Octubre mantendrá el calor en Lima, pero Senamhi no descarta lloviznas aisladas

Senamhi alerta sobre un fenómeno meteorológico de gran magnitud que afectará varias regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

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Octubre llegará a Lima con jornadas de calor por encima de los valores habituales de primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que la influencia del Niño Costero mantendrá temperaturas cálidas durante el mes, sobre todo cuando el cielo permanezca despejado desde las primeras horas.

El subdirector de Vigilancia Climática, Yury Escajadillo, advirtió que la capital ya atraviesa registros que corresponden más al verano que a la estación iniciada en septiembre. La situación se ha expresado con fuerza en distritos de la capital.

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En septiembre, los termómetros llegaron a 27 °C y 28 °C en La Molina, Ate y Chosica. El jueves, añadió el especialista en declaraciones a la Agencia Andina, la misma zona alcanzó entre 26 °C y 27 °C, mientras Carabayllo llegó a 29 °C.

“No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano”, subrayó Escajadillo. Para el funcionario, esos registros confirman que Lima se mantiene muy por encima de las marcas usuales para esta época. La proyección para octubre conserva ese rango y anticipa un aumento del calor hacia diciembre.

Escajadillo explicó que la sensación térmica puede elevarse con intensidad entre el mediodía y las 15:00, en especial si el cielo queda libre de nubosidad desde temprano. “Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, comentó.

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La advertencia vincula el comportamiento del mar frente a la costa con el tiempo que perciben los habitantes de la capital. El Senamhi recomendó reducir la exposición al sol, usar sombreros o gorros, sombrillas, lentes con protección UV, prendas de manga larga y protector solar.

Senamhi pronostica fuertes lluvias en Lima y Callao. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: ANDINA)

Olas de calor superaron los 100 días en algunos distritos

Los registros acumulados hasta septiembre muestran que las olas de calor en Lima no se limitaron a un episodio puntual. El Callao contabilizó 105 días de ola de calor diurno; Jesús María, 113; y La Molina, 61.

Durante las noches, el Callao acumuló 139 episodios, Jesús María llegó a 133 y La Molina a 53. La diferencia entre estaciones responde a las condiciones locales de cada zona, aunque todas forman parte del escenario descrito por el organismo. Estos datos permiten seguir la duración del aumento térmico diurno y nocturno en distintos sectores de la ciudad.

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Senamhi prevé lloviznas breves, pero no lluvias durante octubre

Las lloviznas en Lima podrían presentarse en octubre, aunque el Senamhi descartó que ese sea el rasgo predominante del mes. Escajadillo precisó que no se esperan lluvias y sostuvo que las temperaturas cálidas marcarán la pauta.

“Podrían haber lloviznas por los vientos favorables del sur, que tienen aire frío. Ello -sumado al agua caliente frente al mar y a la humedad- podrían generar lloviznas, no la descartamos”, dijo el especialistas. Además, explicó que esa combinación puede favorecer precipitaciones breves, sin alterar la tendencia general prevista para octubre.

La temporada de lloviznas en la capital suele extenderse desde diciembre, según Escajadillo. El funcionario añadió que, incluso después de ese mes, podrían ocurrir lluvias episódicas. Para octubre, el pronóstico plantea días con calor y la posibilidad de lloviznas asociadas a vientos del sur, agua cálida y humedad.

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