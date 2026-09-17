Perú

Arequipa y Puno lideran las exportaciones regionales con más de USD 13.000 millones en lo que va del 2026

El valor de los envíos del interior del país creció 36,0% entre enero y julio, impulsado principalmente por el desempeño de la minería y el alza internacional de metales como el cobre y el oro

El sur del país concentró algunos de los mayores montos exportados. Arequipa se posicionó a la cabeza con envíos por USD 6.767,1 millones.
El sur del país concentró algunos de los mayores montos exportados. Arequipa se posicionó a la cabeza con envíos por USD 6.767,1 millones. Foto: WikiViajes
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Las exportaciones de bienes de las regiones del interior del Perú sumaron USD 54.780 millones entre enero y julio de 2026, registrando un avance de 36,0% frente al mismo periodo del año pasado. El resultado refleja el incremento de los envíos provenientes de distintas zonas del país y representa más del 86,0% del valor total exportado a nivel nacional, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Entre las regiones con mayor participación destacó el sur del país. Arequipa encabezó los despachos regionales con USD 6.767,1 millones, seguida de Puno, que alcanzó USD 6.301,8 millones. Ambas regiones concentraron en conjunto más de USD 13.000 millones en exportaciones durante los primeros siete meses del año, impulsadas principalmente por los envíos mineros y, en el caso puneño, también por productos agropecuarios.

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Arequipa y Puno concentran los mayores montos

Arequipa registró un crecimiento de 49,5% en sus exportaciones respecto a enero-julio de 2025. El resultado estuvo relacionado principalmente con los mayores despachos de cobre, oro y concentrados de plata y plomo, productos que explican buena parte del valor alcanzado por la región.

Puno, por su parte, elevó sus exportaciones en 57,3%, hasta llegar a USD 6.301,8 millones. Sus principales productos enviados al exterior fueron oro, cobre, quinua y café, con lo que se ubicó entre las regiones con mayor dinamismo exportador durante el periodo analizado.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el desempeño de las regiones muestra una mayor participación del interior del país en el comercio exterior. “El crecimiento de las exportaciones de las regiones del interior del país evidencia el alcance descentralizado del desarrollo del comercio exterior. Desde el Mincetur continuaremos trabajando para impulsar la internacionalización de las empresas de distintas regiones del interior del país, en especial de las Mipyme, lo que permitirá generar mayores oportunidades en beneficio de nuestro país”.

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Puno registró exportaciones por USD 6.301,8 millones.
Puno registró exportaciones por USD 6.301,8 millones. Foto: Perú Travel

Áncash e Ica también registraron fuertes avances

En el norte, Áncash alcanzó exportaciones por USD 5.642,7 millones, lo que significó un aumento de 60,5%. El resultado estuvo explicado principalmente por los envíos de cobre y concentrados de plomo y plata.

La Libertad se ubicó también entre las regiones con mayores montos exportados, con USD 4.665,7 millones y un crecimiento de 39,1%. En este caso, destacaron los despachos de oro, arándanos y concentrados de plomo y plata. Cajamarca, entretanto, sumó USD 2.605,0 millones, con una expansión de 31,9% debido a sus exportaciones de oro y café.

En la zona centro, Ica registró USD 5.622,5 millones en exportaciones, 53,4% más que en el mismo periodo de 2025. Sus envíos estuvieron asociados tanto a productos mineros como a frutas, entre ellas uva, arándano y palta.

Junín alcanzó USD 3.814,8 millones, un incremento de 46,3%, gracias principalmente a las ventas externas de cobre, oro y concentrados de plata, plomo y zinc. Pasco mostró uno de los mayores incrementos porcentuales del periodo: sus exportaciones llegaron a USD 1.989,6 millones, 94,7% más, debido a los envíos de oro y concentrados de plomo y plata.

Diecinueve regiones aumentaron sus exportaciones

El crecimiento no se concentró únicamente en las regiones con los mayores montos. Entre enero y julio, 19 regiones incrementaron sus exportaciones respecto al mismo periodo de 2025. La lista incluye a Huánuco, Huancavelica, Pasco, Áncash, Puno, Ica, Arequipa, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Ayacucho, Tumbes, Apurímac, Lambayeque, Tacna y Piura.

En tanto, Ica alcanzó exportaciones por USD 5.622,5 millones, cifra que supone un crecimiento de 53,4% frente a los primeros siete meses de 2025.
En tanto, Ica alcanzó exportaciones por USD 5.622,5 millones, cifra que supone un crecimiento de 53,4% frente a los primeros siete meses de 2025. Foto: De Paseo Perú

En el sur, además de Arequipa y Puno, Moquegua registró exportaciones por USD 3.723,4 millones, 28,6% más, con participación de productos como harina de pescado, oro, cobre y molibdeno. Cusco alcanzó USD 3.231,8 millones y avanzó 28,9%, principalmente por sus envíos de oro y cobre.

En la zona oriente, Madre de Dios alcanzó USD 201,3 millones en exportaciones, cifra que representó un crecimiento de 42,4%. Sus principales productos fueron oro y castaña amazónica.

Según el Mincetur, parte del avance de las exportaciones regionales estuvo favorecido por el comportamiento de los precios internacionales de minerales como el cobre y el oro, que durante el periodo se mantuvieron en niveles récord.

Callao y Jorge Chávez concentran los envíos

Los productos peruanos destinados al exterior también salieron por distintos puntos del país. El puerto del Callao fue el principal punto de salida entre enero y julio, con exportaciones valorizadas en USD 20.766,0 millones, un incremento de 24,2% frente al mismo periodo del año anterior.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ocupó el segundo lugar, con USD 16.624,0 millones y un crecimiento de 54,3%. El puerto de Matarani completó los principales puntos de salida, con despachos por USD 8.323,0 millones, monto 36,3% superior al registrado un año antes.

Por otro lado, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay movilizó exportaciones por USD 488,0 millones durante los primeros siete meses de 2026. Esta cifra representó un aumento de 102,7% respecto al mismo periodo de 2025.

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