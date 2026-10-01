Nuevo Boleto Turístico nacional: así funcionará el sistema para integrar sitios arqueológicos, museos y lugares históricos de Perú

Nuevo Boleto Turístico unificará rutas culturales en todo el país, y usuarios podrán pedir devolución si no acceden a sitios incluidos.

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El Ministerio de Cultura de Perú publicó el proyecto de reglamento de la Ley N.° 32586, Nueva Ley del Boleto Turístico, que propone un régimen común para ordenar el acceso pago a sitios arqueológicos, museos y lugares históricos. La iniciativa no crea una entrada única válida para todo el país, sino reglas para que cada ruta, circuito o corredor tenga su propia modalidad de boleto.

La publicación fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° 350-2026-MC, del 24 de setiembre de 2026. La medida puso a disposición el proyecto de decreto supremo, el texto del reglamento y su exposición de motivos en la sede digital del ministerio, como parte del proceso de consulta pública.

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La propuesta busca reemplazar el esquema de la Ley N.° 28719, que tuvo un alcance limitado y no estableció criterios uniformes para incorporar bienes culturales, fijar precios ni distribuir los recursos obtenidos por las visitas.

Los Comités de Coordinación departamentales definirán los precios y las condiciones de cada ruta turística.

Cada circuito podría definir su propio boleto, precio y vigencia

El proyecto prevé tres opciones. La primera es el Boleto Turístico integral, que abarcaría todos los bienes incluidos en una ruta, circuito o corredor. La segunda es el boleto parcial, que permitiría ingresar a dos o más sitios sin incluir el recorrido completo. También se contempla la venta de entradas para un único monumento, museo o lugar histórico bajo la denominación de boleto turístico.

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El precio, la vigencia y los bienes incluidos no serían definidos de manera uniforme para todo Perú. Esas decisiones corresponderían a los Comités de Coordinación del Boleto Turístico (CCBT), organismos que se formarían en los departamentos donde existan bienes públicos incorporables al sistema.

Cada comité debería sustentar sus decisiones con informes técnicos y económicos. Para ello, tendría que evaluar la cantidad y ubicación de los sitios, los tiempos de traslado, los horarios de atención, los aforos, las condiciones de seguridad y las necesidades de conservación.

El Ministerio de Cultura de Perú publicó el reglamento propuesto para la Nueva Ley del Boleto Turístico.

La incorporación de sitios requeriría una evaluación previa

Un monumento, museo o lugar histórico no ingresaría al circuito de forma automática. La propuesta establece que el proceso comenzaría con una solicitud que identifique al propietario o administrador del bien, su relación con la ruta y las condiciones de acceso para los visitantes.

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Luego, el Ministerio de Cultura tendría que emitir un informe favorable sobre la viabilidad de la incorporación. La evaluación consideraría la protección, integridad, autenticidad, seguridad, capacidad de visita y sostenibilidad del uso público.

Si el sitio pertenece a un privado o a una entidad pública distinta del ministerio, las partes tendrían que firmar un convenio antes de que el comité adopte la decisión final. Ese acuerdo sería un requisito previo, pero no equivaldría a la incorporación del bien al sistema.

La recaudación de los sitios fuera de circuito asignará un 80 por ciento de los ingresos al Ministerio de Cultura.

La propuesta busca ordenar la recaudación y el uso de los recursos

Perú cuenta con 27.060 sitios arqueológicos registrados y 4.323 monumentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Además, 13 lugares figuran en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. En 2023, los sitios administrados por el sector Cultura recibieron 4 millones de visitas.

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El proyecto plantea que la emisión y validación de los boletos se realice mediante una plataforma digital. Cada entrada tendría un código único para registrar ventas, devoluciones, aforos, restricciones temporales e incidencias que puedan afectar la conservación de los bienes. El formato físico solo se mantendría de manera temporal en zonas sin conectividad o infraestructura adecuada.

Para los sitios no integrados a un circuito, la ley establece que, por cada S/100 de ingresos netos, S/10 corresponderían a los gobiernos locales, S/ 10 al gobierno regional y S/ 80 al Ministerio de Cultura. El documento no presenta una estimación sobre ingresos adicionales, porque el resultado dependerá de los circuitos, precios y número de visitantes que se definan en cada ámbito.

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Perú registra 27.060 sitios arqueológicos y recibió cuatro millones de visitas en sus bienes culturales durante 2023.

Machu Picchu y Cusco conservarían regímenes diferenciados

El Parque Arqueológico de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu quedarían fuera de este régimen, ya que mantienen normas especiales.

Cusco conservaría el modelo administrado por el Comité de Servicios Integrados Turístico Culturales Cusco (COSITUC). El proyecto, de todos modos, propone mayores exigencias de registro sobre boletos vendidos, recaudación, gastos operativos y saldos sujetos a distribución.

Si el reglamento se aprueba, el Ministerio de Cultura tendría hasta 60 días calendario para aprobar el plan de implementación de la plataforma digital y un máximo de 270 días para su puesta en marcha progresiva.

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