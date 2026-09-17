Perú lanza oficialmente PERUMIN 38, la mayor convención minera de Latam: estos son los tres megaproyectos que busca destrabar

La exploración minera ocupa un lugar central en la estrategia oficial, porque permite identificar recursos antes de la ingeniería, la construcción y la operación.

Guardar

El Gobierno presentó oficialmente PERUMIN 38, la próxima edición de la Convención Minera que se realizará en Arequipa en septiembre de 2027.

Durante el lanzamiento, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, adelantó que su sector busca acelerar permisos y facilitar el avance de inversiones como Zafranal, Galeno y Michiquillay, dentro de una estrategia orientada a elevar el crecimiento de la economía peruana al 6%.

PUBLICIDAD

Minem apunta a acelerar permisos para destrabar inversiones mineras

Shinno señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja para que los proyectos de inversión puedan ingresar con mayor rapidez. El funcionario vinculó el avance de la cartera minera con la meta de crecimiento económico planteada por el Gobierno.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, afirmó durante la ceremonia de lanzamiento de la convención. También sostuvo que el objetivo de crecer al 6% requiere que las iniciativas privadas avancen sin demoras.

Guillermo Shinno vinculó el avance de la cartera minera con el crecimiento económico y afirmó que el Ejecutivo trabajará para que cada proyecto ingrese lo más rápido posible.

Entre los proyectos mencionados figuran Zafranal, una iniciativa de cobre y oro ubicada en Arequipa; Galeno, proyecto cuprífero situado en Cajamarca; y Michiquillay, también vinculado a la producción de cobre en esa región. El ministro incluyó además la ampliación de Cerro Verde, Tía María, La Granja y el proyecto de plata Corani.

PUBLICIDAD

La lista reúne iniciativas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y que requieren permisos, definición de condiciones operativas o avances en sus procesos de inversión. El Minem no detalló qué medidas específicas aplicará a cada uno de los proyectos citados.

Arequipa concentra proyectos y volverá a ser sede de la convención

Durante su intervención, Shinno destacó el potencial minero de Arequipa, donde se desarrollará PERUMIN 38 entre el 20 y el 24 de septiembre de 2027. La sede será el Campo Ferial Cerro Juli y la presidencia del encuentro estará a cargo de Víctor Gobitz.

La convención tendrá como lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del evento, informó que la agenda buscará abordar los retos de la industria, la relación con las regiones, la formalización de pequeños mineros, la infraestructura y la articulación entre el Estado, las empresas y la academia.

PUBLICIDAD

PERUMIN es uno de los encuentros mineros más grandes de América Latina. En su edición de 2025, realizada también en Arequipa, reunió a cerca de 65 mil asistentes, más de 1.200 stands y 740 organizaciones públicas y privadas.

La cartera minera mencionada por el Minem incluye Zafranal, Galeno, Michiquillay, la ampliación de Cerro Verde, Tía María, La Granja y Corani.

La exploración aparece como una prioridad para ampliar la cartera

El titular del Minem remarcó que la exploración resulta necesaria para madurar futuros proyectos de inversión. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo prepara iniciativas destinadas a facilitar los permisos para esa fase de la actividad minera.

“Es claro que la exploración es vital para poder conseguir madurar los proyectos de minería”, dijo Shinno. El ministro no precisó la fecha de presentación ni el contenido de las medidas que prepara su cartera.

PUBLICIDAD

La exploración permite identificar y evaluar recursos minerales antes de que una iniciativa pase a etapas de ingeniería, construcción y operación. La agilización de permisos figura entre los pedidos recurrentes de empresas y gremios del sector, aunque el desarrollo de cada proyecto depende también de aspectos sociales, ambientales, territoriales y financieros.

Estados Unidos participará como País Aliado de PERUMIN 38, mientras el Ejecutivo prepara una reforma legal para hidrocarburos para atraer inversiones en petróleo y gas natural.

El Gobierno también prepara una reforma para hidrocarburos

El ministro adelantó que el Ejecutivo trabaja en una reforma del marco legal aplicable al sector hidrocarburos. El objetivo, según explicó, es elevar la competitividad del país frente a otras naciones de la región y atraer inversiones que permitan incrementar las reservas de petróleo y gas natural.

Shinno también destacó que Estados Unidos será País Aliado de PERUMIN 38. El funcionario consideró que esa participación puede reforzar los vínculos de inversión y cooperación bilateral en minería y energía.

PUBLICIDAD

La edición de 2027 incluirá espacios como la Cumbre Minera, la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, el Encuentro Internacional y PERUMIN Jóvenes. El IIMP también prevé desarrollar actividades previas en distintas regiones mediante la agenda Rumbo a PERUMIN.