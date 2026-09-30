Perú

El Niño pone en riesgo más de 120 mil empleos de la pesca peruana entre 2026 y 2027

La baja en las faenas marítimas afecta al transporte, los proveedores, los comercios y los servicios portuarios de la costa, advirtió Superfish

pesca-- anchoveta
Las variaciones en la temperatura oceanográfica alteran la distribución de las especies y desplazan los bancos de peces hacia otras áreas.
Guardar

Las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño podrían afectar alrededor de 78 mil puestos de trabajo durante 2026 y otros 44 mil en 2027 en la cadena pesquera peruana, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). La proyección supera los 120 mil empleos comprometidos si persiste la alteración de las condiciones oceanográficas.

El impacto abarca a tripulantes y trabajadores de plantas de procesamiento, pero también a transportistas, proveedores, talleres de mantenimiento, comercios y servicios portuarios.

PUBLICIDAD

La pesca sostiene una red de actividades que tiene presencia en buena parte de las ciudades de la costa y que depende de la salida de las embarcaciones, el volumen de las capturas y la disponibilidad de recursos para el mercado.

La SNP calcula que el sector genera cerca de 250 mil empleos. Por ese motivo, una reducción sostenida de las faenas puede trasladarse con rapidez desde el muelle hacia el transporte, la industria, la comercialización y el consumo.

Mapa del océano Pacífico frente a Sudamérica con tonos rojos y amarillos que delimitan la zona geográfica Niño 1+2 frente a las costas del Perú.
La alteración de las jornadas mar adentro afecta la operatividad de transportistas, procesadores y comercios en las zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anchoveta expuso el alcance de las restricciones

Uno de los principales casos es el de la anchoveta, especie central para la producción de harina y aceite de pescado. La primera temporada contó con una cuota cercana a 1,9 millones de toneladas, aunque los desembarques habrían llegado a unas 470 mil toneladas antes de que las condiciones del mar obligaran a suspender la actividad.

PUBLICIDAD

La menor disponibilidad de anchoveta incidió en los resultados generales del sector. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero y junio de 2026 la actividad pesquera cayó 33,15% frente al mismo período del año anterior, principalmente por el retroceso de la captura destinada al consumo humano indirecto.

El efecto de El Niño no supone que el mar peruano deje de ofrecer recursos, pero sí modifica la distribución de las especies y las zonas de pesca. Algunas pueden desplazarse hacia otras áreas, permanecer a mayor profundidad o reducir su presencia temporalmente cerca de la costa.

“En el rubro ya sabemos que no todos los días son iguales. Hay jornadas en las que se sale de madrugada, se recorren mayores distancias y aun así no necesariamente se alcanza lo esperado, pero con El Niño esa incertidumbre aumenta porque cambian las condiciones del mar”, afirmó Camilo Peirano, gerente general de Superfish.

pesca - anchoveta
Especies como el jurel, la caballa, el atún, la pota y el bonito representan alternativas para sostener la oferta del sector.

El consumo humano directo mostró una evolución diferente

Mientras la pesca industrial registró una baja, la destinada al consumo humano directo tuvo una evolución distinta. En el primer semestre, este segmento creció 9,48%, impulsado por los productos para congelado y consumo fresco, según el INEI.

Para Peirano, esa diferencia muestra la necesidad de seguir la información científica sobre los recursos disponibles y ajustar las operaciones a los cambios del ecosistema marino.

“El mar no deja de producir, pero cambia. Necesitamos entender esos movimientos, trabajar cada vez más cerca de la información científica y aprender a aprovechar responsablemente la diversidad que tiene nuestro mar”, señaló.

El sector cuenta con alternativas a la anchoveta. Entre ellas figuran el jurel, la caballa, el atún, la pota y el bonito. Representantes de la actividad han mencionado al atún como un recurso con margen de desarrollo frente a la experiencia de otros países de la región.

conchas - bivalvo - PRODUCE - pesca
La pesca en el Perú sostiene cerca de 250 mil empleos distribuidos entre embarcaciones, plantas de procesamiento y servicios portuarios.

