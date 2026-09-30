El Niño pone en riesgo más de 120 mil empleos de la pesca peruana entre 2026 y 2027

Las variaciones en la temperatura oceanográfica alteran la distribución de las especies y desplazan los bancos de peces hacia otras áreas.

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Las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño podrían afectar alrededor de 78 mil puestos de trabajo durante 2026 y otros 44 mil en 2027 en la cadena pesquera peruana, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). La proyección supera los 120 mil empleos comprometidos si persiste la alteración de las condiciones oceanográficas.

El impacto abarca a tripulantes y trabajadores de plantas de procesamiento, pero también a transportistas, proveedores, talleres de mantenimiento, comercios y servicios portuarios.

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La pesca sostiene una red de actividades que tiene presencia en buena parte de las ciudades de la costa y que depende de la salida de las embarcaciones, el volumen de las capturas y la disponibilidad de recursos para el mercado.

La SNP calcula que el sector genera cerca de 250 mil empleos. Por ese motivo, una reducción sostenida de las faenas puede trasladarse con rapidez desde el muelle hacia el transporte, la industria, la comercialización y el consumo.

La alteración de las jornadas mar adentro afecta la operatividad de transportistas, procesadores y comercios en las zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anchoveta expuso el alcance de las restricciones

Uno de los principales casos es el de la anchoveta, especie central para la producción de harina y aceite de pescado. La primera temporada contó con una cuota cercana a 1,9 millones de toneladas, aunque los desembarques habrían llegado a unas 470 mil toneladas antes de que las condiciones del mar obligaran a suspender la actividad.

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La menor disponibilidad de anchoveta incidió en los resultados generales del sector. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre enero y junio de 2026 la actividad pesquera cayó 33,15% frente al mismo período del año anterior, principalmente por el retroceso de la captura destinada al consumo humano indirecto.

El efecto de El Niño no supone que el mar peruano deje de ofrecer recursos, pero sí modifica la distribución de las especies y las zonas de pesca. Algunas pueden desplazarse hacia otras áreas, permanecer a mayor profundidad o reducir su presencia temporalmente cerca de la costa.

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“En el rubro ya sabemos que no todos los días son iguales. Hay jornadas en las que se sale de madrugada, se recorren mayores distancias y aun así no necesariamente se alcanza lo esperado, pero con El Niño esa incertidumbre aumenta porque cambian las condiciones del mar”, afirmó Camilo Peirano, gerente general de Superfish.

Especies como el jurel, la caballa, el atún, la pota y el bonito representan alternativas para sostener la oferta del sector.

El consumo humano directo mostró una evolución diferente

Mientras la pesca industrial registró una baja, la destinada al consumo humano directo tuvo una evolución distinta. En el primer semestre, este segmento creció 9,48%, impulsado por los productos para congelado y consumo fresco, según el INEI.

Para Peirano, esa diferencia muestra la necesidad de seguir la información científica sobre los recursos disponibles y ajustar las operaciones a los cambios del ecosistema marino.

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“El mar no deja de producir, pero cambia. Necesitamos entender esos movimientos, trabajar cada vez más cerca de la información científica y aprender a aprovechar responsablemente la diversidad que tiene nuestro mar”, señaló.

El sector cuenta con alternativas a la anchoveta. Entre ellas figuran el jurel, la caballa, el atún, la pota y el bonito. Representantes de la actividad han mencionado al atún como un recurso con margen de desarrollo frente a la experiencia de otros países de la región.

La pesca en el Perú sostiene cerca de 250 mil empleos distribuidos entre embarcaciones, plantas de procesamiento y servicios portuarios.

Diversificar implica respetar cuotas, vedas y tallas mínimas

La diversificación de las capturas y del consumo aparece como una de las respuestas posibles frente a una mayor variabilidad de las condiciones marítimas. Esa estrategia, según Peirano, no debe traducirse en un aumento indiscriminado de la extracción.

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El aprovechamiento de otras especies requiere respetar las cuotas, las vedas, las tallas mínimas y las recomendaciones de las autoridades y los organismos científicos. La disponibilidad de cada recurso puede variar con rapidez en un escenario condicionado por El Niño.

“Cuando una embarcación no sale o regresa sin alcanzar la pesca esperada, el impacto no termina en el muelle. Afecta a quien pesca, a quien transporta, a quien procesa y a quien comercializa”, sostuvo Peirano.

La evolución de las condiciones oceanográficas durante los próximos meses definirá el alcance de la afectación prevista para 2027 y la capacidad de la cadena pesquera para sostener su actividad mediante una oferta más diversa de especies.

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