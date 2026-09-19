Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: sismo en Amazonas de 5.2, epicentro y reporte del IGP del 19 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó movimientos telúricos de magnitud 3,5 y 4,0 durante el jueves, sin alertas adicionales para las zonas de referencia

Guardar
13:42 hsHoy

Segundo sismo en Amazonas

A las 07:46, el Instituto Geofísico del Perú reportó otro sismo de magnitud 4,5 a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en Amazonas. El evento ocurrió a 15 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de entre II y III en la localidad.

13:42 hsHoy

Sismo de magnitud 5,2

Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en esa localidad, según el Instituto Geofísico del Perú.

Sismo en Amazonas
Sismo en Amazonas
13:37 hsHoy

Sismos del 18 de septiembre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó dos sismos de magnitud 3,5 y 4,0 registrados el 18 de septiembre, con referencias en Zarumilla, región Tumbes, y Pimentel, en Lambayeque. Este sábado 19 de septiembre, la población puede consultar los reportes oficiales y revisar las recomendaciones ante movimientos telúricos.

Infografía con ilustraciones de una familia, mapas, plano de vivienda, válvulas, mochila de emergencia y textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla las medidas de organización familiar y prevención en el hogar previas al Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer temblor ocurrió a la 1:41, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, con una profundidad de 47 kilómetros e intensidad II en esa localidad. Más tarde, a las 14:32, se produjo otro movimiento de magnitud 4,0 a 97 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, de acuerdo con la información técnica difundida por el organismo.

Mapa satelital del Perú con divisiones políticas, dos puntos rojos en el norte, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y una fecha.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala con puntos rojos las regiones de Piura y Lambayeque para el 19 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes incluyeron la magnitud, la hora, la profundidad, el punto de referencia y la intensidad percibida. Hasta el momento, los datos consignados no señalaron alertas adicionales para las localidades mencionadas.

07:30 hsHoy

Sismo en Amazonas

Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Santa María de Nieva.

07:15 hsHoy

El primer sismo tuvo magnitud 3,5 y se localizó cerca de Zarumilla

El movimiento de menor magnitud se registró a la 1:41 del jueves 18 de septiembre. El sismo de magnitud 3,5 tuvo su epicentro en el mar, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.

El IGP precisó que el evento se originó a una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad II en Zarumilla. En esa escala, el movimiento suele percibirse levemente por algunas personas, sobre todo si se encuentran en reposo o dentro de una vivienda.

La distancia entre el epicentro y las áreas habitadas, la profundidad y las condiciones del suelo influyen en la forma en que la población percibe un temblor.

Un mapa sísmico con un panel verde superior que marca una magnitud de 4,1 y una estrella verde que señala la ubicación geográfica
Un reporte del Instituto Geofísico del Perú ubica el epicentro de un sismo de magnitud 4,1 a 38 kilómetros al noreste de Ayabaca, en la región Piura. (IGP)
07:01 hsHoy

Un segundo temblor de magnitud 4,0 ocurrió frente a Pimentel

Horas después, a las 14:32, el Instituto Geofísico del Perú informó un segundo evento. El temblor de magnitud 4,0 se localizó a 97 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

El movimiento tuvo una profundidad de 38 kilómetros. Por la ubicación del epicentro, el sismo se produjo en el mar, frente al litoral norte peruano.

La información oficial permite conocer las características de cada evento y evitar la difusión de mensajes sin confirmación sobre supuestas réplicas, terremotos o alertas de tsunami.

Mapa de la costa de Perú que señala con una estrella verde el epicentro de un sismo de magnitud 4,0 frente a Pimentel en el océano Pacífico
Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 4,0 a 97 kilómetros al oeste de Pimentel, en el departamento de Lambayeque, Perú. (IGP)
06:42 hsHoy

Perú mantiene actividad sísmica por su ubicación geográfica

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con frecuente actividad sísmica y volcánica que abarca distintos países ubicados alrededor de ese océano.

Mapa físico de América Latina con el Cinturón de Fuego del Pacífico resaltado, que recorre desde México hasta Chile con iconos de volcanes y ondas sísmicas.
Un mapa físico de América Latina resalta la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico, que indica volcanes y zonas sísmicas que atraviesan desde México hasta Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza bajo la placa Sudamericana. Ese proceso genera acumulación y liberación de energía, que puede provocar sismos de distinta magnitud y profundidad.

Mapa de relieve de América y océanos adyacentes, con líneas rojas y flechas que señalan las placas del Pacífico, Cocos, Caribe, Nazca, Sudamericana y Scotia.
Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los movimientos pueden ocurrir en la costa, la sierra y la Amazonía. Por ese motivo, las autoridades aconsejan que cada familia identifique zonas seguras, mantenga despejadas las rutas de salida y acuerde un punto de encuentro.

05:46 hsHoy

Qué hacer antes y durante un sismo

La preparación previa reduce riesgos dentro de viviendas, oficinas, escuelas y espacios públicos. Estas son algunas medidas recomendadas:

  • Identificar lugares seguros, lejos de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
  • Fijar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros elementos pesados.
  • Mantener libres los pasillos, las puertas, las escaleras y los accesos.
  • Definir rutas de evacuación y un punto de reunión familiar.
  • Revisar de forma periódica las instalaciones de gas y electricidad.
  • Participar en simulacros organizados por instituciones o autoridades.
  • Tener disponibles teléfonos de emergencia y copias de documentos importantes.

