Perú prevé autorizar este año proyectos estratégicos sostenibles por valor de más de 17.343 millones de euros

23/04/2026 Un vehículo trabajando en la mina de Riotinto (Huelva). ECONOMIA EDUARDO BRIONES

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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de Perú prevé autorizar este año "proyectos estratégicos" respetuosos con el medioambiente por valor de más de 20.000 millones de dólares (17.343 millones de euros).

"Para este año espera certificar poco más de 20.000 millones en proyectos de minería, infraestructura, agricultura, transportes y otros. [...] El Perú necesita aumentar el flujo de inversiones sostenibles, siempre protegiendo el ecosistema", ha afirmado el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, en un comunicado recogido por el diario oficial 'El Peruano'.

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En este sentido, el organismo ya lleva aprobados 138 expedientes por más de 14.000 millones de dólares (12.140 millones de euros) entre enero y la primera semana de septiembre. Entre estos, figura el estudio de impacto ambiental de la 'Nueva Carretera Central, Tramificación I', que unirá tres distritos en Lima y, posteriormente, la capital con el centro de Perú.

El Senace es la institución competente para emitir evaluaciones ambientales sobre las grandes inversiones de Perú, tarea para la que emplea métodos "técnicos y transparentes" que se apoyan en el uso de la IA y otras herramientas tecnológicas.

"El país necesita inversión pública para la competitividad e inversión privada para la dinámica económica, cumpliendo altos estándares ambientales. Y los inversionistas y la ciudadanía tienen que confiar en el trabajo sólido que realiza Senace, siempre en procesos de innovación y optimización", ha indicado, de su lado, la presidenta ejecutiva de Senace, Silvia Cuba.

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