Excavaciones clandestinas afectaron 900 m² de la Huaca Los Sauces en Lambayeque y dejaron zanjas de hasta 1.5 metros

Alerta vecinal: vecinos reportaron presuntas labores no autorizadas dentro del área intangible de la Huaca Los Sauces. Composición: Infobae

Guardar

El Ministerio de Cultura informó sobre una intervención realizada en el Sitio Arqueológico Huaca Los Sauces, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, luego de una alerta vecinal por presuntas labores no autorizadas dentro del área intangible. La acción permitió identificar trabajos de excavación y remoción de suelo con maquinaria pesada.

La diligencia estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, con apoyo de la Policía de Turismo, la Comisaría de Pimentel y el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pimentel. El operativo se produjo tras el aviso de vecinos sobre actividades clandestinas dentro del sitio arqueológico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, una persona fue intervenida al interior de un minicargador frontal ubicado dentro del área intangible. La maquinaria fue utilizada para excavar, remover y nivelar el terreno, acciones que afectaron un espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

La intervención permitió delimitar una zona de aproximadamente 900 metros cuadrados con excavaciones que alcanzaron hasta 1.5 metros de profundidad. El Ministerio de Cultura precisó que el minicargador frontal quedó incautado como parte de las diligencias efectuadas en el lugar.

Excavaciones afectaron un área de 900 metros cuadrados

Intervención: la DDC Lambayeque acudió con la Policía de Turismo, la Comisaría de Pimentel y Serenazgo. Difusión

La inspección permitió determinar las dimensiones de la zona intervenida y la profundidad de las excavaciones. El terreno presentó modificaciones producto del movimiento de suelo dentro del espacio protegido.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Cultura, mediante la DDC Lambayeque, identificó además trabajos de nivelación que no contaban con autorización. La presencia de maquinaria pesada dentro del área intangible permitió establecer el tipo de intervención ejecutada sobre el terreno arqueológico.

La entidad cultural señaló que estas acciones representan una afectación al Patrimonio Cultural de la Nación. El minicargador frontal quedó bajo incautación tras su utilización en las labores detectadas durante la diligencia.

Encuentran cerco metálico y materiales de construcción

Área afectada: las excavaciones abarcaron aproximadamente 900 m² y llegaron hasta 1.5 metros de profundidad. Difusión

Durante la inspección también se verificaron modificaciones adicionales en el espacio intervenido. El área contaba con un cerco elaborado con planchas metálicas y dos columnas de acero instaladas recientemente.

PUBLICIDAD

En el lugar fueron encontrados, además, bolsas de cemento, cilindros de agua, arena y piedra. La presencia de estos elementos fue registrada durante la diligencia debido a su relación con los trabajos ejecutados dentro del sitio arqueológico.

Los materiales quedaron identificados junto con las modificaciones efectuadas en el terreno. La intervención permitió reunir estos elementos dentro de las acciones de verificación desarrolladas por las autoridades culturales y policiales.

Intervención contó con apoyo de autoridades locales

Uso de maquinaria: se encontró un minicargador frontal empleado para excavar, remover y nivelar el terreno. Difusión

En el operativo participaron especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, efectivos de la Policía de Turismo y personal del Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

La Policía Nacional del Perú también intervino mediante efectivos de la Comisaría de Pimentel. La participación conjunta permitió ejecutar la diligencia tras la alerta formulada por vecinos del sector.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Cultura indicó que este tipo de intervenciones requiere la participación de las instituciones encargadas de la protección del patrimonio y de las autoridades locales. En este caso, la actuación incluyó la inspección del área, la identificación de los trabajos y la incautación de la maquinaria encontrada dentro del espacio intangible.

Ministerio de Cultura pide reportar actividades ilegales

El Ministerio de Cultura solicitó a la ciudadanía informar sobre cualquier actividad que pueda afectar bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. En Lambayeque, la entidad dispone de los teléfonos (01) 7140102 y 976075739 para recibir denuncias.

Las alertas también pueden enviarse al correo electrónico lambayeque@cultura.gob.pe. Otra vía corresponde a las comisarías distritales y a los destacamentos policiales ubicados en los museos de la región Lambayeque.

PUBLICIDAD

Según la entidad, estos puntos permanecen atentos ante posibles actividades ilícitas en sitios arqueológicos y monumentos históricos. La intervención en Huaca Los Sauces se produjo precisamente después de una alerta emitida por vecinos sobre trabajos ejecutados dentro del área intangible.