México

Acusan a Christina Aguilera de dedicarle más tiempo a sus vacaciones en CDMX que a su concierto

Fanáticos de la cantante estadounidense continúan enojados luego del show que ofreció días antes

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Su fugaz visita a la
Su fugaz visita a la capital mexicana dejó a muchos molestos por haber priorizado sus tiempos libres sobre la actuación que ofreció en el Palacio de los Deportes. (IG Christina Aguilera)

La visita de Christina Aguilera al Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, realizada después de su concierto en el Palacio de los Deportes, generó una ola de comentarios en redes sociales y volvió a poner en el centro su relación con la cultura mexicana.

Durante su estancia, la artista estadounidense recorrió el emblemático museo, dejó un mensaje en el libro de visitas y su presentación musical dio pie a una intensa conversación en internet por la reacción dividida de sus seguidores.

Aguilera acudió al Museo Frida Kahlo, situado en el barrio de Coyoacán, donde escribió: “Un espacio, una mujer y una vida tan hermosos e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina”. La expresión “Viva la vida” es también el nombre de la última pintura realizada por Frida Kahlo antes de su muerte.

El museo, que fue la residencia principal de la familia Kahlo desde principios del siglo XX, alberga una colección de pinturas originales, bocetos, fotografías, instrumentos médicos, prendas típicas y arte popular mexicano pertenecientes tanto a la pintora como a Diego Rivera.

Aguilera participó en una de
Aguilera participó en una de las dinámicas que realiza el museo durante la visita de personalidades. (IG Christina Aguilera)

Reacciones al concierto de Christina Aguilera en Ciudad de México

La reciente presentación de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes el 17 de marzo, de aproximadamente una hora de duración, dividió opiniones en redes sociales. Algunos aplaudieron el regreso de la cantante al país y elogiaron su habilidad vocal; sin embargo, otras personas criticaron aspectos como la producción escénica y la brevedad del evento.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo en internet fue el saludo de la artista al público, donde mencionó “New México” en lugar de “México”, hecho que suscitó bromas y se viralizó rápidamente. A pesar de las críticas, varios seguidores destacaron que Aguilera interpretó canciones en español y defendieron su entrega durante el espectáculo.

El intercambio de posturas y comentarios en plataformas digitales continuó en los días siguientes, manteniendo el debate sobre las virtudes y los aspectos a mejorar del concierto.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Christina Aguilera y su vínculo con la cultura mexicana

Tras el concierto, las redes sociales revivieron imágenes de Christina Aguilera disfrutando de una experiencia tradicional en Xochimilco. En las fotos y videos, la cantante aparece navegando en trajinera, compartiendo con amigos y tomando cerveza, escenas que muestran su interés por la cultura local.

Estas imágenes, aunque muchos pensaron que correspondían a su reciente visita, en realidad datan de 2025 y ganaron relevancia debido al debate digital sobre su relación con México. Durante aquel paseo, Aguilera recorrió los canales, degustó gastronomía típica y se integró a la vida del barrio como cualquier visitante.

La artista internacional se tomó tiempo para visitar atracciones tradicionales en la capital mexicana. (IG Christina Aguilera)

Comentarios humorísticos en redes llegaron a comparar el tiempo que pasó en Xochimilco con la duración de su último concierto, destacando su disposición para involucrarse con las tradiciones de la Ciudad de México.

A pesar de las opiniones encontradas que provocó su visita, el interés de Christina Aguilera por los espacios emblemáticos y las costumbres mexicanas reafirma su lazo con el público local y deja constancia de momentos significativos en cada paso por la capital.

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