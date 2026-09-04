Reciclador de la tercera edad muere tras ser atropellado por un volquete cuando recogía botellas en el Cercado de Lima

Un reciclador de aproximadamente 60 años falleció tras ser atropellado por un volquete en el cruce de las avenidas Enrique Meiggs y Fernando Wiesse, en el Cercado de Lima. La Policía investiga las circunstancias del accidente. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

Un reciclador de aproximadamente 60 años falleció tras ser atropellado por un volquete en el cruce de las avenidas Enrique Meiggs y Fernando Wiesse, en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió cuando el hombre caminaba cerca de la línea del ferrocarril con un saco que, según información policial, utilizaba para recolectar botellas de plástico.

De acuerdo con la información recogida por Exitosa Noticias, el conductor del vehículo pesado se encontraba realizando labores de carga cuando habría embestido al reciclador. El hombre quedó tendido en la vía y, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar. La Policía Nacional cercó el perímetro mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

El conductor del volquete permanece detenido en la comisaría de Montserrat. Las autoridades recopilan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para establecer cómo ocurrió el atropello. Hasta el momento, la víctima no había sido identificada oficialmente.

Un camión volquete permanece detenido en una zona delimitada por cinta policial mientras varias personas observan la escena desde la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volquete atropelló al reciclador mientras caminaba cerca de la vía

Según la información policial difundida por el referido medio, el reciclador se encontraba caminando hacia la zona de la línea del ferrocarril cuando fue alcanzado por el volquete. El conductor realizaba labores de carga y, de acuerdo con la versión preliminar, no se habría percatado de la presencia del hombre.

El adulto mayor llevaba consigo un saco que utilizaría para recoger botellas de plástico. La maniobra del vehículo terminó con el reciclador debajo del pesado camión, que pasó por encima de sus piernas.

PUBLICIDAD

El impacto provocó heridas de gravedad y dejó al hombre tendido en la zona del accidente. Cuando algunos vecinos llegaron tras advertir lo ocurrido, la víctima todavía se encontraba con vida, según relató una residente del sector al medio de comunicación.

La Policía Nacional acordonó el lugar para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias. El cuerpo permaneció en la zona mientras se esperaba la intervención de las autoridades competentes.

Conductor permanece detenido mientras investigan el accidente

Tras el atropello, el conductor del volquete fue trasladado a la comisaría de Montserrat, donde permanece detenido mientras avanzan las diligencias correspondientes. Su situación será determinada a partir de los elementos que recopilen los investigadores.

PUBLICIDAD

La Policía busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si el conductor pudo advertir la presencia del reciclador antes del impacto.

El cuerpo de un reciclador yace cubierto junto a un volquete en el cruce de las avenidas Enrique Meiggs y Fernando Wiesse en el Cercado de Lima. (Captura: Exitosa Noticias)

Como parte de las diligencias, las autoridades recopilan las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitirán reconstruir los momentos previos al atropello y aportar información a la investigación.

En tanto, se esperaba la llegada de personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. Luego de ese procedimiento, el cuerpo debía ser trasladado a la Morgue Central de Lima para continuar con las diligencias de identificación.

Vecinos cuestionan demora en la atención tras el atropello

Una vecina de la zona contó a Exitosa Noticias que encontró al reciclador con vida después del accidente y cuestionó la demora en la llegada de las autoridades. Según su testimonio, los vecinos intentaron solicitar ayuda mientras el hombre permanecía tendido.

PUBLICIDAD

“La han encontrado con vida, pero no había ninguna autoridad, ningún policía”, relató la mujer durante la transmisión del medio.

La residente también aseguró que llamó al 105 para pedir asistencia, pero afirmó que sus llamadas fueron interrumpidas. “Yo incluso llamé y no contestaban. Cuando llamé me cortaban”, sostuvo.

La vecina añadió que también intentó comunicarse con Serenazgo de la Central de Lima, aunque, según su versión, tampoco recibió respuesta. Mientras continúa la investigación por el fallecimiento del reciclador, el caso se suma a las cifras de víctimas de accidentes de tránsito en el país.

De acuerdo con la última estadística de SINADEF, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 492 muertes por accidentes de tránsito.