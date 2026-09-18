La aprobación de Fujimori en Perú cae 18 puntos en primer mes de gestión, del 60 % al 42 %

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Lima, 18 sep (EFE).- La aprobación de la presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, cayó al menos 18 puntos en su primer mes de gestión, del 60 al 42 %, al percibir más de la mitad del país que su Gobierno es "más de lo mismo", según dos encuestas difundidas el jueves y este viernes.

Un sondeo realizado por la encuestadora Datum para América Televisión reveló que la aprobación de la mandataria peruana experimentó un pronunciado descenso en apenas un mes, mientras que la desaprobación tuvo la evolución inversa, al pasar del 24 % en agosto al 44 % en septiembre.

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Sin emitir opinión se quedaron el 14 % de los consultados, dos puntos menos que en agosto, cuando fueron el 16 %.

La encuesta de Datum fue realizada entre el 11 y 15 de septiembre a 1.204 personas entre 18 y 70 años de todo el país, con un margen de error del 2,8 %.

Este viernes, un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundido por Radio Programas del Perú (RPP) situó la aprobación de Fujimori en el 37 %, mientras que la desaprobación alcanzó un 49 %, con un 5 % de encuestados sin emitir opinión.

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De acuerdo con la encuesta del IEP, un 52 % de los peruanos considera que el Gobierno de Fujimori representa "más de lo mismo", mientras que un 33 % asegura que "representa un cambio" y un 16 % no emitió opinión.

Asimismo, un 47 % de los encuestados por el IEP piensa que Fujimori está poco (24 %) o nada (23 %) preparada para gobernar, mientras que un 31 % cree que lo está algo y solo un 18 % asegura que está muy preparada para dirigir el país, con un 5 % que no respondió.

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El sondeo de IEP se ejecutó del 4 al 10 de septiembre con 1.202 entrevistas en todo el territorio nacional, bajo un margen de error del 2,8 %.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), llegó a la Presidencia en su cuarto intento, tras haber perdido en segunda vuelta en las tres elecciones presidenciales anteriores, con una trayectoria política que la llevó a prisión preventiva imputada por supuesto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.

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En las últimas elecciones logró ganar por un exiguo margen al izquierdista Roberto Sánchez con la promesa de "devolver el orden" a Perú, especialmente en seguridad frente al auge de la actividad del crimen organizado.

No obstante, su primer mes de gestión ha estado enfocado en trabajos de prevención frente al fenómeno climatológico de El Niño que se avecina con grandes lluvias para los siguientes meses y en una solicitud de facultades legislativas al Parlamento que no termina de convencer a la mayoría opositora en el Congreso de los Diputados. EFE

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