Guardar

El pavo al horno es uno de los platos más preparados en celebraciones familiares, especialmente durante Navidad, Año Nuevo y otras reuniones especiales. Una buena marinada, una cocción adecuada y algunos cuidados durante el horneado permiten conseguir un pavo dorado por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor.

En esta receta de pavo al horno aprenderás paso a paso cómo preparar y sazonar un pavo entero utilizando una marinada con ajo, ají panca, sillao, mostaza, mantequilla y especias. También encontrarás consejos para conseguir una piel dorada y evitar que la carne quede seca.

PUBLICIDAD

(Imagen ilustrativa Infobae)

Datos de la receta

Preparación: 30 minutos

Marinado: 8 a 12 horas

Cocción: 3 a 4 horas aproximadamente

Tiempo total: depende del peso del pavo

Porciones: 10 a 12 personas

Dificultad: Media

Tipo de plato: Plato principal

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar pavo al horno

Para el pavo

1 pavo entero de aproximadamente 5 a 6 kg

100 g de mantequilla

½ taza de sillao o salsa de soja

¼ de taza de ají panca molido

3 cucharadas de mostaza

5 dientes de ajo

1 cucharada de comino

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de orégano seco

½ taza de jugo de naranja

¼ de taza de vino blanco, opcional

1 cucharada de azúcar rubia o miel

Sal al gusto

Para aromatizar el pavo

1 cebolla

1 naranja

1 manzana

2 ramas de romero

2 ramas de tomillo

2 hojas de laurel

Para la bandeja

1 taza de agua o caldo de pollo

1 cebolla

2 zanahorias

2 ramas de apio

Cómo hacer pavo al horno paso a paso

1. Descongela correctamente el pavo

Si utilizas un pavo congelado, debes descongelarlo completamente antes de comenzar la preparación.

Lo recomendable es descongelarlo dentro del refrigerador y con suficiente anticipación, ya que un pavo entero necesita bastante tiempo para descongelarse dependiendo de su tamaño.

No comiences a cocinarlo mientras todavía tenga partes congeladas.

2. Prepara la marinada

En un recipiente coloca el ají panca, sillao, mostaza, ajo molido, comino, pimienta, orégano, jugo de naranja, vino blanco y miel o azúcar rubia.

Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una marinada uniforme.

Prueba la mezcla antes de agregar sal, ya que el sillao ya aporta bastante sabor salado.

3. Prepara el pavo

Retira cuidadosamente los menudencias que pueda contener el pavo.

Sécalo muy bien con papel absorbente.

Es importante que la superficie quede lo más seca posible para favorecer que la piel se dore durante el horneado.

4. Marina el pavo

Coloca el pavo en una bandeja grande.

Unta la marinada por toda la superficie, procurando cubrir bien la pechuga, piernas y muslos.

Si puedes, separa suavemente la piel de la pechuga e introduce parte de la marinada y mantequilla debajo de la piel.

Esto ayuda a que la carne de la pechuga tenga más sabor y humedad.

Cubre el pavo y déjalo marinar dentro del refrigerador durante varias horas, idealmente toda la noche.

5. Agrega mantequilla

Derrite parte de la mantequilla y mézclala con un poco de la marinada.

Distribuye esta mezcla sobre la piel del pavo.

También puedes colocar pequeños trozos de mantequilla debajo de la piel de la pechuga.

6. Prepara el interior

Para aromatizar el pavo puedes colocar dentro de la cavidad la cebolla, naranja, manzana, romero, tomillo y hojas de laurel.

No es necesario llenar completamente la cavidad.

Estos ingredientes aportarán aroma durante la cocción.

7. Precalienta el horno

Precalienta el horno a 180 °C.

Mientras el horno alcanza la temperatura, coloca el pavo en una bandeja profunda.

Añade alrededor el agua o caldo, cebolla, zanahoria y apio.

8. Cubre el pavo

Cubre la bandeja con papel aluminio.

Esto ayuda a conservar la humedad durante la primera parte de la cocción y evita que la superficie se dore demasiado rápido.

9. Hornea el pavo

Introduce el pavo en el horno precalentado.

El tiempo de cocción dependerá principalmente del peso del pavo y de las características de tu horno.

Como referencia, un pavo de aproximadamente 5 a 6 kg puede necesitar alrededor de 3 a 4 horas, pero no debes utilizar únicamente el tiempo como indicador de cocción.

PUBLICIDAD

10. Retira el papel aluminio

Durante la última parte de la cocción, retira cuidadosamente el papel aluminio.

Baña el pavo con los jugos de la bandeja.

Continúa horneando hasta conseguir una piel dorada.

Si la piel se dora demasiado rápido, puedes volver a cubrir ligeramente las zonas más oscuras con papel aluminio.

11. Comprueba la cocción

La forma más segura de comprobar que el pavo está correctamente cocido es utilizar un termómetro de cocina.

La parte más gruesa de la carne debe alcanzar 74 °C de temperatura interna.

Evita colocar el termómetro tocando directamente el hueso, ya que esto puede alterar la lectura.

12. Deja reposar el pavo

Cuando el pavo esté completamente cocido, retíralo del horno.

No lo cortes inmediatamente.

Déjalo reposar durante aproximadamente 20 a 30 minutos antes de servir.

Este reposo permite que los jugos se redistribuyan y facilita el corte.

13. Corta y sirve

Coloca el pavo sobre una tabla grande.

Retira primero las piernas y muslos y después corta la pechuga en tajadas.

Sirve acompañado de tus guarniciones favoritas y utiliza los jugos de la bandeja para preparar una salsa.

