Temblor hoy en Perú EN VIVO: sismo en Amazonas de 5.2, epicentro y reporte del IGP del 19 de septiembre de 2026

Segundo sismo en Amazonas
A las 07:46, el Instituto Geofísico del Perú reportó otro sismo de magnitud 4,5 a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en Amazonas. El evento ocurrió a 15 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de entre II y III en la localidad.
Sismo de magnitud 5,2
Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en esa localidad, según el Instituto Geofísico del Perú.
Sismos del 18 de septiembre
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó dos sismos de magnitud 3,5 y 4,0 registrados el 18 de septiembre, con referencias en Zarumilla, región Tumbes, y Pimentel, en Lambayeque. Este sábado 19 de septiembre, la población puede consultar los reportes oficiales y revisar las recomendaciones ante movimientos telúricos.
El primer temblor ocurrió a la 1:41, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, con una profundidad de 47 kilómetros e intensidad II en esa localidad. Más tarde, a las 14:32, se produjo otro movimiento de magnitud 4,0 a 97 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, de acuerdo con la información técnica difundida por el organismo.
Los reportes incluyeron la magnitud, la hora, la profundidad, el punto de referencia y la intensidad percibida. Hasta el momento, los datos consignados no señalaron alertas adicionales para las localidades mencionadas.
Sismo en Amazonas
Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Santa María de Nieva.
El primer sismo tuvo magnitud 3,5 y se localizó cerca de Zarumilla
El movimiento de menor magnitud se registró a la 1:41 del jueves 18 de septiembre. El sismo de magnitud 3,5 tuvo su epicentro en el mar, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.
El IGP precisó que el evento se originó a una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad II en Zarumilla. En esa escala, el movimiento suele percibirse levemente por algunas personas, sobre todo si se encuentran en reposo o dentro de una vivienda.
La distancia entre el epicentro y las áreas habitadas, la profundidad y las condiciones del suelo influyen en la forma en que la población percibe un temblor.
Un segundo temblor de magnitud 4,0 ocurrió frente a Pimentel
Horas después, a las 14:32, el Instituto Geofísico del Perú informó un segundo evento. El temblor de magnitud 4,0 se localizó a 97 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque.
El movimiento tuvo una profundidad de 38 kilómetros. Por la ubicación del epicentro, el sismo se produjo en el mar, frente al litoral norte peruano.
La información oficial permite conocer las características de cada evento y evitar la difusión de mensajes sin confirmación sobre supuestas réplicas, terremotos o alertas de tsunami.
Perú mantiene actividad sísmica por su ubicación geográfica
Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con frecuente actividad sísmica y volcánica que abarca distintos países ubicados alrededor de ese océano.
En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza bajo la placa Sudamericana. Ese proceso genera acumulación y liberación de energía, que puede provocar sismos de distinta magnitud y profundidad.
Los movimientos pueden ocurrir en la costa, la sierra y la Amazonía. Por ese motivo, las autoridades aconsejan que cada familia identifique zonas seguras, mantenga despejadas las rutas de salida y acuerde un punto de encuentro.
Qué hacer antes y durante un sismo
La preparación previa reduce riesgos dentro de viviendas, oficinas, escuelas y espacios públicos. Estas son algunas medidas recomendadas:
- Identificar lugares seguros, lejos de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
- Fijar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros elementos pesados.
- Mantener libres los pasillos, las puertas, las escaleras y los accesos.
- Definir rutas de evacuación y un punto de reunión familiar.
- Revisar de forma periódica las instalaciones de gas y electricidad.
- Participar en simulacros organizados por instituciones o autoridades.
- Tener disponibles teléfonos de emergencia y copias de documentos importantes.
Durante el movimiento, se recomienda conservar la calma, ubicarse en una zona segura y proteger la cabeza. No se debe correr hacia las escaleras o las salidas mientras dure el sismo, ni utilizar ascensores.
En las zonas costeras, la población debe atender los avisos de las autoridades. Si se emite una alerta de tsunami, corresponde alejarse del litoral y dirigirse a los puntos de evacuación establecidos.
La mochila de emergencia debe contener artículos para las primeras 24 horas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja preparar una mochila de emergencia con recursos para afrontar las primeras 24 horas después de un desastre. El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar.
La mochila puede incluir:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso habitual.
- Mascarillas, alcohol, productos de higiene y desinfectante.
- Silbato, manta y ropa de abrigo.
- Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
- Dinero en efectivo.
- Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si son necesarios.
También es recomendable disponer de una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda, con agua, alimentos, herramientas básicas y artículos de limpieza para los días posteriores a una emergencia.
Los reportes oficiales permiten confirmar magnitud, epicentro y profundidad
El IGP difunde información técnica sobre cada sismo registrado en el país. Antes de compartir capturas, videos o mensajes en redes sociales, se recomienda corroborar la magnitud, el epicentro y la profundidad en los canales oficiales.
Después de un movimiento telúrico, también es aconsejable revisar si existen fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la vivienda. Si hay riesgo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta que reciba una evaluación adecuada.
Para comunicarse con familiares después de una emergencia, es preferible usar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, ya que las llamadas pueden saturar las redes telefónicas.