Perú enfrenta su peor nivel de hambre en 15 años: Del altiplano arequipeño a Lima, comer depende de una alpaca o una olla común

Este reportaje periodístico televisivo aborda la situación del hambre en Perú a través de dos historias. El video presenta entrevistas a una mujer ganadera de alpacas en una zona rural andina y a un hombre en un asentamiento urbano, quienes narran sus desafíos para la subsistencia. Se observan un estudio de noticias, viviendas rústicas, el pastoreo de alpacas y las personas entrevistadas.

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Perú atraviesa su peor nivel de hambre en 15 años, según el Índice Global del Hambre 2025. La situación alcanza desde comunidades rurales de altura, donde las familias dependen de sus propios animales para comer, hasta los cerros de San Juan de Lurigancho, en Lima, donde adultos mayores sostienen a sus hogares con raciones de ollas comunes y materiales reciclables.

El deterioro también afecta a Lima Metropolitana. Un especialista advirtió que la pobreza en la capital pasó del 14% antes de la pandemia al 27% y situó a la ciudad entre las zonas con mayores dificultades de acceso a alimentos del país. La recuperación económica no llegó de la misma forma a todos los hogares y las redes comunitarias continúan cubriendo necesidades básicas.

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La distancia entre Arequipa y Lima no modifica la incertidumbre diaria de muchas familias. En Chocñihuaki, una comunidad alpaquera de la provincia de Condesuyos, Basilia Ancasi alimenta a los suyos con la carne de sus animales y recurre al trueque para obtener papas o chuño. En Huáscar, Emilio Gaspar depende de la comida que recibe en una olla común para él y sus dos nietos.

El video presenta a Emilio, un hombre en San Juan de Lurigancho, y su labor de reciclaje en un entorno de vivienda precaria. Se observa a Maribel Ascona, integrante de una olla común, preparando un estofado para 56 personas. Asimismo, un economista analiza el incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria en la capital peruana.

Una alpaca puede representar un mes de comida para una familia en Arequipa

Basilia Ancasi, de 36 años, vive a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera entre Arequipa y Cuzco. Tiene 100 alpacas y vende alrededor de 20 por año. Si cada animal se comercializa a 250 soles, obtiene 5.000 soles anuales, equivalentes a unos 416 soles mensuales o 13 soles por día.

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Una mujer manipula mantas dentro de una vivienda rústica durante una transmisión informativa sobre la inseguridad alimentaria en Perú. (Una alpaca puede representar un mes de comida para una familia en Arequipa)

La crianza de alpacas sostiene la economía doméstica, aunque los ingresos no siempre alcanzan para cubrir otras necesidades. Cuando necesita papas o chuño, Basilia intercambia animales con comerciantes de la zona. Por una alpaca puede recibir un saco de papas de cinco arrobas o dos arrobas de chuño. La carne de un animal sacrificado puede durar un mes gracias a las bajas temperaturas.

Varias mujeres cocinan alimentos en ollas de gran tamaño dentro de una cocina comunitaria en Perú.

En la comunidad, el frío condiciona la alimentación, la salud y la educación. La casa de piedra de Basilia no evita que las heladas atraviesen sus siete frazadas. Durante las madrugadas, la temperatura puede bajar hasta -20 °C, lo que también afecta a las alpacas, expuestas a neumonía y enfermedades bronquiales. La pérdida de animales reduce aún más los recursos disponibles para las familias.

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La escuela y la posta existen, pero no cuentan con servicios permanentes

Los pobladores de Chocñihuaki conviven con infraestructura sin funcionamiento pleno. Hay postes de luz, pero no electricidad; una posta médica, pero sin personal de salud; y una escuela, la institución educativa 4057, donde los alumnos pierden parte del calendario lectivo por la ausencia temporal de docentes durante los meses de frío.

