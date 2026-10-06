Perú

Seguridad y plan de contingencia para los conciertos de BTS en Lima

Más de 1.000 agentes serán desplegados por fecha para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias y orden público

Los asistentes deberán revisar previamente su puerta de acceso, respetar las rutas señalizadas y considerar los cierres y desvíos vehiculares en los alrededores - Créditos: Andina/AFP.
Los asistentes deberán revisar previamente su puerta de acceso, respetar las rutas señalizadas y considerar los cierres y desvíos vehiculares en los alrededores - Créditos: Andina/AFP.
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Los conciertos de BTS en Lima contarán con un plan de seguridad y accesos diferenciado para las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.

La organización informó que el ingreso se dividirá según las localidades, con puertas específicas para campo y tribunas, horarios escalonados y rutas de salida conectadas con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció, además, un despliegue de más de 1.000 agentes por fecha para tareas de seguridad, movilidad, fiscalización, emergencias y ordenamiento del espacio público.

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El público deberá revisar la información de su entrada antes de dirigirse al recinto. Quienes tengan boletos para campo A ingresarán por la puerta 1, desde la avenida Venezuela; campo B utilizará la puerta 8, por Óscar R. Benavides; y campo C accederá por la puerta 3, desde la avenida Universitaria.

Plan de evacuación y puestos de auxilio rápido en el Estadio San Marcos

Las puertas para las zonas de campo abrirán a las 16.00, mientras que las tribunas podrán ingresar desde las 17.00. Las personas con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14.00 y el inicio del espectáculo está previsto para las 20.00, aunque los horarios podrían modificarse por causas de fuerza mayor.

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La salida del estadio estará habilitada por las puertas 1, 3, 5 y 8. Los recorridos señalados por la producción buscan distribuir la desconcentración hacia las principales vías cercanas al recinto y evitar que los asistentes se acumulen en un mismo punto al finalizar cada show.

La información difundida para los conciertos establece rutas de evacuación y accesos separados, pero no detalla la ubicación de puestos de auxilio rápido dentro o fuera del estadio. Los asistentes deberán seguir las indicaciones del personal de seguridad y utilizar únicamente las salidas habilitadas.

El ingreso al estadio San Marcos estará distribuido según la localidad con puertas específicas para campo A, B y C y horarios escalonados - Créditos: Municipalidad de Lima.
El ingreso al estadio San Marcos estará distribuido según la localidad con puertas específicas para campo A, B y C y horarios escalonados - Créditos: Municipalidad de Lima.

Recomendaciones de hidratación y cuidado personal durante largas esperas

La organización recomendó que el público de tribunas no llegue antes de las 16.00, ya que los asientos son numerados y el acceso a esas localidades comenzará una hora después. La medida apunta a reducir concentraciones durante las primeras horas de cada jornada.

Los asistentes tampoco podrán ingresar con bebidas alcohólicas ni con envases de desodorantes, cosméticos o perfumes que superen los 100 mililitros. La lista de restricciones incluye objetos de vidrio, artículos punzantes, explosivos, fuegos artificiales, paraguas y elementos que puedan causar lesiones.

La producción pidió revisar con anticipación la puerta asignada y elegir el trayecto antes de salir hacia el estadio. También sugirió utilizar paraderos habilitados, identificar cocheras autorizadas y evitar estacionar en zonas que bloqueen la circulación peatonal o vehicular.

Protocolo para objetos perdidos y extravío de documentos personales

Las mochilas y los bolsos que superen los 35x35 centímetros no podrán ingresar al recinto. También estarán restringidos los drones, punteros láser, walkie-talkies, palos de selfie, bocinas de aire y equipos destinados a transmisiones en vivo.

BTS realizará sus conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre con un plan de seguridad y accesos diferenciado para cada jornada - Créditos: AFP.
BTS realizará sus conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre con un plan de seguridad y accesos diferenciado para cada jornada - Créditos: AFP.

Las cámaras fotográficas no profesionales para uso personal sí estarán permitidas, siempre que sus lentes no superen los 15 centímetros. No se permitirá el ingreso de trípodes, monopiés, cámaras DSLR profesionales ni dispositivos GoPro.

Unidades de la Policía Nacional asignadas al control del perímetro externo

La Policía podrá impedir el ingreso de artículos que considere peligrosos o dañinos, junto con el personal de producción y seguridad. Sin embargo, la información disponible no especifica qué unidades de la Policía Nacional estarán asignadas al control del perímetro externo.

El operativo municipal incluirá inspectores de transporte en puntos cercanos al Estadio San Marcos para orientar a conductores y peatones. Las restricciones viales afectarán tramos de las avenidas Venezuela y Germán Amézaga durante las fechas de los conciertos.

La recomendación final para quienes asistirán a BTS es respetar la señalización, acudir a la puerta indicada en su entrada y prever demoras en el traslado. El esquema busca ordenar la llegada y la salida del público en una zona que tendrá cierres temporales y desvíos vehiculares.

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