Emprender no basta: Perú sumó casi 90 mil empresas en tres meses, pero más de 62 mil cesaron actividades

El universo formal de unidades económicas creció 1,3% frente al mismo período de 2025, en medio de un flujo de aperturas, reanudaciones y salidas consignado por la estadística oficial nacional

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Abrir un negocio sigue siendo una alternativa para miles de peruanos. El desafío aparece después: mantenerlo operativo, ganar productividad y encontrar espacio para crecer en un mercado donde también son numerosas las empresas que dejan de funcionar cada trimestre.

Entre abril y junio de 2026 se crearon o reactivaron 89.846 empresas en Perú, un incremento de 1,3% frente al mismo periodo del año anterior. Durante esos mismos tres meses, 62.835 cesaron sus actividades, cifra que aumentó 8,1%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Las cifras corresponden a altas y bajas registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, cuya principal fuente es el padrón de contribuyentes de Sunat. Por ello, una “alta” no representa necesariamente una empresa creada desde cero —también puede tratarse de una reactivación— y una baja tampoco equivale automáticamente a una quiebra.

El Perú registró 3,37 millones de empresas activas al cierre del segundo trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre del segundo trimestre, el país registraba 3,37 millones de empresas activas, 1,3% más que un año antes. En ese escenario, especialistas plantean que el reto no pasa únicamente por generar nuevos negocios, sino por darles condiciones para superar sus primeras etapas.

Conseguir capital para pasar a la siguiente etapa

Una de las primeras barreras aparece cuando el negocio necesita dinero para aumentar producción, contratar personal, adquirir equipos o abrir nuevos puntos de venta.

“En el Perú existe talento y capacidad para crear empresas, pero necesitamos generar mejores condiciones para que puedan superar sus primeras etapas, incrementar su productividad y expandirse”, señaló Paloma Aramburú, managing director de Endeavor Perú.

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Antes de buscar financiamiento, el emprendedor necesita ordenar sus números, determinar cuánto capital requiere y definir para qué lo utilizará. También debe evaluar si puede asumir una deuda, incorporar un socio o recurrir a otra fuente de inversión sin comprometer la operación diaria.

“No basta con impulsar nuevos negocios; el reto es conseguir que se conviertan en compañías sostenibles y competitivas”, agregó Aramburú.

El desafío principal del sector radica en transformar los emprendimientos en empresas sostenibles y competitivas.

Incorporar tecnología con un objetivo concreto

Otro de los factores que puede ayudar a una empresa a crecer es la incorporación de tecnología. Para la experta de Endeavor Perú, estas herramientas pueden permitir que los negocios automaticen procesos, procesen información con mayor rapidez y generen eficiencias a medida que amplían sus operaciones.

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La inteligencia artificial empieza a ganar espacio dentro de ese proceso. Perú ocupa el séptimo lugar entre 19 países evaluados en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, mientras las empresas locales proyectan incrementar considerablemente su inversión en esta tecnología.

Según Aramburú, la posibilidad de automatizar determinadas tareas, analizar información y mejorar la experiencia de los clientes puede adquirir mayor relevancia conforme una empresa aumenta su volumen de operaciones. La tecnología, sostiene, se convierte así en una herramienta para elevar la productividad y acompañar el crecimiento del negocio.

Llegar a nuevos mercados también exige preparación

La expansión hacia otras ciudades o incluso hacia mercados internacionales representa otro de los desafíos para los emprendimientos que buscan crecer.

Los emprendedores deben calcular el capital requerido y su destino, además de evaluar deudas, socios u otras inversiones sin poner en riesgo el funcionamiento cotidiano de la compañía en crecimiento

Desde Endeavor Perú, Aramburú señala que dar ese salto puede requerir adaptar productos, fortalecer los equipos y desarrollar nuevas conexiones comerciales que permitan sostener la operación en mercados distintos al original.

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Para la ejecutiva, el reto aparece cuando una empresa pasa de atender a un grupo inicial de clientes a operar en una escala mayor. En esa etapa, construir redes comerciales y encontrar nuevas oportunidades de mercado puede ser determinante para continuar creciendo.

Endeavor Perú señala que, a partir del trabajo realizado con empresas en distintas etapas de crecimiento, ha identificado al acceso a capital, la adopción tecnológica y la búsqueda de nuevos mercados como algunos de los puntos que más condicionan la posibilidad de escalar un negocio.

Esos temas formarán parte de Experiencia Endeavor 2026, prevista para el 14 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, donde empresarios, emprendedores y ejecutivos discutirán sobre los retos que enfrentan las compañías cuando buscan pasar de una etapa inicial a una de mayor crecimiento.

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