el papel de los trabajadores en el proceso y agradeció el respaldo de CVC Capital Partners, Grupo Wiese, Fideicomiso de Osma y los demás accionistas de la firma peruana durante los años previos a la venta.

Loomis y Prosegur disputan el mercado peruano de transporte de dinero al concentrar cerca del 99% de la facturación del sector.
Loomis y Prosegur disputan el mercado peruano de transporte de dinero al concentrar cerca del 99% de la facturación del sector.

Loomis busca ampliar su posición regional desde Perú

Para Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis, la compra permite instalar al grupo en Perú y fortalecer su posición en América Latina. “Hermes es una empresa de alta calidad, con una fuerte presencia en el mercado y un equipo con talento. Me complace dar la bienvenida a más de 3.400 nuevos colegas a Loomis”, afirmó.

Loomis presta servicios de logística de seguridad y gestión de pagos para entidades financieras, comercios y organismos públicos. Sus operaciones incluyen el transporte, procesamiento y custodia de efectivo y objetos de valor.

El grupo tiene 24.000 empleados, alrededor de 400 sucursales y presencia en más de 25 países. En 2025, informó ingresos superiores a SEK 30.000 millones. La compañía cotiza en el segmento Large Cap de Nasdaq Estocolmo.

La integración combinará la operación local de Hermes con las capacidades tecnológicas, los procesos de seguridad y los estándares internacionales de Loomis.

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