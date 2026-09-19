Temblor hoy en Perú EN VIVO: sismo en Amazonas de 5.2, epicentro y reporte del IGP del 19 de septiembre de 2026

A las 07:46, el Instituto Geofísico del Perú reportó otro sismo de magnitud 4,5 a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en Amazonas. El evento ocurrió a 15 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de entre II y III en la localidad.

Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en esa localidad, según el Instituto Geofísico del Perú.

Los reportes incluyeron la magnitud, la hora, la profundidad, el punto de referencia y la intensidad percibida. Hasta el momento, los datos consignados no señalaron alertas adicionales para las localidades mencionadas.

El primer temblor ocurrió a la 1:41, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla , con una profundidad de 47 kilómetros e intensidad II en esa localidad. Más tarde, a las 14:32, se produjo otro movimiento de magnitud 4,0 a 97 kilómetros al oeste de Pimentel , en la provincia de Chiclayo, de acuerdo con la información técnica difundida por el organismo.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó dos sismos de magnitud 3,5 y 4,0 registrados el 18 de septiembre, con referencias en Zarumilla , región Tumbes, y Pimentel , en Lambayeque. Este sábado 19 de septiembre, la población puede consultar los reportes oficiales y revisar las recomendaciones ante movimientos telúricos .

Un sismo de magnitud 5,2 se registró a las 02:12 del 19 de septiembre, con epicentro a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva , en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Santa María de Nieva.

07:15 hs

El primer sismo tuvo magnitud 3,5 y se localizó cerca de Zarumilla

El movimiento de menor magnitud se registró a la 1:41 del jueves 18 de septiembre. El sismo de magnitud 3,5 tuvo su epicentro en el mar, a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre.

El IGP precisó que el evento se originó a una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad II en Zarumilla. En esa escala, el movimiento suele percibirse levemente por algunas personas, sobre todo si se encuentran en reposo o dentro de una vivienda.

La distancia entre el epicentro y las áreas habitadas, la profundidad y las condiciones del suelo influyen en la forma en que la población percibe un temblor.