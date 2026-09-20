Los alimentos básicos subieron hasta 123% en un mes en Perú: El Niño presiona los precios de tomates, papas y choclos en los mercados

Una reportera de Latina Noticias transmite en vivo desde un puesto de mercado en Ventanilla para informar sobre el incremento en los precios de alimentos como la papa, el tomate, el limón y la maracuyá. Durante el reporte, entrevista a un comerciante que explica cómo las altas temperaturas y las alteraciones en la producción agrícola asociadas al fenómeno El Niño afectan los costos en los centros de abasto.

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Los tomates, las papas, los choclos y las arvejas registraron aumentos de hasta 123% en un mes en los mercados peruanos, en un escenario marcado por el encarecimiento de los insumos agrícolas, las alteraciones de temperatura y la expansión de plagas que dañan los cultivos. La incidencia del fenómeno de El Niño ya se refleja en productos de consumo cotidiano y abre alertas sobre la disponibilidad de alimentos en los próximos meses.

El tomate lideró las subas, al cotizar a un valor superior al doble del registrado 30 días antes. El choclo tuvo un incremento de más de 90%, mientras que el azúcar mayorista se encareció 45%. La variación alcanzó a alimentos que forman parte de la dieta diaria y a materias primas utilizadas en aderezos, postres y otras preparaciones domésticas.

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En algunos mercados, el saco de 50 kilos de azúcar llegó a venderse a 190 soles, frente a los 110 o 120 soles de un mes atrás. El aumento impacta en hogares, comerciantes y pequeños negocios gastronómicos, que deben afrontar mayores costos para adquirir insumos básicos. La escalada también anticipa presiones sobre otros productos si se profundizan los problemas climáticos en las zonas agrícolas.

Una reportera informa desde el mercado La Paradita sobre el desabastecimiento de papas y el alza de precios causados por el fenómeno El Niño en Perú.

Trescientos alimentos de la dieta peruana registraron alzas

De los 560 productos que componen la dieta alimentaria peruana, 300 incrementaron sus precios, según afirmó Luis Cruz Cuadros, gerente general de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para el dirigente, los aumentos ya responden a un conjunto de problemas que afectan de forma simultánea a la producción, el transporte y la comercialización.

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Puestos de un mercado en Perú exhiben hortalizas con carteles de precios en un contexto de presión climática sobre la producción agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza de los combustibles trasladó mayores costos a los fletes y a los fertilizantes, cuya producción depende en buena medida de derivados del diésel. Ese encarecimiento reduce el margen de los agricultores y termina por reflejarse en los precios de los mercados. Los productores deben pagar más para movilizar sus cosechas, mantener maquinaria y comprar insumos para la siguiente campaña.

A esa presión económica se suma la modificación de las temperaturas. Los cambios en el clima alteran el desarrollo de las plantas, reducen los rendimientos y agravan el estrés hídrico. La falta de agua limita el crecimiento de los cultivos, mientras que las temperaturas inusuales pueden favorecer enfermedades y afectar las etapas de floración, formación de frutos y cosecha.

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Una persona selecciona papas en un puesto del mercado La Paradita, donde se registra un menor abastecimiento de alimentos debido al fenómeno El Niño.

La rancha dañó los cultivos de papa en Cañete y Huaral

En el caso de la papa, Cruz Cuadros sostuvo que el aumento de precios no se debe a una menor superficie sembrada, sino a la propagación de la rancha. Esta enfermedad puede destruir una parcela en poco tiempo si no se controla y afecta hojas, tallos y tubérculos, lo que deja a los agricultores sin productos para comercializar.

Tomates, papas, maíz y arvejas junto a billetes de soles representan el costo de la canasta básica de alimentos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productores de Cañete y Huaral tuvieron que usar tractores en terrenos donde las plantas ya no podían cosecharse por los daños ocasionados por la plaga. Las hortalizas enfrentaron un problema similar debido al ataque de gusanos que se alimentan de las plantas y reducen la producción destinada a los mercados locales.

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Las lluvias aisladas en los valles de la costa también perjudicaron a la cebolla, el frejol y otras menestras. En el caso de la cebolla, la presencia de agua durante la etapa de cosecha favoreció la aparición de hongos. Ese cultivo no requiere riego en ese período, por lo que las precipitaciones pueden deteriorar la calidad del producto y provocar pérdidas antes de su traslado a los centros de venta.

