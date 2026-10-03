‘El Club de la Seducción’, película peruana con Franco Pennano y Marcelo Oxenford, confirmó su fecha de estreno

La película dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde se estrenará el 5 de noviembre con Franco Pennano, Marcelo Oxenford y Junior Silva en el elenco

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La película peruana ‘El Club de la Seducción’ superó el millón de vistas con el lanzamiento de su tráiler oficial, información confirmada por la productora Valori Films. La cinta, dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde, llegará a las salas de cine del país el próximo 5 de noviembre.

La producción reúne a un elenco encabezado por Franco Pennano y Rodrigo Viaggio, con la participación de Marcelo Oxenford, Andrea Aguirre, Gianfranco Panesi, Nico Ponce, Karol De La Borda, Connie Chaparro, Ekaterina Konysheva, Claudio Calmet, Junior Silva, Claudia Bérninzon y Leslie Stewart.

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El filme entrelaza dos historias que avanzan en medio de relaciones sentimentales, deudas, fiestas y situaciones de riesgo. Una de las tramas sigue a Arturo Seinfeld, un economista de 29 años que atraviesa una ruptura amorosa, mientras que la otra se centra en Camilo Castellares, un joven que busca resolver una deuda luego de perder el automóvil de su cuñada.

El tráiler superó el millón de reproducciones

Valori Films confirmó que el adelanto de ‘El Club de la Seducción’ alcanzó más de un millón de visualizaciones poco después de su difusión. El material presenta a los personajes principales y anticipa una historia que combina comedia, romance, acción y conflictos entre sus protagonistas.

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La productora indicó que la película será distribuida en cines de distintas regiones del país desde el 5 de noviembre de 2026. La producción general está a cargo de Karol De La Borda.

La cinta marca una nueva colaboración entre Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde en la dirección. Viaggio, además de dirigir, forma parte del elenco y encarna a uno de los personajes centrales de la historia.

¿De qué trata ‘El Club de la Seducción’?

Franco Pennano interpreta a Arturo Seinfeld, un economista de 29 años que trabaja desde hace varios años en una empresa. Tras terminar su relación con Romina, quien viaja a Nueva York para intentar abrirse camino como actriz, el personaje queda afectado por la separación.

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Arturo intenta reorganizar su vida y conoce a otras mujeres, incluidas algunas amistades de su etapa universitaria. Sin embargo, no logra establecer una relación hasta que, durante una celebración de Halloween, se encuentra con Miranda Hamilton.

Miranda, también de 29 años, es una actriz reconocida dentro de la historia. El encuentro entre ambos abre una relación que lleva a Arturo a un entorno marcado por fiestas, conflictos y situaciones que pondrán en riesgo su integridad.

“El Club de la Seducción” supera el millón de vistas con su tráiler antes de llegar a los cines

La relación entre Arturo y Miranda enfrentará la oposición de Vincent Du Pont y Zóe Salamanca, personajes que buscarán impedir que ambos continúen juntos. Vincent es presentado como la expareja de Miranda, mientras que Zóe es su prima.

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Marcelo Oxenford, Andrea Aguirre, Gianfranco Panesi, Nico Ponce, Connie Chaparro, Ekaterina Konysheva y Claudio Calmet forman parte del reparto que acompaña esta línea argumental.

La segunda historia tiene como protagonista a Camilo Castellares, un hombre de 31 años sin empleo ni recursos económicos. Durante una noche de diversión, toma el automóvil de Fátima, la pareja de su hermano mayor, Renzo, y acude a una fiesta junto a su amigo Arnaldo.

Mientras ambos participan de la reunión, otras personas desmontan el vehículo hasta dejarlo inutilizable. Al día siguiente, Renzo y Fátima enfrentan a Camilo y le dan un plazo de un mes para cubrir el valor del automóvil, ya que tenían previsto utilizar ese dinero para su boda.

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Camilo busca empleo en distintas empresas, pero es rechazado. Ante la presión por conseguir dinero, Arnaldo le propone convertirse en gigoló y pedir ayuda económica a una mujer adinerada.

Arnaldo se comunica a través de señas debido a un pacto personal que lo mantiene sin hablar desde hace meses. Junto a Camilo, acude a buscar a Giacomo Casanova, un personaje que habría enseñado técnicas de seducción a Renzo años atrás.

Junior Silva, Claudia Bérninzon y Leslie Stewart integran el elenco de esta trama, que se cruza con los acontecimientos que vive Arturo en su relación con Miranda.

‘El Club de la Seducción’ se estrenará el miércoles 5 de noviembre en los cines del Perú. La película propone dos recorridos protagonizados por personajes que deben enfrentar consecuencias sentimentales, económicas y personales.

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“El Club de la Seducción” es una comedia peruana que prepara su estreno tras el éxito de su tráiler