¿Cómo hacer un pavo al horno jugoso?

Uno de los principales problemas al preparar pavo es que la carne, especialmente la pechuga, puede quedar seca.

Para evitarlo:

Marina el pavo con anticipación.

Coloca mantequilla debajo de la piel de la pechuga.

No cocines el pavo únicamente calculando el tiempo.

Utiliza un termómetro de cocina.

Baña ocasionalmente el pavo con los jugos de la bandeja.

Evita abrir constantemente la puerta del horno.

Deja reposar el pavo antes de cortarlo.

¿Cómo conseguir un pavo dorado?

Para conseguir una piel dorada y atractiva, es importante secar bien la superficie antes de hornear.

También puedes retirar el papel aluminio durante la parte final de la cocción para que el calor dore directamente la piel.

La mantequilla sobre la superficie ayuda a conseguir una textura más dorada y sabrosa.

¿Qué puedo poner dentro del pavo?

Puedes utilizar diferentes ingredientes aromáticos.

Algunas opciones son:

Naranja.

Limón.

Manzana.

Cebolla.

Ajo.

Romero.

Tomillo.

Laurel.

Estos ingredientes no necesariamente se sirven como guarnición. Su función principal es aportar aroma durante la cocción.

¿Con qué acompañar el pavo al horno?

El pavo combina muy bien con diferentes guarniciones.

Algunas opciones para una comida familiar son:

Arroz árabe.

Arroz con frutos secos.

Ensalada rusa.

Ensalada fresca.

Puré de papa.

Puré de manzana.

Papas al horno.

Ensalada de Navidad.

Salsa de frutos rojos.

Salsa de manzana.

Para una cena navideña peruana, también puedes acompañarlo con una ensalada rusa y arroz árabe.

Salsa para acompañar el pavo

Los jugos que quedan en la bandeja pueden aprovecharse para preparar una salsa sencilla.

Cuela el líquido y colócalo en una olla pequeña.

Calienta y, si deseas una salsa más espesa, agrega una pequeña cantidad de harina o maicena previamente disuelta en agua fría.

Cocina hasta alcanzar la consistencia deseada.

Rectifica la sal y sirve caliente junto al pavo.

Pavo al horno para Navidad

El pavo al horno para Navidad es una de las preparaciones más populares para las cenas familiares.

Si vas a prepararlo para una celebración, es recomendable planificar la preparación con anticipación.

Descongela el pavo con suficiente tiempo, prepara la marinada el día anterior y deja listas las guarniciones antes de comenzar el horneado.

De esta manera tendrás menos tareas durante las horas previas a la cena.

Consejos para preparar pavo al horno

No hornees un pavo congelado

El pavo debe estar completamente descongelado antes de entrar al horno.

Marina con anticipación

Una marinada de varias horas permite que los sabores penetren mejor en la superficie y parte de la carne.

No abras constantemente el horno

Cada vez que abres la puerta se pierde calor y puede aumentar el tiempo necesario para cocinar el pavo.

Utiliza un termómetro

El peso del pavo y las características de cada horno pueden modificar considerablemente el tiempo de cocción.

La temperatura interna es un indicador mucho más útil que calcular únicamente las horas.

Deja reposar antes de cortar

Este paso es importante para conseguir una carne más jugosa y facilitar el corte.

Guarda los jugos

No deseches el líquido de la bandeja. Puedes utilizarlo para preparar una salsa para servir con el pavo.

Preguntas frecuentes sobre el pavo al horno

¿Cuánto tiempo debe cocinarse un pavo al horno?

El tiempo depende principalmente del peso del pavo y del horno. Para un pavo de 5 a 6 kg, puede tomar aproximadamente 3 a 4 horas a 180 °C, pero es fundamental comprobar la temperatura interna para determinar si está completamente cocido.

PUBLICIDAD

¿A qué temperatura debe estar cocido el pavo?

La parte más gruesa de la carne debe alcanzar 74 °C para considerarse cocida de forma segura.

¿Cómo evitar que el pavo quede seco?

Marinarlo, utilizar mantequilla, controlar la temperatura interna y dejarlo reposar después del horneado son algunas medidas que ayudan a conservar mejor la humedad.

¿Debo cubrir el pavo con papel aluminio?

Puedes cubrirlo durante buena parte de la cocción para ayudar a conservar la humedad y retirarlo durante la etapa final para conseguir una piel dorada.

¿Cuánto tiempo debe reposar el pavo?

Después de retirarlo del horno, puedes dejarlo reposar aproximadamente 20 a 30 minutos antes de cortarlo.

¿Puedo preparar el pavo un día antes?

Sí, aunque para una mejor textura se recomienda servirlo poco después de terminar el reposo. Si necesitas prepararlo con anticipación, conserva correctamente la carne refrigerada y recalienta las porciones evitando que se sequen.

PUBLICIDAD

¿Qué hago con el pavo que sobra?

La carne sobrante puede utilizarse para preparar sánguches, ensaladas, arroz chaufa, empanadas, wraps o croquetas.

Una receta especial para compartir

Preparar un pavo al horno jugoso requiere principalmente organización y controlar correctamente la cocción. Una buena marinada, mantequilla, hierbas aromáticas y un horneado adecuado pueden convertir un pavo entero en el plato principal de una celebración familiar.

Recuerda que el tiempo de cocción puede variar según el tamaño del pavo y el horno. Por eso, más que depender exclusivamente del reloj, utiliza un termómetro para comprobar la temperatura interna.

Después de dejar reposar la carne, corta el pavo en tajadas y acompáñalo con arroz, ensaladas, papas, purés o las guarniciones que prefieras.