MEF lanza nuevo rescate a cajas y financieras en crisis: Microfinancieras podrán recibir hasta 10 veces su valor para evitar quiebra

El FSD podrá aportar mucho más si una caja o financiera entra en problemas, con aval de la SBS. Medida busca proteger los ahorros de miles de familias y evitar el cierre abrupto de entidades que atienden a pequeños negocios

La nueva Resolución Ministerial 614-2025-EF/15
La nueva Resolución Ministerial 614-2025-EF/15 amplía el apoyo estatal a microfinancieras en crisis en Perú para proteger ahorros y confianza financiera.

El Gobierno publicó la Resolución Ministerial N° 614-2025-EF/15, que modifica el Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (IEM).

Esta medida responde a la profunda crisis de capital y solvencia que ha afectado al sistema microfinanciero peruano entre 2021 y 2024, producto de la morosidad, los efectos de conflictos sociales y fenómenos climáticos adversos.

Según el diagnóstico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 18 de las 24 microfinancieras activas en el país experimentaron una caída de hasta 5,3 puntos en su ratio de capital global, en la mitad de los casos debido a un deterioro patrimonial severo por incobrabilidad de créditos.

MEF amplía cobertura estatal para microfinancieras en crisis

En Perú, existen diversas microfinancieras, clasificadas en Financieras (como Confianza, Efectiva, Qapaq), Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC Cusco, Ica, Piura, etc.), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC Los Andes, Sipan), Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - EDPYME (Alternativa, Progreso), y bancos especializados como MiBanco, además de Cooperativas de Ahorro y Crédito y ONGs con programas de microfinanzas, todas reguladas o supervisadas para apoyar a MYPEs y emprendedores.

El Decreto de Urgencia N° 013-2023, que dio origen al programa, buscó blindar los ahorros del público y preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, estableciendo mecanismos extraordinarios para facilitar la reorganización societaria de estas entidades o, si fuera necesario, la transferencia de su patrimonio a instituciones más sólidas.

Además, explica el Ministerio de Economía y Finanzas, se preveían aportes del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) y de COFIDE en nombre del Estado, aunque con límites previamente establecidos para evitar riesgos fiscales.

El Ministerio de Economía y
El Ministerio de Economía y Finanzas refuerza la continuidad de servicios esenciales para sectores vulnerables en el sistema de microfinanzas peruano.

¿Nuevos límites de apoyo del Fondo de Seguro de Depósitos?

La nueva resolución amplía de forma excepcional el tope de apoyo que puede brindar el FSD en los procesos de rescate o transferencia. El límite pasa de 1,5 veces el patrimonio contable de la IEM problemática hasta un máximo de 10 veces dicho patrimonio, siempre que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emita una opinión favorable.

Esta ampliación se justifica ante la posibilidad de que los recursos del FSD sean insuficientes para cubrir valoraciones negativas, como ocurre en instituciones quebradas o próximas a la quiebra, y persigue dos objetivos claros: cerrar brechas de cobertura para proteger a los depositantes y dar mayor previsibilidad y confianza a potenciales adquirentes de microfinancieras en problemas.

El aumento de morosidad y estrés climático aceleran intervención estatal en microfinancieras

En la práctica, si una microfinanciera atraviesa una situación de patrimonio negativo, el FSD y eventualmente COFIDE podrán aportar los recursos necesarios para llevar el valor patrimonial a cero, facilitando así su fusión, adquisición o transferencia patrimonial. La recuperación de estos aportes se realizará mediante la venta o valorización de activos residuales, gestionados a través de un contrato de fideicomiso.

La SBS respaldó la modificación mediante un informe conjunto y oficio dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, destacando la urgencia de la medida para garantizar la continuidad y estabilidad del sistema microfinanciero, que atiende principalmente a sectores vulnerables y a la pequeña empresa.

Normativa revisada permite rescate total para microfinancieras con patrimonio negativo

La resolución también refuerza la protección a los ahorristas y la estabilidad del sistema financiero, en un contexto donde la viabilidad de muchas microfinancieras depende de la capacidad de implementar rápidamente reorganizaciones o transferencias ordenadas.

De esta manera, un nuevo salvavidas del Ministerio de Economía y Finanzas amplía los mecanismos y recursos para el rescate de microfinancieras en crisis, con el objetivo de preservar la confianza, proteger los depósitos y asegurar la continuidad de los servicios financieros para la población más vulnerable.

