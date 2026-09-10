Julián Alexander conmueve al hablar de la infidelidad en su matrimonio con Ethel Pozo: “Si le fallo, le fallo a nuestros hijos”

Julián Alexander se sincera sobre los altibajos del matrimonio, destacando que es un compromiso diario. Explica que ser infiel no solo sería traicionar a su pareja, Ethel Pozo, sino a sus hijos, su suegra y a toda la estructura familiar que han construido juntos. Video: YouTube Q / Sin más que decir

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Julián Alexander, director de telenovelas de Del Barrio Producciones, protagonizó uno de los momentos más comentados del streaming peruano tras su participación como invitado en ‘Sin más que decir’. El hermano de Michelle Alexander llegó al programa donde trabaja su esposa, Ethel Pozo, dispuesto a responder sin reservas sobre el estado de su relación, que ya suma cuatro años de matrimonio.

La conductora, hija de Gisela Valcárcel, no imaginaba que las palabras de su esposo la llevarían a las lágrimas frente a las cámaras. El conductor Israel Dreyfus, junto a María Pía Copello, Mario Hart y Luciana Roy, formaron parte del panel que condujo la conversación hacia terrenos poco explorados por la pareja en televisión.

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Julián Alexander reveló su postura frente a la infidelidad y provocó el llanto de Ethel Pozo

El punto más alto de la conversación llegó cuando Julián Alexander abordó de forma directa el tema de las tentaciones dentro de un matrimonio. El director no evadió la pregunta y explicó que estas situaciones existen para ambos integrantes de una pareja, independientemente del compromiso asumido. “Las tentaciones para ambos siempre están, pero es un compromiso que uno le pone a la relación”, afirmó el director frente a las cámaras del streaming. Con esa frase, dejó en claro que no niega la existencia de las tentaciones, sino que ubica la fidelidad como una decisión personal y constante.

Julián Alexander amplió su reflexión al vincular una eventual infidelidad con las consecuencias que tendría sobre el resto de su núcleo familiar. Según explicó, faltarle a Ethel Pozo no representaría solo una traición hacia ella, sino también hacia su propio hijo y las dos hijas de la conductora, a quienes cría sin hacer distinción alguna.

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Julián Alexander habló en el streaming sobre su matrimonio con Ethel Pozo, que ya suma cuatro años.

“Yo siempre tengo claro que si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor. No hago ninguna diferencia con mi hijo y ella tampoco”, sostuvo el director. Agregó que también estaría fallando a su suegra, Gisela Valcárcel, a quien mencionó con afecto durante la transmisión, y a su propia madre.

Tras escuchar esas palabras, Ethel Pozo no pudo contener el llanto en pleno programa. “No vale llorar, amor”, le dijo su esposo al notar su reacción. La conductora respondió que la emoción surgió porque, según su perspectiva, “los hombres no se ponen a pensar a veces, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja” también afectan al resto de la familia.

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El matrimonio entre Julián Alexander y Ethel Pozo cumple cuatro años y atravesó momentos de tensión

Durante la charla, Julián Alexander también se refirió a la naturaleza del matrimonio en términos generales, sin limitarse a su caso particular. El director consideró que ninguna pareja atraviesa una relación libre de conflictos y que el esfuerzo diario resulta parte inevitable de la convivencia.

“El matrimonio nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son difíciles. Y es un compromiso”, comentó el director de telenovelas ante los conductores del espacio. La frase surgió como respuesta a una pregunta directa sobre los desafíos que atravesó junto a Ethel Pozo desde que iniciaron su relación.

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Ethel Pozo publica imágenes oficiales de su boda. | Instagram

Consultado por Luciana Roy sobre los momentos más difíciles como pareja, Julián Alexander señaló que las mayores fricciones surgieron por la crianza de los adolescentes que integran el hogar. Explicó que, cuando llegó a la relación, las hijas de Ethel Pozo tenían once y trece años, y que ahora tienen 17 y 19.

“Criamos adolescentes. Yo cuando llegué me parece que tenían once y trece, y ahora tienen 17 y 19. Las he acompañado en un momento duro”, indicó el director. La conductora coincidió con esa apreciación y calificó como especialmente compleja la etapa de la adolescencia dentro de la crianza compartida.

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Julián Alexander habló también sobre el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina

El panel de ‘Sin más que decir’ aprovechó la presencia de Julián Alexander para conocer su opinión sobre la polémica despedida de soltero de Mario Irivarren en un yate en Argentina, un episodio que generó controversia mediática en las semanas previas. El director evitó emitir juicios sobre la decisión de otras parejas, pero sí precisó cuál sería su postura personal ante una situación similar.

Se arma un intenso debate sobre la polémica despedida de soltero que se dio en el yate argentino con Said Palao y Mario Irivarren, además de los viajes con amigos cuando se está en una relación. Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, comparte su punto de vista y revela qué haría en esa situación. Video: YouTube Q / Sin más que decir

“Yo trato de no juzgar. Cada pareja es dueña de sus acuerdos y sus dinámicas en todo. Pero yo, en mi caso, no iría porque sé que la voy a poner en una situación que no le gusta y a mí tampoco me gustaría”, respondió el director ante la consulta de María Pía Copello.

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Julián Alexander explicó que su reticencia no responde a la desconfianza hacia Ethel Pozo, sino a la incertidumbre sobre el comportamiento de terceros en ese tipo de reuniones.

“Confío mucho en ella, sé la persona que es, sé que ella también confía en mí, pero creo que en el caso de los hombres, en las que no confían es en los que están alrededor”, explicó. El director cerró el tema al reconocer que tampoco confiaría plenamente en sus propios amigos ante ese tipo de escenarios.