El alcalde de Callarí, John Raúl Uranova Condori, reconoció que en la práctica se dictan tres semanas de clases por mes. El sistema de alternancia reduce el tiempo de enseñanza y deja a los estudiantes de esta comunidad con una carga escolar inferior a la del resto del país. La diferencia acumulada equivale a dos meses y cinco días menos de clases al año.

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Francisco Huamaní Cirincha, uno de los comuneros, señaló que la llegada de equipos de televisión fue un hecho inusual para la localidad. También describió el impacto de la migración: existen alrededor de 180 comuneros empadronados, pero solo permanece cerca del 40%. La falta de servicios y oportunidades empuja a los jóvenes hacia otras ciudades, mientras los adultos mayores quedan al frente de la crianza de animales.

Un hombre permanece en la entrada de su casa en una ladera habitada de Perú durante un reporte informativo sobre la situación del hambre.

Inflación, recesión y falta de políticas profundizaron el estancamiento

El Índice Global del Hambre 2025, presentado por la red Alianza 2015, ubicó a Perú en niveles similares a los de hace una década. El informe considera indicadores de mortalidad infantil, malnutrición crónica, desnutrición aguda infantil y retraso en el crecimiento de niños y niñas.

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Emilio Gaspar ingresa a su vivienda tras recolectar plástico, actividad con la que obtiene 15 soles diarios en Perú.

El diagnóstico atribuye el estancamiento a varios factores. Entre ellos aparecen la inflación, las consecuencias internacionales de la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión y la inestabilidad política peruana. El crecimiento económico, según el análisis, no reduce por sí solo el hambre ni la pobreza si no se acompaña de políticas públicas dirigidas a los sectores con menores ingresos.

Un hombre de edad avanzada acomoda sus pertenencias en un espacio precario en Perú, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria en el país.

La advertencia también alcanza a los efectos del fenómeno de El Niño, que puede reducir la capacidad de producción y autoalimentación de comunidades rurales. Loreto, La Libertad, Puno, Huancavelica, Huánuco y Cajamarca figuran entre las regiones con indicadores más complejos. La meta de hambre cero para 2030 aparece fuera de alcance ante la falta de avances sostenidos durante los últimos 15 años.

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Emilio Gaspar consigue 15 soles por día con la venta de plástico

En la parte alta de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, Emilio Gaspar, de 71 años, sube el cerro para retirar el almuerzo que entrega la olla común Señor de los Milagros. Tiene diabetes, mareos y caídas frecuentes, pero debe asegurar la comida para él y sus dos nietos.

Emilio Gaspar, de 71 años, recorre la zona alta de Huáscar en San Juan de Lurigancho para recibir alimento en la olla común Señor de los Milagros.

De lunes a viernes, la olla común cubre parte de la alimentación de la familia. Durante el fin de semana, cuando el comedor no abre, Emilio cocina con lo que logra conseguir. A veces no tiene alimentos disponibles y sale a recolectar plástico para venderlo. Por esa tarea obtiene alrededor de 15 soles diarios, un ingreso que debe alcanzar para cualquier comida que pueda preparar.

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Maribel Ascona y otras vecinas cocinan para 56 personas en el comedor comunitario. Allí atienden también a cinco adultos mayores que requieren comida, medicamentos y ropa. La organización nació durante la pandemia, pero se mantuvo activa porque muchas personas que perdieron sus empleos no lograron recuperar ingresos estables. Las familias reciben menestras de instituciones públicas, aunque reclaman más apoyo, un local con agua y luz, y asistencia específica para los ancianos.

Emilio Gaspar, residente de San Juan de Lurigancho, ofrece su testimonio en un reportaje sobre la crisis de hambre que afecta a Perú.

En ambos extremos del país, el valor de los bienes familiares queda condicionado por la urgencia. Emilio depende del precio que le paguen por el plástico que recoge. Basilia enfrenta ofertas de intermediarios que pueden reducir a 200 soles el valor de una alpaca. Para los dos, la comida del día depende de recursos mínimos y de redes comunitarias que intentan compensar la ausencia de servicios básicos.

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