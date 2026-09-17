Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 17 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 3,87 soles, lo que representa un aumento del 0,41% respecto al precio de cierre anterior de 3,85 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,64%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 0,93%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a sol peruano muestra una tendencia positiva tras un día de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 4,93%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,92%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ocho empresas usaron bots para quedarse con 210 mil entradas a Machu Picchu y dejar sin boletos a otros turistas

El ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que se eliminarán las reservas temporales para evitar el bloqueo de entradas y agilizar la compra de boletos

Ocho empresas usaron bots para quedarse con 210 mil entradas a Machu Picchu y dejar sin boletos a otros turistas

Familiar de uno de los escolares investigados por presunto abuso sexual en Liceo Naval agrede y escupe a periodistas

El hombre reaccionó contra los equipos de prensa cuando intentaban obtener declaraciones a su salida de la dependencia policial de San Borja

Familiar de uno de los escolares investigados por presunto abuso sexual en Liceo Naval agrede y escupe a periodistas

La razón por la que Perú no debería copiar el freno tecnológico que discuten las grandes potencias de la inteligencia artificial

Mientras Sam Altman y Dario Amodei piden cautela en el desarrollo de modelos de frontera, un especialista plantea una agenda distinta para la región sudamericana

La razón por la que Perú no debería copiar el freno tecnológico que discuten las grandes potencias de la inteligencia artificial

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El cuadro peruano defenderá en el Estadio Centenario la ventaja de 2-0 conseguida en Cusco y buscará asegurar su clasificación a las semifinales del torneo continental. Sigue todas las incidencias

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

¿Quiénes son investigados y qué diligencias se realizan por la denuncia de la presunta agresión sexual en bus escolar?

Diez estudiantes de quinto de secundaria permanecen bajo investigación por la denuncia presentada por un adolescente de 16 años. La Fiscalía recaba testimonios, dispuso una entrevista en cámara Gesell y evalúa la actuación de los adultos que acompañaban el traslado escolar

¿Quiénes son investigados y qué diligencias se realizan por la denuncia de la presunta agresión sexual en bus escolar?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Empresario Jenss Lara se enteró que sus acompañantes habían sido asesinados luego de que Los Pulpos lo liberaran

No podrían ser expulsados los escolares de Liceo Naval retenidos por presunta agresión sexual

Ministro Vinelli rechaza que la presidenta Fujimori haya conformado un “gabinete paralelo” con sus excoprocesados del Caso Cócteles

Escolares del Liceo Naval no irán a un penal aunque se compruebe agresión sexual: Serían internados en Maranguita

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Filo Foodies Food Festival: creadores de contenido, restaurantes y conciertos de Bareto y Zen serán parte de un reto gastronómico

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, agradeció a Allison Pastor por apoyar a su hija Flavia en sus sueños

Prensa argentina afirma que Marcelo Tinelli terminó otra vez con Milett Figueroa: “Habría estado con otros hombres”

Christina Aguilera llega a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para verla por primera vez en Lima

DEPORTES

Alineaciones de Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: posibles titulares del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Alineaciones de Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: posibles titulares del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Mano Menezes define la posición de Erick Noriega en la selección peruana: “Pretendo utilizarlo ahí para verificar”

Cruces definidos en Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026: Ignacio Buse se medirá ante Daniel Vallejo en la segunda jornada

Mano Menezes confesó los motivos de las convocatorias de Lapadula, Mora y Magallanes para amistosos de la selección peruana