Diversificar implica respetar cuotas, vedas y tallas mínimas

La diversificación de las capturas y del consumo aparece como una de las respuestas posibles frente a una mayor variabilidad de las condiciones marítimas. Esa estrategia, según Peirano, no debe traducirse en un aumento indiscriminado de la extracción.

El aprovechamiento de otras especies requiere respetar las cuotas, las vedas, las tallas mínimas y las recomendaciones de las autoridades y los organismos científicos. La disponibilidad de cada recurso puede variar con rapidez en un escenario condicionado por El Niño.

“Cuando una embarcación no sale o regresa sin alcanzar la pesca esperada, el impacto no termina en el muelle. Afecta a quien pesca, a quien transporta, a quien procesa y a quien comercializa”, sostuvo Peirano.

La evolución de las condiciones oceanográficas durante los próximos meses definirá el alcance de la afectación prevista para 2027 y la capacidad de la cadena pesquera para sostener su actividad mediante una oferta más diversa de especies.

Temas Relacionados

pescafenómeno El Niñomercadosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dan el alta médica al asesino de la ‘China Polo’ y lo trasladan a la carceleta de la Policía

Luis Obispo Díaz permanecía hospitalizado debido a los impactos de bala que recibió mientras trató de huir de la escena del crimen contra la comunicadora y excandidata al Gobierno Regional de Áncash

Dan el alta médica al asesino de la ‘China Polo’ y lo trasladan a la carceleta de la Policía

Nuevo sueldo mínimo de S/1.230: Los montos actualizados de asignación familiar, aporte EsSalud y más

La RMV sube y afectará a otros montos calculados en base a esta cifra. También cambiará sueldos de otro tipo de trabajadores, según su régimen

Nuevo sueldo mínimo de S/1.230: Los montos actualizados de asignación familiar, aporte EsSalud y más

Diego Rebagliati confesó que Renato Tapia podría volver pronto a la selección peruana: “Los jugadores han preguntado qué pasa”

El comentarista deportivo señaló que el ‘Cabezón’, excluido por un supuesto conflicto con la FPF, regresaría a la ‘bicolor’ tras pedido del plantel luego de la derrota ante Estados Unidos

Diego Rebagliati confesó que Renato Tapia podría volver pronto a la selección peruana: “Los jugadores han preguntado qué pasa”

Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

Sigue la preparación de los equipos rumbo a las Eliminatorias 2030: Argentina se medirá con Bolivia sin Lionel Messi, Ecuador tendrá acción con Japón, y mucho más

Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde mañana 1 de octubre: ¿Cuándo percibirás el nuevo monto?

Salario mínimo aumenta en S/100 en este primer tramo. Aún falta un incremento de la RMV en S/70 que vendría en el primer semestre de 2027

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde mañana 1 de octubre: ¿Cuándo percibirás el nuevo monto?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dan el alta médica al asesino de la ‘China Polo’ y lo trasladan a la carceleta de la Policía

Dan el alta médica al asesino de la ‘China Polo’ y lo trasladan a la carceleta de la Policía

Falleció Raúl Alfaro, el excomandante de la Policía que ordenó detener a Pedro Castillo tras el golpe

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Sueldo mínimo en Perú: cómo evolucionó en tres décadas, la fecha del alza y cuál es el nuevo monto que figurará en tu boleta de pago

Francis Allison y Daniel Urresti reprochan al JNE por no fijar postura sobre Rafael López Aliaga: “Es una vergüenza”

ENTRETENIMIENTO

Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Regreso de BTS a los escenarios tras el servicio militar: el valor emocional del tour Arirang

BTS en Lima: guía para quienes irán a su primer concierto o acompañan a una fanática del grupo

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

DEPORTES

Diego Rebagliati confesó que Renato Tapia podría volver pronto a la selección peruana: “Los jugadores han preguntado qué pasa”

Diego Rebagliati confesó que Renato Tapia podría volver pronto a la selección peruana: “Los jugadores han preguntado qué pasa”

Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

A qué hora juega Alianza Lima vs Palestino HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

Perú vs Venezuela: día y hora confirmada del amistoso previo al Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026