Un puesto de mercado expone papas rosadas cuyo precio aumentó a S/2.90 por kilogramo debido a la menor producción agrícola.

La sequía amenaza la oferta de papa, maíz y aceituna

El representante de Conveagro advirtió que los daños registrados corresponden a una etapa inicial y que el panorama podría agravarse si se consolidan las lluvias torrenciales en el norte y la sequía en la sierra centro y sur. Más de 600 distritos se encontraban bajo declaratoria de emergencia por déficit hídrico, una situación que compromete a regiones dependientes de las precipitaciones para iniciar y sostener sus cultivos.

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La producción anual de papa suele alcanzar unos 3,7 millones de toneladas. Cruz Cuadros estimó que la sequía podría recortar 1,7 millones de toneladas, debido a que cerca del 60% de ese alimento procede de la sierra centro y sur. Una reducción de esa magnitud afectaría la oferta de uno de los productos centrales de la alimentación peruana y mantendría la presión sobre los precios.

El maíz podría sufrir una caída de 42% en su producción, mientras que la aceituna registraría una reducción de 72%, de acuerdo con las estimaciones del gremio agrario. En Tacna, productores aceituneros observaron caída de flores por estrés hídrico. Frente a la falta de agua, las plantas eliminan hojas y flores para conservar recursos, un mecanismo que limita la futura formación de frutos.

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Los estantes de un mercado de abastos exhiben verduras en medio del incremento de precios causado por el fenómeno El Niño en Perú.

La pérdida de flores puede afectar a frutas de consumo masivo

El mismo proceso amenaza a cultivos frutales como el mango, el limón y el arándano. Si las plantas pierden flores, disminuye la posibilidad de que formen frutos, por lo que el impacto del déficit de agua puede trasladarse a la oferta de las próximas campañas. La consecuencia no siempre es inmediata: una cosecha puede verse comprometida meses después de la etapa de floración.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres proyectó daños en 7,8 millones de hectáreas, mientras que la superficie agrícola sembrada en el país alcanza alrededor de 8 millones de hectáreas. Algunas zonas podrían perder la totalidad de sus cultivos y otras enfrentar daños parciales que reduzcan de forma marcada los volúmenes disponibles.

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Cruz Cuadros cuestionó que las medidas se concentren en defensas ribereñas, limpieza de cauces y obras de reconstrucción, sin una respuesta específica para las pérdidas económicas de los agricultores y la seguridad alimentaria. Conveagro calcula que 2 millones de productores podrían quedar descapitalizados si pierden sus cosechas o no consiguen recursos para volver a sembrar.

Un puesto de abastos exhibe hortalizas en Perú en un contexto de incremento en los precios de los alimentos por el fenómeno El Niño.

La falta de reservas alimentarias agrava la alerta

La pérdida de ingresos puede impedir que numerosas familias rurales financien la siguiente campaña agrícola. En algunas zonas de Apurímac, advirtió el dirigente, los agricultores podrían consumir las semillas que habitualmente reservan para la siembra futura. Esa decisión resolvería una necesidad inmediata, aunque dejaría a las comunidades sin recursos para reanudar la producción en el siguiente ciclo.

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El país tampoco cuenta con una reserva alimentaria suficiente para responder a un desastre de gran escala, según Conveagro. El Instituto Nacional de Defensa Civil dispone de presupuesto para adquirir 3 millones de toneladas de alimentos, pero ese volumen podría resultar insuficiente incluso para asistir a las personas damnificadas de manera directa en un escenario de afectación extendida.

Un campo agrícola en Perú muestra plantas de papa marchitas en un terreno agrietado debido a la falta de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación también pone en riesgo el empleo. La agricultura y la pesca figuran entre los sectores más expuestos a los efectos climáticos y concentran una elevada informalidad laboral. En la actividad pesquera, las proyecciones citadas por el gremio estiman la posible pérdida de 200.000 puestos en la industria y 300.000 en la pesca artesanal, si las alteraciones climáticas afectan las faenas y la cadena de comercialización.