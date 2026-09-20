Limeños consumen 74 kilos de pollo al año: en Perú el promedio es de 55 kg.

La actividad avícola aporta cerca del 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y sostiene más de 460 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el país. Foto: Craving Journal

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El pollo ocupa un lugar central en la alimentación de los hogares peruanos y su presencia es todavía mayor en Lima. Mientras el consumo promedio nacional llega a 55 kilos por persona al año, en la capital alcanza los 74 kilos, de acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

La demanda de este producto también tiene una dimensión económica. La cadena avícola representa aproximadamente el 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria y genera más de 460 mil empleos directos e indirectos en el país, según la organización. Estas cifras muestran el alcance de una actividad que involucra distintos sectores antes de que el alimento llegue a los consumidores.

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Lima concentra un mayor consumo de pollo

La diferencia entre el promedio nacional y el registrado en Lima evidencia la fuerte presencia del pollo en los hábitos de consumo de la población. En la capital, cada persona consume 74 kilos al año, mientras que el promedio para todo el país se ubica en 55 kilos.

La disponibilidad del producto, su precio y la variedad de preparaciones en las que puede utilizarse son algunos de los factores vinculados con su elevada demanda. El pollo forma parte tanto de comidas cotidianas como de platos tradicionales de la gastronomía peruana, con preparaciones que van desde el estofado y el arroz con pollo hasta el pollo a la brasa.

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Su amplio acceso, su costo y las múltiples formas de prepararlo contribuyen a mantener una alta demanda. Foto: Andina

Una actividad que mueve empleo y producción

El peso de este alimento en la mesa de los peruanos está acompañado por una amplia actividad productiva. De acuerdo con la APA, el sector avícola representa cerca del 23% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, por lo que constituye una parte relevante de la actividad económica vinculada al campo.

La cadena no se limita a la crianza y producción. También comprende labores relacionadas con el transporte, la comercialización y la distribución, además de otros servicios asociados. En conjunto, estas actividades generan más de 460 mil puestos de trabajo directos e indirectos y representan una fuente de sustento para más de 1,8 millones de peruanos, según la asociación.

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El pollo aporta 68% de la proteína animal

Otro indicador de su importancia se encuentra en la alimentación. La APA señala que el pollo representa aproximadamente el 68% de la proteína animal consumida en el Perú, una participación que explica su presencia habitual en los hogares y en diferentes segmentos de consumo.

Su capacidad para adaptarse a distintas preparaciones también ha contribuido a su incorporación en la dieta nacional. Pollo al horno, a la plancha, estofado, aguadito, arroz con pollo y pollo a la brasa son algunas de las alternativas que forman parte del consumo cotidiano y de ocasiones especiales.

El pollo está presente en la alimentación diaria y en diversos platos de la gastronomía peruana, como el estofado, el arroz con pollo y el pollo a la brasa. Foto: Perú Delicias

“El pollo está presente en momentos muy distintos de la vida familiar: desde una comida preparada en casa hasta una celebración alrededor de la mesa. Su accesibilidad y versatilidad han hecho que se convierta en una de las principales fuentes de proteína para los peruanos”, señaló la Asociación Peruana de Avicultura.

Una cadena vinculada a millones de hogares

Para la APA, los niveles de consumo permiten dimensionar la relación entre la actividad avícola y la vida diaria de las familias. La producción requiere la participación de diversos actores que intervienen desde las primeras etapas hasta que el producto llega a los mercados y hogares.

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“Hablar del pollo es hablar también de nuestra cultura y de esos momentos que compartimos en familia. Pero también es hablar de una cadena productiva que genera empleo, moviliza actividades económicas y permite que este alimento llegue diariamente a millones de hogares”, agregó la asociación.

En el marco del Día de la Familia Peruana, el pollo adquiere así una doble dimensión: es un alimento de consumo extendido y, al mismo tiempo, el resultado de una actividad que conecta producción, empleo, transporte, comercio y distribución en distintas partes del país.

Según la APA, las cifras de consumo reflejan el vínculo entre la producción avícola y los hogares peruanos. Foto: Facebook