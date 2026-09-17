Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 17 de septiembre

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 3,87 soles, lo que representa un aumento del 0,41% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,64%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 0,93%.
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El tipo de cambio del euro a sol peruano muestra una tendencia positiva tras un día de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 4,93%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,92%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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