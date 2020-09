“Yo sentí que la vida se me iba”: la memorable broma que Eugenio Derbez le jugó a “Excelsa” de “La Familia P. Luche”

(Foto: Instagram de Bárbara Torres)

La Familia P. Luche es uno de los programas de comedia más recordados en México. Eugenio Derbez y Gus Rodríguez, los cerebros detrás de este proyecto, crearon una emisión capaz de conquistar al público de todas las edades e impulsar la carrera de varios de sus protagonistas, especialmente la de Bárbara Torres, quien dio vida a “Excelsa” y padeció del peculiar sentido del humor de sus compañeros de reparto.

La actriz argentina contó a la periodista Mara Patricia Castañeda cómo conoció al comediante mexicano Eugenio Derbez y al director Gus Rodríguez, quienes le hicieron una broma que a casi vente años no puede olvidar.

Torres comentó que conoció a ambas personalidades durante las pruebas de vestuario para interpretar a “Excelsa”, la graciosa e irreverente empleada doméstica de la familia P. Luche.

“Estaba yo con el pelo suelto y me dice Gus: ’nena, estuvimos pensando con Eugenio, que te tienes que cortar el pelo... sí, si quieres hacer el personaje te tienes que cortar el pelo’. Los dos súper serios”, recordó Bárbara, quien destacó que perder su larga cabellera le significó un duro conflicto emocional y sentimental.

La protagonista de Lorenza, bebé a bordo recordó que temió perder su cabello y las facciones serias de quien fuera su director y compañero de reparto por más de 10 años.

“Te juro que yo sentí que la vida se me iba. Yo les dije: ’no, no me puedo cortar el pelo’”, destacó.

Mencionó que en su interior se desató una guerra de sentimientos encontrados porque no sabía si aceptar o negarse a continuar con su participación en La Familia P. Luche.

“Tuve un conflicto interno muy cañón. Yo creo que cuando me vieron la cara, porque se me pusieron los ojos vidriosos porque iba a tener que decir que sí a cortarme el pelo, y Gus ya no aguantó más y se empezó a reír”, resaltó.

“Me dijeron: ’no, era un chiste, es una broma’. Y a mí se me salió una grosería que es muy de Argentina... y se me sale ’qué hijo de puta, el chiste que me hicieron’”, añadió.

Bábara Torres mencionó que su frase la volvió a colocar en las miradas de todos en el set, pero el bochorno concluyó cuando el propio Gus Rodríguez aceptó su broma y le comentó que no se preocupara.

El personaje de “Excelsa” significó un gran salto para Bárbara Torres, quien automáticamente se ganó el cariño de todos los mexicanos.

“Amo a Excelsa”, dijo del papel que aún recuerda con mucho cariño y por el que la han llamado en las calles.

“La amo muy cañón. No sé qué tiene que en cuanto me pongo el traje, entro a un lugar y es mágico. Siempre le agradezco a Dios, a la virgencita y agradezco que me tocó hacerlo a mí... ‘Excelsa’ tiene una cosa, yo siento que es eso que todos queremos decir y no podemos, porque a ’Excelsa’ le vale gorro todo, pero tiene un permiso muy cañón, la gente le dio permiso. Ella puede hacer o decir lo que quiera”, concluyó.

La actriz destacó la gran disciplina y actitud que tiene el protagonista de No se aceptan devoluciones, ya que gracias a él aprendió mucho de la comedia y la televisión en México.

Eugenio Derbez y Gus Rodríguez formaron un dupla maestra dentro de la industria de la comedia en México. Ambos encabezaron varios proyectos como XHDRBZ o La Familia P. Luche, donde su sentido del humor y química los llevaron al éxito.

La broma que le hicieron a Bárbara Torres es una de tantas que seguramente hicieron al resto del elenco, ya que el mismo Eugenio no deja de jugar con los miembros de su familia.

Justo esta semana protagonizó una cadena de bromas-venganzas con Aislinn Derbez.

