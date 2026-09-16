Perú

Bárbara Torres regresa al Perú con una comedia sobre el amor, los estereotipos y las parejas complicadas

La recordada Excelsa de La Familia P. Luche se presentará en Lima junto a Óscar Rubí con una puesta en escena que mezcla sarcasmo, enredos y una mirada actual sobre las relaciones sentimentales

Bárbara Torres luce un vestido negro a la izquierda y la vestimenta de su personaje Excelsa con cofia blanca a la derecha
Bárbara Torres desarrolló su carrera en la televisión mexicana con programas como “Sabadazo”, “Estrella2”, “Desmadruga2” y “Humor a Quién Humor Merece”.
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La actriz argentina Bárbara Torres, recordada por su papel de “Excelsa” en la serie mexicana “La Familia P. Luche”, regresa a los escenarios peruanos con una comedia teatral sobre las contradicciones del amor y la atracción romántica. La producción, titulada “¿Por qué las mujeres aman a los …….??”, llega acompañada del actor mexicano Óscar Rubí, quien además dirige la puesta en escena.

La función está programada para el sábado 7 de noviembre en el Auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Axessperu.

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Una comedia que explora los estereotipos detrás de la atracción romántica

“¿Por qué las mujeres aman a los …….??”, escrita por Antonio Garci y dirigida por Óscar Rubí, explora el enigma detrás de la atracción que algunas mujeres sienten hacia hombres con actitudes cuestionables. A través de diálogos ingeniosos, enredos y un tono irreverente, la puesta en escena aborda los estereotipos y expectativas presentes en las relaciones románticas contemporáneas.

Con 90 minutos de duración, la obra propone una combinación de actuaciones que buscan conectar con la audiencia a partir del humor, sin dejar de lado la reflexión sobre el amor y las relaciones sentimentales. La trama expone además las contradicciones de los roles de género en la actualidad, un eje que atraviesa buena parte del desarrollo de la historia.

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Dos imágenes de una mujer de cabello negro, una con prenda azul turquesa y otra con traje verde de encaje blanco y tocado
La función de “¿Por qué las mujeres aman a los ……??” se realizará el sábado 7 de noviembre en el Auditorio del Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro.

El montaje se sostiene en la dupla actoral entre Bárbara Torres y Óscar Rubí, quienes comparten escenario en una comedia que combina situaciones cargadas de humor con momentos de mayor carga dramática, en un formato que ya ha circulado por otros países de la región antes de su llegada a Lima.

De “Excelsa” a las telenovelas, la trayectoria de Bárbara Torres

Bárbara Torres inició su carrera en México con el personaje de Excelsa en “La Familia P. Luche” en 2002, un papel que la consolidó como una de las figuras cómicas más reconocidas de la televisión mexicana. Desde entonces, la actriz ha participado en programas como “Sabadazo”, “Estrella2”, “Desmadruga2” y “Humor a Quién Humor Merece”.

Su trayectoria también incluye trabajos en telenovelas como “Esperanza del Corazón”, “Niña de mi Corazón” y “Junta de Vecinos”, producciones que ampliaron su presencia en la televisión mexicana más allá del formato de comedia con el que se dio a conocer.

Óscar Rubí, un director con más de 30 obras en su trayectoria

Óscar Rubí, por su parte, inició sus estudios artísticos en 1995 y desde 1998 ha producido más de 30 obras de teatro, la mayoría de las cuales también dirigió. Entre sus trabajos previos se encuentran los montajes “Cenicienta el Musical” y “Blancanieves el Musical”, además de las comedias “Tus Ex y mis Ex contra nosotros” y “Maduras, Solteras y Desesperadas”.

Dos retratos de la actriz Bárbara Torres sonriente: a la izquierda luce ropa verde y a la derecha viste una prenda blanca con el cabello suelto
Bárbara Torres, conocida como “Excelsa” en “La Familia P. Luche”, vuelve al Perú con la comedia teatral “¿Por qué las mujeres aman a los ……??”.

Rubí también ha trabajado en producciones junto a figuras como Sylvia Pasquel y Daniela Luján, lo que consolidó su trayectoria como director y productor dentro del circuito teatral mexicano antes de asumir la dirección de “¿Por qué las mujeres aman a los …….??”.

La presentación en Lima marca el regreso de Bárbara Torres a los escenarios peruanos, esta vez junto a una producción que combina la experiencia cómica de la actriz con la trayectoria de Rubí como director de comedias en México, en una función única programada para el 7 de noviembre en San Isidro.

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