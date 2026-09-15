Defender la competencia es defender el empleo

La industria peruana del acero respalda el libre comercio, pero reclama igualdad de condiciones frente a importaciones con competencia desleal.

Guardar

El libre comercio beneficia a consumidores y empresas cuando la competencia se desarrolla en condiciones razonablemente equilibradas. El problema aparece cuando determinados productos ingresan a un mercado mediante prácticas que distorsionan esa competencia. Una de ellas es el dumping: la exportación de un producto a un precio inferior a su “valor normal”. La OMC permite aplicar derechos antidumping cuando, después de una investigación, se demuestra que existe dumping, daño importante o amenaza de daño a una rama de producción nacional y una relación causal entre ambos.

El derecho antidumping no debería entenderse como una prohibición de importar ni como una protección automática para una empresa nacional ineficiente. Su finalidad es corregir una distorsión de la competencia. El derecho puede elevar el precio de la importación afectada hasta un nivel que reduzca o elimine el daño ocasionado a los productores nacionales.

PUBLICIDAD

¿Por qué importa esto para los trabajadores? Porque la competencia desleal no afecta únicamente a los balances de las empresas. Cuando una industria nacional pierde mercado rápidamente frente a importaciones artificialmente baratas, puede reducir producción, postergar inversiones y, finalmente, disminuir puestos de trabajo o llegar hasta cerrar las líneas de producción y convertirse en importadores/comercializadores de lo mismo que antes producían generando puestos de trabajo.

El dumping ocurre cuando un producto de exportación ingresa a un mercado a un precio inferior a su valor normal y distorsiona la competencia. REUTERS/Amit Dave/File Photo

Que es lo que más nos duele, o debería dolernos a los peruanos”. La pobreza. Y la pobreza existe en primer lugar porque no hay suficiente demanda de trabajadores para los que ya están desempleados o sub empleados y tampoco para los jóvenes que terminan una carrera profesional o técnica, e incluso para los jóvenes que terminan el colegio y quieren y necesitan trabajar para aportar al sostenimiento de su familia.

PUBLICIDAD

En nuestro país no nos podemos dar el lujo de que además del déficit ya existente de puestos de trabajo, dejemos que se cierren líneas de producción con la consiguiente perdida de todos esos puestos de trabajo.

La normativa antidumping reconoce precisamente que el daño relevante puede incluir no solo un perjuicio ya producido, sino también una amenaza de daño importante, siempre que esta se sustente en hechos y no simplemente en conjeturas.

Perú no es ajeno a esta problemática. INDECOPI mantiene derechos antidumping y compensatorios sobre diversos productos y continúa realizando investigaciones. En 2026, por ejemplo, se impusieron derechos antidumping definitivos sobre determinadas importaciones de tubos de acero provenientes de China, después de una investigación sobre su impacto en la producción nacional.

PUBLICIDAD

Perú aplica derechos antidumping a través de INDECOPI y en 2026 impuso medidas definitivas sobre importaciones de tubos de acero provenientes de China.

La discusión, entonces, no debería plantearse como “protección versus libre comercio”. La verdadera cuestión es cómo garantizar que el comercio internacional se desarrolle bajo reglas que permitan competir, invertir, producir y generar empleo. Defender una competencia abierta no significa aceptar una competencia distorsionada.

Los derechos antidumping, aplicados con investigaciones rigurosas, evidencia objetiva y criterios técnicos, pueden constituir una herramienta legítima para evitar que una distorsión comercial termine convirtiéndose en una crisis productiva y social debido a la pérdida innecesaria de puestos de trabajo.

Proteccionismo no, pero defensa de la producción nacional, sí, de todas maneras.