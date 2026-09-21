Así puedes preparara Menestrón en casa. (Comidas peruanas)

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El menestrón peruano es una sopa contundente, nutritiva y llena de sabor que forma parte de la cocina casera del Perú. Se caracteriza por combinar carne de res, verduras, fideos, papa y una preparación de albahaca y queso que le proporciona su característico color verde y aroma.

Aunque el menestrón tiene relación con la tradicional sopa italiana conocida como minestrone, la versión peruana desarrolló características propias gracias a la incorporación de ingredientes locales y a la influencia de la cocina italiana en el país.

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Esta receta de menestrón peruano es ideal para un almuerzo familiar, especialmente en los días fríos. Se puede preparar con diferentes verduras y adaptar según los ingredientes disponibles en casa.

Datos de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 50 minutos

Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Porciones: 6 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Sopa / plato de fondo

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar menestrón

Para preparar un buen menestrón peruano necesitarás:

500 g de carne de res con hueso o sin hueso

2 litros de agua

150 g de fideos canuto, macarrones o fideos para sopa

2 papas blancas o amarillas

1 zanahoria

1 choclo

150 g de habas

100 g de arvejas

150 g de vainitas

½ col pequeña

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

1 taza de hojas de albahaca fresca

½ taza de espinaca

100 g de queso fresco

2 cucharadas de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Comino al gusto

Ingredientes opcionales

Dependiendo de la receta familiar, puedes incorporar:

1 taza de frijoles verdes.

1 trozo de yuca.

1 zapallo.

Apio.

Poro.

½ taza de leche evaporada.

Queso parmesano adicional para servir.

Cómo hacer menestrón peruano paso a paso

1. Prepara el caldo de carne

Coloca los dos litros de agua en una olla grande y agrega la carne de res.

Añade una pizca de sal y deja cocinar a fuego medio hasta que la carne esté tierna y el caldo haya adquirido buen sabor.

Si utilizas carne con hueso, el caldo tendrá un sabor más intenso.

Durante la cocción puedes retirar la espuma que se forme en la superficie para obtener un caldo más limpio.

Cuando la carne esté cocida, retírala temporalmente y córtala en trozos medianos. Reserva el caldo.

2. Prepara las verduras

Lava y corta las verduras.

Corta las papas en trozos medianos, la zanahoria en rodajas, las vainitas en pequeños segmentos y el choclo en rodajas.

Si utilizas col, córtala en tiras.

Procura que los vegetales tengan tamaños similares para que puedan cocinarse de manera uniforme.

3. Prepara la pasta verde

El característico sabor y color del menestrón proviene de una mezcla de albahaca, espinaca y queso.

Coloca en una licuadora:

La albahaca.

La espinaca.

El queso fresco.

El queso parmesano.

El ajo.

El aceite.

Agrega unas cucharadas del caldo de carne y licúa hasta obtener una pasta verde homogénea.

No es necesario que quede completamente líquida.

Consejo: la espinaca ayuda a conseguir un color verde más intenso, mientras que la albahaca aporta el aroma característico del menestrón.

4. Cocina las verduras

Regresa el caldo de carne al fuego.

Incorpora primero las verduras que necesitan mayor tiempo de cocción, como el choclo, la zanahoria y las habas.

Después de unos minutos agrega las papas, las vainitas, las arvejas y la col.

Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén casi listas.

5. Agrega la carne

Incorpora nuevamente la carne previamente cocida y cortada en trozos.

Mezcla suavemente para distribuirla por toda la sopa.

6. Añade los fideos

Cuando las verduras estén casi cocidas, agrega los fideos.

Puedes utilizar canuto, macarrones pequeños o cualquier pasta corta.

Cocina según el tiempo indicado en el paquete, procurando que los fideos queden firmes y no demasiado blandos.

7. Incorpora la pasta verde

Cuando los fideos y las verduras estén prácticamente listos, agrega la mezcla de albahaca, espinaca y queso.

Remueve bien para distribuir el color y el sabor por todo el caldo.

Cocina durante unos minutos a fuego bajo.

Evita hervir la preparación durante demasiado tiempo después de incorporar la albahaca para conservar mejor su aroma y color.

8. Rectifica la sazón

Prueba el menestrón y agrega sal y pimienta si fuera necesario.

Si la sopa está demasiado espesa, puedes añadir un poco más de caldo caliente.

Si deseas un sabor más intenso a queso, agrega parmesano al momento de servir.

¿Cómo servir el menestrón?

Sirve el menestrón peruano bien caliente en platos hondos.

Puedes agregar por encima:

Queso parmesano rallado.

Queso fresco.

Unas hojas de albahaca.

Un chorrito de aceite de oliva.

Pimienta negra recién molida.

También puedes acompañarlo con pan tostado.

