Aumenta a 45,2% el interés de los limeños por las vitaminas: ¿a qué se debe?

El estudio identifica como uno de los principales motivos la búsqueda de mayor energía para las actividades diarias. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El interés de los limeños por los suplementos vitamínicos mantiene una tendencia ascendente y está cada vez más asociado a objetivos concretos relacionados con el bienestar. Entre 2022 y 2025, las búsquedas y conversaciones digitales sobre estos productos crecieron 45,2%, mientras que para 2026 se estima una expansión adicional de 7%, de acuerdo con un estudio de Insight Hunting de Impulso elaborado para Vitaldin.

La investigación tomó como referencia más de 209 millones de datos digitales vinculados a 3,1 millones de personas en Lima. El análisis muestra que las principales motivaciones están relacionadas con obtener más energía durante el día, reforzar las defensas y atender aspectos vinculados al cabello, la piel y las uñas. A ello se suman la necesidad de complementar la alimentación ante la falta de tiempo y la búsqueda de un mejor descanso.

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Energía, defensas y cuidado personal

Entre los motivos que impulsan la búsqueda de suplementos vitamínicos, aumentar la energía diaria concentra el 28,4% de las preferencias identificadas. Le siguen el interés por fortalecer las defensas, con 24,1%, y el cuidado del cabello, la piel y las uñas, que representa el 18,5%.

La falta de tiempo para mantener una alimentación completa también aparece entre las razones señaladas, con 14,2% de los casos analizados. Por su parte, un 9,3% muestra interés en alternativas relacionadas con mejorar el descanso. De esta manera, la demanda está vinculada con distintas necesidades de la rutina cotidiana.

Un 14,2% también recurre a estos productos como una forma de complementar su alimentación ante la falta de tiempo. Foto: Gtres

Las gomitas ganan espacio entre los consumidores

La presentación de los productos también muestra cambios en las preferencias. El interés por las gomitas vitamínicas aumentó 58,2% al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, reflejando una mayor atención hacia este formato de consumo.

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Entre quienes manifiestan una preferencia asociada a las gomitas, el 38,4% la relaciona con que estos productos no tienen apariencia de medicamento. Otro 31,2% valora que puedan consumirse sin necesidad de acompañarlos con agua. Estas características forman parte de los factores que explican el interés por esta presentación.

La demanda también alcanza al descanso

El descanso constituye otra de las necesidades identificadas en el análisis. El 9,3% de las personas consideradas en el estudio busca productos asociados con la mejora del sueño o con combatir el insomnio, un segmento en el que existen fórmulas que incluyen determinados nutrientes.

La elección de estos productos, sin embargo, está relacionada con las características y necesidades particulares de cada persona. “Hoy encontramos consumidores que buscan alternativas vinculadas a necesidades concretas de su rutina. Esto hace necesario que exista información clara sobre los componentes, las dosis y las recomendaciones de uso de cada producto”, señaló Sebastián Cordovez, representante de Vitaldin.

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El formato también cambia: el interés por las gomitas vitamínicas creció 58,2% en el primer semestre de 2026. Foto: The Food Tech

¿Qué considerar antes de consumir vitaminas?

El crecimiento de la categoría también pone sobre la mesa la importancia de revisar la información disponible antes de incorporar un suplemento a la alimentación habitual. La composición y la cantidad recomendada son algunos de los aspectos que deben ser considerados al momento de elegir estos productos.

“Una mayor cantidad de vitaminas no significa necesariamente un mayor beneficio. Antes de incorporar un suplemento a la rutina, es importante revisar su composición, dosis y recomendaciones de uso”, explicó Alessandra Canale, especialista vinculada a la marca.