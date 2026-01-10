Perú

¿Qué es la radiación UV?: Las enfermedades peligrosas y hasta mortales a las que estás expuesto si no proteges tu piel

El incremento de la radiación ultravioleta en Perú dispara los riesgos de quemaduras, envejecimiento y cáncer de piel. Las autoridades y expertos advierten sobre la importancia de extremar medidas de protección durante la temporada estival

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) durante el verano 2026 alcanzará niveles considerados peligrosos en diversas regiones del Perú, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Los valores más altos se registran en la costa, donde los índices fluctúan entre 8 y 15, mientras que en la sierra pueden escalar hasta 19, una situación que, de acuerdo con el Senamhi, representa un riesgo para la salud de la población.

El Senamhi advierte que, incluso con cielos nublados, la radiación UV atraviesa las nubes y expone a las personas a peligros invisibles.

En Lima Metropolitana, la situación es especialmente delicada. En los distritos del norte y este, los índices UV varían entre 9 y 13; en Lima oeste y centro, entre 8 y 10, y en el sur, entre 8 y 12.

Estos niveles no solo incrementan el riesgo de quemaduras solares, sino también de enfermedades más graves. El Perú figura entre los países con mayor radiación solar del mundo, una condición que, según Orlando Ccora, especialista del Senamhi, se agrava por la disminución de la capa de ozono y la proximidad a la línea ecuatorial.

Enfermedades asociadas a la radiación UV

El exceso de radiación UV puede provocar desde quemaduras solares hasta cáncer de piel. Según especialistas, más del 60% de la población adulta ya presenta lesiones cutáneas por exposición al sol sin protección.

El cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre las enfermedades más reportadas en el país, y cada año se diagnostican cerca de 1,300 casos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Las lesiones inmediatas más frecuentes son las quemaduras solares, que se manifiestan con enrojecimiento, dolor y, en casos graves, fiebre y ampollas.

El bronceado, a menudo visto como un signo de salud, es en realidad un mecanismo de defensa de la piel ante el daño solar. Los dermatólogos advierten que el bronceado “es el resultado de un daño infringido a la piel”, como explicó un representante de la campaña Prevención 365.

Además, la exposición a rayos UVA y UVB está relacionada con el envejecimiento prematuro, la aparición de arrugas, manchas, y el desarrollo de cáncer cutáneo, incluyendo el melanoma, la forma más agresiva.

La radiación UV también puede generar reacciones alérgicas y afectar los ojos. El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud (Minsa) alertó que la exposición al sol puede provocar sequedad ocular, fotofobia, visión borrosa y, en casos más avanzados, cataratas.

“El calor también ocasiona evaporación de las lágrimas y sequedad ocular”, indicó el oftalmólogo Alexis Altamirano Nolazco, quien aconseja el uso de anteojos con protección UV 400 y sombreros de ala ancha.

La deshidratación es otro efecto asociado a las altas temperaturas y la radiación. Sus síntomas incluyen palidez, calambres, mareos y, en casos severos, desmayo.

Especialista señala algunas enfermedades que
Especialista señala algunas enfermedades que causan las altas temperaturas que se vive en Lima| Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Medidas de protección

Frente a este escenario, el Senamhi y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recomiendan evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, usar protector solar de factor 30 o superior, sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa de manga larga.

“El protector solar debe aplicarse de nuevo cada 2 horas”, resalta el Senamhi. Además, la Ley N.º 30102 obliga a los empleadores a proporcionar elementos de protección solar a los trabajadores que laboran al aire libre.

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de acudir al dermatólogo ante cualquier mancha o lunar sospechoso. Según el reporte oficial, “el cáncer de piel causa aproximadamente 728 muertes anuales en el país”, dato que subraya la urgencia de la prevención.

