Perú

Terror en el Callao: asesinan a cuatro personas en dos ataques y hieren a un transeúnte frente a un parque con niños

Dos personas murieron en un ataque frente al parque Víctor Raúl Haya de la Torre, en Bocanegra, donde se realizaba una actividad escolar. Otras dos víctimas fallecieron tras una persecución a balazos en la urbanización Palomino

Dos tomas de una cancha de césped sintético azul con arcos de fútbol, globos de colores, serpentinas y un área verde.
Un campo deportivo de superficie azul permanece decorado con globos y serpentinas durante la celebración de una actividad al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro personas fueron asesinadas en dos ataques armados registrados a plena luz del día en el Callao. Uno de los hechos ocurrió cerca de un parque donde había padres, docentes y menores de edad; el otro, en la urbanización Palomino, donde dos hombres fueron perseguidos y baleados.

El primer ataque, de acuerdo a información difundida por Prensa Chalaca, se produjo en la jurisdicción de Bocanegra, en los alrededores del parque Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado entre la calle Omega, la calle Sigma y la prolongación de la avenida Pacasmayo. De acuerdo con la transmisión, el hecho ocurrió cerca de las 10:50, a unas cuatro cuadras de la comisaría del sector.

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Una pareja fue atacada durante una actividad con menores

El reporte indicó que una pareja recibió disparos cuando en el parque se desarrollaba una olimpiada organizada por una institución educativa cercana. En el lugar había niños de inicial y primaria, además de familiares que asistían a la jornada.

Un video captura el aterrador momento en que una celebración infantil se convierte en una escena de pánico. Mientras los niños realizaban una presentación, se escuchan múltiples disparos, desatando el caos entre los asistentes. - El Chico de las Noticias

El ataque dejó sin vida a un hombre y una mujer, mientras que un transeúnte, identificado de forma preliminar como padre de familia, sufrió una herida en el brazo por el roce de una bala. El hombre fue llevado a un hospital y su estado quedó bajo observación.

Vecinos de la zona señalaron al medio local que escucharon más de cinco disparos. La información preliminar sostiene que los atacantes se movilizaban en una motocicleta lineal y que habrían dirigido los tiros contra el hombre que estaba junto a la mujer.

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La hipótesis de un presunto ajuste de cuentas forma parte de las primeras versiones, aunque el móvil deberá ser establecido por las autoridades. En la esquina del parque hay una cámara de videovigilancia que podría aportar imágenes sobre la llegada y la fuga de los responsables.

Dos hombres murieron tras una persecución en Palomino

El segundo hecho ocurrió en el pasaje Villegas, en la urbanización Palomino, donde dos hombres fueron perseguidos y atacados a balazos por presuntos sicarios, según la segunda transmisión de Prensa Chalaca.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, pero llegaron sin signos vitales, de acuerdo con la información difundida. En la escena, agentes de la comisaría La Legua delimitaron el perímetro antes de la llegada de peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público.

Dos tomas de una cancha de césped sintético azul con arcos de fútbol, globos de colores, serpentinas y un área verde.
Un campo deportivo de superficie azul permanece decorado con globos y serpentinas durante la celebración de una actividad al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía halló al menos cinco casquillos de bala en el lugar, donde también quedó una motocicleta cuya relación con las víctimas aún no había sido determinada. Una cámara de seguridad de un negocio cercano habría registrado parte de la persecución y el escape de los atacantes.

Hasta el momento de los reportes, no se habían difundido las identidades oficiales de los cuatro fallecidos ni se había informado sobre detenciones vinculadas con ambos casos.

Callao figura entre las zonas con mayor concentración de homicidios

Los hechos ocurren en un contexto de incremento de la violencia armada en Lima y Callao. Datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizados al 22 de agosto, registraron 134 homicidios entre el 28 de julio y esa fecha, de los cuales 102, equivalentes al 76,1%, fueron cometidos con arma de fuego.

En 2025, el Callao acumuló 192 homicidios y se ubicó entre las regiones con más víctimas, según cifras citadas por Infobae. Las diligencias en Bocanegra y Palomino deberán determinar si los ataques estuvieron vinculados a organizaciones criminales y quiénes participaron en los asesinatos.

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