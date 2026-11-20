Las empresas solicitantes deben acreditar actividades en departamentos en emergencia y registrar una calificación favorable en la central de riesgos de la SBS.

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El Gobierno peruano emitió este viernes dos dispositivos focalizados en las MYPE de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola afectadas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Las normas establecen garantías de hasta 95% para créditos y reprogramaciones respaldadas por el Fondo CRECER y permiten extender hasta 12 meses el plazo de pago de préstamos vigentes otorgados bajo el programa Impulso MyPerú.

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Las resoluciones reglamentan medidas previstas en el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, destinado a proteger la capacidad de pago de las micro y pequeñas empresas ubicadas en departamentos con zonas declaradas en emergencia por eventos climatológicos vinculados al Fenómeno El Niño.

CRECER respaldará operaciones de hasta S/300.000

La Resolución Ministerial N.° 526-2026-EF/15 autoriza a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), como fiduciario del Fondo CRECER, a asignar líneas de garantía a entidades del sistema financiero y cooperativas. El monto total comprometido no podrá superar los S/2.000 millones.

Las entidades accederán a las garantías mediante subastas convocadas por COFIDE, en las que se evaluarán factores como el TCEA ofrecido, la orientación de la entidad al financiamiento de las MYPE y la proporción de operaciones destinadas a los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.

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Las garantías podrán respaldar créditos nuevos y reprogramaciones de deudas vigentes en moneda nacional, por montos de hasta S/300.000 por deudor.

Las actividades agrícolas, pesqueras y acuícolas accederán a coberturas estatales superiores frente a otros sectores en los tres tramos de financiamiento. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

Agro, pesca y acuicultura tendrán coberturas mayores en los tres tramos

Las MYPE deberán desarrollar su actividad económica en un departamento que incluya ámbitos declarados en emergencia por el Fenómeno El Niño y presentar una declaración jurada sobre la ubicación de su negocio. Las coberturas previstas son las siguientes:

Hasta S/30.000, la garantía será de 90% para las MYPE en general y de 95% para las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas.

Desde S/30.001 hasta S/90.000, la cobertura llegará a 80% para el resto de sectores y a 90% para agro, pesca y acuicultura.

Desde S/90.001 hasta S/300.000, el respaldo será de 70% en el régimen general y de 80% para las actividades priorizadas.

Las empresas interesadas deberán contar, al 31 de agosto de 2026, con una clasificación crediticia Normal o Con Problemas Potenciales en la central de riesgos de la SBS. Para las actividades pesqueras y acuícolas, la fecha de referencia será el 31 de julio de 2026.

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Las operaciones crediticias bajo el Fondo CRECER contemplan plazos de pago de hasta 36 meses con períodos de gracia de hasta 12 meses.

El plazo para solicitar las garantías estará vigente hasta el 30 de abril de 2027. Cada crédito o reprogramación podrá extenderse por un máximo de 36 meses, incluido un período de gracia parcial de hasta seis meses. En el caso de agro, pesca y acuicultura, la gracia podrá alcanzar 12 meses, dentro del mismo límite total.

COFIDE es un banco de segundo piso: no presta directamente a las MYPE, sino que respalda con garantías parte del riesgo que asumen otros bancos, financieras y cooperativas al otorgarles créditos. Es decir, si el beneficiario incumple el pago, CRECER cubre la parte garantizada de la deuda.

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Por ejemplo, para una empresa de agro con un crédito de hasta S/30.000, la cobertura puede llegar a 95%; el banco, financiera o cooperativa asume el 5% restante, que sería su pérdida si no activa cobranzas coactivas.

Impulso MyPerú permitirá extender pagos hasta 12 meses

De otro lado, la Resolución Ministerial N.° 525-2026-EF/15 regula la reprogramación extraordinaria, por una sola vez, de los créditos garantizados por Impulso MyPerú. Este mecanismo no contempla nuevos préstamos ni eleva el porcentaje de garantía estatal: modifica los plazos de operaciones ya otorgadas y mantiene la cobertura original sobre el saldo de capital pendiente.

Las MYPE de los sectores antes citados podrán extender el plazo de pago hasta 12 meses, mientras que para el resto de actividades la ampliación máxima será de nueve meses. Ambos casos podrán incluir una gracia parcial de hasta tres meses, durante la cual el beneficiario deberá pagar intereses y comisiones.

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El MEF autorizó una reprogramación extraordinaria de los créditos de Impulso MyPerú que amplía los plazos hasta 12 meses sin elevar la garantía original.

El plazo total del crédito, contado desde su otorgamiento original, no podrá superar 81 meses en el régimen general ni 84 meses para agro, pesca y acuicultura. La tasa efectiva anual de la deuda reprogramada no podrá exceder la que estaba vigente antes de la modificación del cronograma.

Las entidades financieras y cooperativas deberán evaluar la capacidad de pago del deudor antes de aprobar la reprogramación. También tendrán que informar al beneficiario sobre la nueva tasa, el cronograma y la eventual comisión que COFIDE cobre por adecuar la garantía estatal.

Vale precisar que, en el caso de ambas resoluciones, pueden acceder MYPE de cualquier actividad económica (no solo agropecuario, pesquero y acuícola), siempre que desarrollen sus operaciones en departamentos con ámbitos declarados en emergencia por el Fenómeno El Niño y cumplan los requisitos de la entidad financiera o cooperativa.

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Gobierno entregará S/100 por trabajador a microempresas

No es la única medida que el Gobierno activó en las últimas horas para las MYPE. Esta semana también se oficializó un subsidio único de S/100 por cada trabajador en planilla para microempresas con entre dos y 10 empleados. El beneficio busca compensar parte de los mayores costos laborales tras el aumento de la remuneración mínima.

Las empresas podrán recibir entre S/200 y S/1.000, según el número de trabajadores elegibles. La medida tendrá un financiamiento de S/29 millones y estará dirigida a negocios con ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), RUC activo y domicilio fiscal habido.

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