Durante el movimiento, se recomienda conservar la calma, ubicarse en una zona segura y proteger la cabeza. No se debe correr hacia las escaleras o las salidas mientras dure el sismo, ni utilizar ascensores.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

En las zonas costeras, la población debe atender los avisos de las autoridades. Si se emite una alerta de tsunami, corresponde alejarse del litoral y dirigirse a los puntos de evacuación establecidos.

05:28 hsHoy

La mochila de emergencia debe contener artículos para las primeras 24 horas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja preparar una mochila de emergencia con recursos para afrontar las primeras 24 horas después de un desastre. El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar.

La mochila puede incluir:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso habitual.
  • Mascarillas, alcohol, productos de higiene y desinfectante.
  • Silbato, manta y ropa de abrigo.
  • Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
  • Dinero en efectivo.
  • Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si son necesarios.
Mujer agachada frente a un transportín con gato atigrado. Una mochila, una linterna encendida y una estantería con libros
Una mujer organiza el transportín de su gato y una mochila de emergencia mientras una linterna ilumina la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es recomendable disponer de una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda, con agua, alimentos, herramientas básicas y artículos de limpieza para los días posteriores a una emergencia.

05:05 hsHoy

Los reportes oficiales permiten confirmar magnitud, epicentro y profundidad

El IGP difunde información técnica sobre cada sismo registrado en el país. Antes de compartir capturas, videos o mensajes en redes sociales, se recomienda corroborar la magnitud, el epicentro y la profundidad en los canales oficiales.

Mapa geográfico de Lima, Perú, con esfera roja y círculos que marcan un epicentro, y una tarjeta con el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico de la región de Lima, Perú, muestra el epicentro de un sismo cerca de Lurín con líneas que indican la propagación de las ondas sísmicas, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un movimiento telúrico, también es aconsejable revisar si existen fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la vivienda. Si hay riesgo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta que reciba una evaluación adecuada.

Imagen WHVRSETSAFDKHBHGKV6BOE2J7M

Para comunicarse con familiares después de una emergencia, es preferible usar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, ya que las llamadas pueden saturar las redes telefónicas.

Temas Relacionados

IGPINDECISismo en PerúSismosTemblorperu-noticias

Últimas noticias

Asunción de mando: Proclamación y entrega de credenciales a las autoridades electas

La entrega de credenciales deberá ser programada por los JEE dentro de los tres días calendario posteriores a que la proclamación sea consentida o ejecutoriada

Asunción de mando: Proclamación y entrega de credenciales a las autoridades electas

Moody’s mejora perspectiva de Petroperú, pero mantiene calificación de Caa1: ¿Qué significa?

La empresa estatal toma la perspectiva mejorada como un logro del nuevo directorio y la estructuración liderada por Proinversión

Moody’s mejora perspectiva de Petroperú, pero mantiene calificación de Caa1: ¿Qué significa?

Se registró un sismo de 4.5 en Santa María, Condorcanqui

El movimiento comenzó a las 02:46 hora local

Se registró un sismo de 4.5 en Santa María, Condorcanqui

Perú 2-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

La segunda jornada de competencia inicia con el duelo de dobles, que tendrá en las parejas a los dos raquetas principales de cada escuadra. La serie está 2-0 a favor de la ‘bicolor’

Perú 2-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

Las cámaras de un programa de espectáculos registraron a la actriz peruana junto a jo durante dos salidas consecutivas

Yiddá Eslava es captada en besos y abrazos con empresario en Miraflores: ¿quién es el nuevo galán de la actriz?

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Basta de odio”: 48 testimonios se unen en un libro para reivindicar al coronel Larrabure como símbolo de reconciliación

“Basta de odio”: 48 testimonios se unen en un libro para reivindicar al coronel Larrabure como símbolo de reconciliación

Batman Day 2026: las preguntas más populares del personaje de DC este 19 de septiembre

Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

Sarmiento quería que las niñas aprendieran anatomía, álgebra y astronomía

Aún no tiene diez años y fue furor en 2024: qué popular billete circula cada vez menos en la Argentina y el antecedente de 1969

INFOBAE AMÉRICA

Dove Cameron habló de su nuevo disco, su cambio artístico y la relación con Damiano David: “Dejé de pensar en si le gustará a la gente”

Dove Cameron habló de su nuevo disco, su cambio artístico y la relación con Damiano David: “Dejé de pensar en si le gustará a la gente”

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

Miami-Dade aprueba presupuesto de 14.300 millones de dólares con recortes nocturnos de autobuses

Retiran de tiendas estas papas fritas por un ingrediente no declarado: estos son los lotes afectados y los cinco estados donde se vendieron

DEPORTES

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Scaloni habló sobre su futuro en la Selección, la importancia de los asados y el recambio que se avecina en Argentina

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

Sufrió un escalofriante nocaut en la pelea por el oro de los Juegos Suramericanos 2026 y fue trasladado de urgencia al hospital