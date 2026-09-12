Perú

Javier González-Olaechea es presentado como candidato de Perú para liderar la OIT: busca afrontar los retos de la “era disruptiva”

Durante su presentación, el excanciller resaltó el respaldo de los gremios empresariales y sindicales a su postulación y expuso su visión frente a los desafíos que plantea la transformación del mundo laboral

Javier González-Olaechea fue presentado como candidato de Perú para ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el periodo 2027-2032. Durante el acto en Torre Tagle, el excanciller destacó el respaldo de los gremios empresariales y sindicales y expuso los principales lineamientos de su propuesta, cuyo lema es “Una vida digna en la era disruptiva”. Fuente: Canal N
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El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó oficialmente a Javier González-Olaechea como candidato de Perú al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032. La postulación figura en la Resolución Suprema 138-2026-RE y fue presentada durante un acto realizado en el Palacio de Torre Tagle.

El canciller Carlos Espá calificó la postulación como una “candidatura sólida” y con una amplia base de apoyo, al destacar el respaldo del Gobierno y de sectores vinculados al mundo del trabajo y los organismos multilaterales. González-Olaechea, por su parte, resaltó el respaldo público de gremios empresariales y sindicales a su candidatura.

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El proceso electoral tendrá tres postulantes: el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, quien busca la reelección; la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez; y el exministro de Relaciones Exteriores peruano. La elección se realizará en noviembre en Ginebra, Suiza.

Efemérides - Perú - historias - 13 diciembre
Javier González-Olaechea, nacido en 1958, ha sido una figura influyente en la política exterior peruana. Su liderazgo y visión crítica marcaron un periodo significativo en la diplomacia nacional. (Andina)
La OIT es el organismo internacional encargado de promover los derechos laborales, el empleo digno y mejores condiciones de trabajo. Su particularidad es que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores en la toma de decisiones sobre asuntos vinculados al mundo laboral.

Javier González-Olaechea destaca respaldo de gremios a su candidatura para dirigir la OIT

Durante su intervención en Torre Tagle, Javier González-Olaechea agradeció el respaldo de la Cancillería y de los representantes peruanos ante organismos internacionales. También destacó el apoyo de los gremios empresariales y sindicales, que, según señaló, expresaron su respaldo de manera documentada y pública ante la OIT.

“Los gremios empresariales y sindicales han apoyado de forma documentada, pública y expresa [...] esta unidad en torno a la candidatura peruana”, manifestó el excanciller durante la presentación.

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La candidatura peruana lleva como lema “Una vida digna en la era disruptiva”, una propuesta que busca abordar los cambios que enfrenta el mundo del trabajo debido a la aceleración de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.

gonzalez olaechea
-crédito

González-Olaechea sostuvo que, en caso de ser elegido, utilizará el periodo previo al inicio de su mandato para profundizar en los desafíos que enfrenta el mercado laboral. “La aceleración de estos cambios constituye ya una nueva normalidad sin retorno”, afirmó al referirse al escenario que deberá afrontar la organización.

González-Olaechea y otros dos candidatos disputarán la dirección de la OIT

El plazo para presentar candidaturas terminó el 31 de agosto de 2026, según explicó González-Olaechea. Además de la postulación peruana, participan en el proceso el actual director general de la organización, Gilbert F. Houngbo, y Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo.

La primera etapa del proceso contempla una presentación de los candidatos ante el Consejo de Administración de la OIT y los delegados de los países que forman parte de este órgano. Cada postulante expondrá los principales aspectos de su propuesta y responderá las preguntas formuladas por los representantes.

29/05/2024 El exministro de Exteriores de Perú, Javier González-Oleachea Franco. POLITICA MINISTERIO EXTERIORES DE PERÚ
29/05/2024 El exministro de Exteriores de Perú, Javier González-Oleachea Franco. POLITICA MINISTERIO EXTERIORES DE PERÚ

Posteriormente, el 9 de noviembre, los candidatos participarán en una sesión reservada del Consejo de Administración, en la que presentarán con mayor detalle sus propuestas y responderán las interrogantes de los miembros antes de la elección.

La votación secreta comenzará el 16 de noviembre. González-Olaechea explicó que podrían realizarse varias rondas si ninguno de los candidatos obtiene inicialmente los votos necesarios. La elección requerirá una mayoría de al menos 29 votos, de acuerdo con el procedimiento que describió durante su presentación.

La elección será en noviembre y el nuevo director asumirá en 2027

La elección del próximo director general se desarrollará en el marco de la 358.ª Reunión del Consejo de Administración de la OIT, programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Ginebra. El Perú participa en este proceso como integrante del Consejo de Administración, órgano encargado de elegir al titular de la organización.

Fotografía de archivo en la que se registró al exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, durante una conferencia de prensa, en Lima (Perú)i. EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo en la que se registró al exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, durante una conferencia de prensa, en Lima (Perú)i. EFE/Paolo Aguilar

El Gobierno también autorizó el viaje de González-Olaechea a Ginebra y París entre el 14 y el 25 de septiembre. La comisión de servicios fue aprobada mediante la Resolución Ministerial 548-2026-RE y contempla actividades relacionadas con el cronograma oficial del proceso de selección.

De acuerdo con lo explicado por el candidato peruano, quien resulte elegido comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027 y permanecerá en el cargo durante cinco años, correspondiente al periodo 2027-2032.

González-Olaechea también resaltó la relación histórica de Perú con la Organización Internacional del Trabajo. Recordó que el país estuvo entre los primeros Estados que participaron en la creación de la organización tras la firma del Tratado de Versalles en 1919. Para el candidato, esta trayectoria representa un antecedente de la participación peruana en los principales espacios multilaterales vinculados al mundo del trabajo.

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