Cáncer infantil en Perú: Alertan por síntomas de carcinomas en menores que requieren una consulta sin demora

Entrevista en estudio sobre la Semana de la Concientización del Cáncer Infantil. La doctora Rosaly Díaz, directora de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), analiza la relevancia del diagnóstico precoz, los principales síntomas en menores de edad y la labor de atención especializada en el Perú.

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El diagnóstico temprano del cáncer infantil puede salvar vidas, aunque la enfermedad no puede prevenirse, advirtió la doctora Rosali Díaz, directora de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). En Perú se detectan cada año cerca de 1.900 casos entre pacientes de cero y 19 años, con la leucemia como el diagnóstico más frecuente.

La especialista remarcó que la consulta médica debe realizarse sin demoras cuando los síntomas persisten o se agravan. Padres, cuidadores, docentes y personal de los centros de salud del primer nivel tienen un papel en la identificación de señales que pueden requerir estudios especializados.

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El INEN concentra el 65% de la atención de cáncer pediátrico en el país. Cada año recibe alrededor de 800 pacientes de cero a 14 años y otros 100 de hasta 19 años. El instituto brinda tratamiento para distintos tumores, realiza cirugías de alta complejidad y cuenta con una emergencia exclusiva para niños y adolescentes con esta enfermedad.

Una médica evalúa a un niño acompañado por su madre durante una consulta de urgencia en un hospital público de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre persistente, los sangrados y los dolores nocturnos requieren evaluación

La fiebre prolongada sin una causa aparente figura entre los síntomas que deben motivar una consulta médica. También deben alertar la aparición de puntos rojos en la piel, moretones sin explicación, sangrados recurrentes, ganglios inflamados en el cuello o las axilas y un aumento inusual del abdomen.

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Los dolores de cabeza que despiertan al niño durante la noche, que impiden sus actividades habituales o que se acompañan de vómitos requieren una evaluación oportuna. La pérdida de peso, la disminución del apetito y el cansancio persistente también forman parte de los signos que pueden aparecer en algunos casos.

Díaz señaló que un niño puede ser salvado si recibe un diagnóstico a tiempo. La advertencia no implica que cada uno de estos síntomas corresponda a un cáncer, pero sí que la persistencia de las señales debe llevar a una consulta para que el personal médico descarte o confirme las posibles causas.

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Varias familias aguardan en una sala de espera pediátrica decorada con murales infantiles mientras los niños leen y juegan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abandono del tratamiento sigue vinculado a barreras sociales y geográficas

El inicio de la atención no siempre asegura que los pacientes completen el tratamiento. Algunas familias interrumpen los controles, las sesiones de quimioterapia o los procedimientos por dificultades económicas, distancia, problemas de alojamiento en Lima o factores culturales que afectan la continuidad de la atención.

Los equipos de psicología y las organizaciones de voluntariado intervienen para reducir ese riesgo. Su trabajo incluye orientación a las familias, contención emocional y actividades destinadas a acompañar a los pacientes durante las jornadas de consulta, procedimientos médicos o tratamiento ambulatorio.

Cuando un niño recibe un diagnóstico oncológico, las consecuencias alcanzan a todo su entorno familiar. En muchos casos, uno de los padres debe trasladarse con el paciente a Lima, mientras el resto de la familia permanece en su ciudad de origen. Aprendo Contigo, Proyectos de Amor, Magia y la Fundación Peruana de Cáncer participan en las redes de acompañamiento que buscan sostener a las familias durante el proceso.

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Un médico sostiene la mano de un niño sobre un escritorio equipado con documentos del INEN y material para evaluaciones clínicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco, Arequipa, Trujillo y Lambayeque cuentan con atención para casos pediátricos

La concentración de servicios de mayor complejidad en Lima todavía obliga a numerosos pacientes a viajar desde otras regiones. Aun así, existen centros que atienden a niños con cáncer en distintas zonas del país, con mecanismos de coordinación y derivación hacia el INEN para los casos que necesitan una intervención especializada.

En Cusco funcionan dos hospitales que reciben a pacientes pediátricos oncológicos. En Arequipa, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur atiende estos casos, mientras que en Trujillo lo hacen el Hospital Belén y el Hospital Regional.

En Lambayeque, el Hospital Regional y el Hospital Las Mercedes cuentan con servicios que trabajan de manera articulada con el instituto. El Hospital Las Mercedes ya dispone de un oncólogo pediatra, aunque los diagnósticos de mayor complejidad se derivan a Lima. La red busca reducir demoras en la detección, ordenar las referencias y acercar la atención a las familias.

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Niños con cáncer requieren cuidados especiales durante el verano, advierten expertos en salud. (Foto composición: Agencia Andina/Difusió)

La “hora dorada” redujo a 35 minutos la administración de antibióticos

Una de las medidas aplicadas en la emergencia pediátrica es la denominada “hora dorada”, una estrategia destinada a atender con rapidez a los niños con cáncer que llegan con fiebre. En estos pacientes, una infección puede evolucionar en poco tiempo y derivar en sepsis u otras complicaciones graves.

El protocolo establece que, tras la evaluación inicial, los antibióticos deben administrarse lo antes posible. El programa comenzó a implementarse entre 2021 y 2022, luego de coordinaciones entre las áreas de emergencia, oncología, enfermería, farmacia, laboratorio y otros servicios del instituto.

Durante el primer semestre de 2026, el tiempo para administrar antibióticos a los pacientes oncológicos pediátricos con fiebre se redujo a 35 minutos, con 0% de mortalidad, según indicó Díaz. El resultado forma parte de un proceso que busca disminuir el riesgo de infecciones graves en una población que puede tener defensas bajas por la enfermedad o por los tratamientos.

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Pacientes con cáncer en el Perú, incluidos los niños, padecen por la falta de medicamentos en hospitales del sector público. (Andina)

La atención incorpora educación, juegos y una biblioteca hospitalaria

El acompañamiento dentro del INEN también incluye propuestas educativas y recreativas para los niños y adolescentes que esperan una consulta, una quimioterapia ambulatoria o un procedimiento médico. En 2023 comenzó a funcionar el servicio educativo hospitalario, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Al año siguiente se inauguró la primera biblioteca hospitalaria del país. El espacio permite que los pacientes lean, escriban, pinten o jueguen durante las horas de espera. Docentes, psicólogos, voluntarios y personal de biblioteca participan en las actividades, que también incluyen a madres, padres y otros familiares.

Falta reglamentación para fijar fecha de entrega de subsidio oncológico a familias de niños con cáncer. Foto: Andina

El instituto evalúa, además, la incorporación de la terapia CAR-T dentro de sus proyectos para nuevas alternativas contra cánceres hematológicos. Díaz aclaró que esta opción no es la única que se encuentra bajo análisis. Mientras avanzan esos planes, los equipos médicos, los profesionales de apoyo y los voluntarios sostienen una tarea diaria centrada en evitar que la distancia, la demora o el abandono interrumpan la atención de los pacientes.

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