Consejos para preparar un buen menestrón

Utiliza un buen caldo

El caldo es la base de la sopa. Una carne con hueso puede aportar más sabor y cuerpo a la preparación.

No cocines demasiado las verduras

Las verduras deben quedar cocidas, pero conservar parte de su textura. Agregarlas progresivamente ayuda a evitar que algunas queden demasiado blandas.

Agrega la pasta en el momento adecuado

Los fideos continúan absorbiendo líquido después de la cocción. Por eso es recomendable incorporarlos hacia el final.

La albahaca es fundamental

La albahaca es uno de los ingredientes que distingue al menestrón peruano. Utiliza hojas frescas para conseguir un mejor aroma.

No hiervas demasiado la pasta verde

Una vez incorporada la mezcla de albahaca, espinaca y queso, cocina a fuego bajo durante pocos minutos.

Un hervor demasiado intenso puede afectar el aroma y el color de las hierbas.

¿Cómo conseguir un menestrón más cremoso?

Puedes aumentar ligeramente la cantidad de queso fresco o agregar un poco de queso parmesano.

Otra opción es licuar una pequeña cantidad de las verduras cocidas junto con la pasta verde antes de incorporarla al caldo.

¿Qué carne se utiliza para el menestrón?

El menestrón peruano tradicional suele prepararse con carne de res. Puedes utilizar cortes con hueso para obtener un caldo más sabroso o cortes sin hueso si prefieres que sea más sencillo de servir.

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También puedes utilizar pecho, osobuco u otros cortes adecuados para una cocción prolongada.

Verduras que puedes utilizar

Una de las ventajas del menestrón es que permite aprovechar diferentes verduras.

Entre las más utilizadas están:

Papa.

Zanahoria.

Choclo.

Habas.

Arvejas.

Vainitas.

Col.

Zapallo.

Yuca.

Frijoles verdes.

No es necesario utilizar todas. Puedes adaptar la receta a las verduras disponibles.

¿Qué tipo de fideo lleva el menestrón?

Los fideos cortos son una buena opción para esta sopa. Puedes utilizar:

Canuto.

Macarrones.

Tornillos.

Coditos.

Rigatoni pequeño.

Otras pastas cortas.

Elige una pasta que soporte bien la cocción y que pueda comerse fácilmente junto con las verduras y la carne.

Preguntas frecuentes sobre el menestrón

¿Qué es el menestrón peruano?

El menestrón peruano es una sopa de carne y verduras inspirada en el minestrone italiano, pero adaptada a los ingredientes y sabores de la cocina peruana. Una de sus características principales es la pasta verde preparada con albahaca, espinaca y queso.

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¿El menestrón lleva carne?

La versión peruana tradicional suele prepararse con carne de res. Sin embargo, también existen versiones vegetarianas o preparadas con otros tipos de carne.

¿Qué diferencia hay entre el menestrón peruano y el minestrone italiano?

Ambas preparaciones tienen relación histórica y comparten la combinación de caldo, verduras y pasta, pero el menestrón peruano incorpora ingredientes y sabores propios de la cocina peruana, como la albahaca en una preparación verde con queso y determinadas verduras utilizadas localmente.

¿Por qué el menestrón es verde?

El color verde proviene principalmente de la albahaca y la espinaca utilizadas en la preparación de la pasta que se incorpora al caldo.

¿Puedo hacer menestrón sin carne?

Sí. Puedes reemplazar el caldo de carne por caldo de verduras y omitir la carne. El resultado será una sopa de verduras y pasta con el característico sabor de la albahaca y el queso.

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¿Puedo utilizar albahaca seca?

Es posible, pero para esta receta se recomienda utilizar albahaca fresca, ya que aporta un aroma y sabor mucho más pronunciados.

¿Por qué mi menestrón quedó demasiado espeso?

Los fideos y algunas verduras absorben parte del caldo. Si la sopa se espesa demasiado, agrega un poco de caldo o agua caliente y rectifica la sazón.

¿Se puede guardar el menestrón?

Sí. Una vez frío, puedes conservarlo en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Ten en cuenta que los fideos continuarán absorbiendo líquido, por lo que al recalentarlo puede ser necesario añadir un poco de caldo.

Una receta tradicional para el almuerzo

El menestrón peruano es una de esas recetas caseras que reúne en un solo plato carne, verduras, pasta, queso y hierbas aromáticas. Es una sopa abundante que puede servirse como entrada o como plato principal.

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Preparar un buen menestrón requiere principalmente paciencia para conseguir un caldo sabroso y atención al orden en que se incorporan los ingredientes. Las verduras deben conservar parte de su textura, los fideos no deben sobrecocerse y la pasta de albahaca debe añadirse hacia el final para conservar mejor su aroma.

Sirve el menestrón bien caliente, termina con queso parmesano y acompáñalo con pan tostado para disfrutar de una clásica receta de la cocina peruana.