Perú

Inversión en publicidad digital llegó a USD 327 millones en Perú

El mercado peruano registró un crecimiento de 12% en 2025, mientras la inteligencia artificial gana espacio entre los profesionales del sector y plantea nuevos desafíos para medir el impacto de estas herramientas.

Chile también registra un avance del mercado publicitario digital, que en 2025 alcanzó los USD 1.070 millones.
Chile también registra un avance del mercado publicitario digital, que en 2025 alcanzó los USD 1.070 millones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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La inversión en publicidad digital en Perú alcanzó los USD 327 millones durante 2025, lo que representó un aumento de 12% respecto al año anterior. El avance se produce mientras las empresas incorporan nuevas herramientas tecnológicas para optimizar sus campañas y medir con mayor precisión el efecto de sus decisiones.

En otros mercados de la región, el peso de la publicidad digital también continúa creciendo. En Chile, este segmento movilizó USD 1.070 millones y concentró el 54,1% de toda la inversión publicitaria, mientras que en Argentina llegó a USD 342 millones, equivalente al 46,6% del gasto total en publicidad.

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La IA ya forma parte de los equipos de marketing

El avance de la inteligencia artificial (IA) también está modificando las labores de los profesionales del sector. El estudio “Estado de la IA en el Marketing en el Perú”, elaborado por Datum y MU Marketing & Content Lab, señala que el 76% de los especialistas consultados ya emplea herramientas de IA generativa en sus actividades.

Sin embargo, la adopción de estas tecnologías todavía no está acompañada por una planificación formal en la mayoría de los casos. Solo el 26% de los profesionales cuenta con una estrategia definida para incorporar la IA en sus labores, según el mismo estudio.

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) también está cambiando la forma en que los profesionales del sector desarrollan sus funciones
La incorporación de la inteligencia artificial (IA) también está cambiando la forma en que los profesionales del sector desarrollan sus funciones. Foto: Marketing and Web

Cuatro áreas donde puede generar valor

Uno de los principales usos de la IA está relacionado con la investigación y análisis, debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de información, identificar patrones y seguir tendencias con mayor rapidez. También puede encargarse de tareas repetitivas, como elaborar reportes, ordenar información o realizar revisiones preliminares de documentos.

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Otro ámbito es la toma de decisiones de marketing, ya que la automatización puede liberar tiempo para que los equipos se concentren en interpretar resultados y plantear estrategias. La tecnología también puede contribuir a una utilización más eficiente del presupuesto, al evaluar no solo el precio de una herramienta, sino el tiempo que permite ahorrar y el impacto de esa eficiencia.

El reto será medir el retorno de la tecnología

Para Stephy Sosa, fundadora de KUNA, el próximo desafío para las empresas será determinar qué resultados concretos generan tanto las inversiones publicitarias como el uso de nuevas tecnologías. “Así como estamos empezando a cuestionarnos qué retorno genera la inversión en publicidad, tendremos que preguntarnos qué retorno genera la inteligencia artificial (IA). No solo cuánto tiempo ahorramos, sino qué hicimos con ese tiempo y cómo eso ayudó al negocio”.

La especialista advirtió que aumentar la velocidad de producción no necesariamente significa generar mayor valor para una compañía. “El error es usar IA simplemente para producir más rápido. Una empresa puede generar más contenido o más reportes, pero eso no significa que esté generando más valor. La oportunidad está en automatizar lo que consume tiempo y usar ese tiempo para el pensamiento estratégico”, explica.

La IA facilita la investigación y análisis al procesar información, detectar patrones y seguir tendencias con mayor rapidez.
La IA facilita la investigación y análisis al procesar información, detectar patrones y seguir tendencias con mayor rapidez. Foto: Prismalia

A escala internacional, la adopción de IA mantiene una tendencia similar. McKinsey estima que cerca del 90% de las organizaciones ya utiliza esta tecnología de manera regular y ubica al marketing entre las áreas con mayor potencial para impulsar el crecimiento de los ingresos, junto con ventas y desarrollo de productos.

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