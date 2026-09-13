De las rosquitas cajamarquinas al Kankacho Ayavireño: las diez preparaciones peruanas reconocidas por Indecopi por su tradición

La fecha se celebra el 13 de setiembre y busca revalorar la cocina nacional como expresión de identidad cultural y patrimonio de la Nación. Difusión

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El Día de la Cocina y Gastronomía Peruana se celebra este domingo 13 de setiembre con atención en las preparaciones que forman parte de la tradición culinaria del país. La fecha, establecida en 2010, busca revalorar y difundir la cocina peruana como expresión de la identidad cultural y del patrimonio de la Nación.

En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) destaca una herramienta de propiedad industrial destinada a reconocer preparaciones tradicionales. Se trata de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), figura que permite proteger determinadas recetas y métodos de elaboración vinculados con la tradición gastronómica peruana.

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El reconocimiento alcanza a diez preparaciones procedentes de distintas zonas del país. Las recetas protegidas comprenden panes, sopas, salsas y diversos platos elaborados con ingredientes y procedimientos asociados a las costumbres culinarias de sus respectivas comunidades.

La información forma parte de la publicación de Indecopi titulada El origen que nos distingue: sellos distintivos que protegen la gastronomía tradicional peruana, documento que reúne las preparaciones reconocidas bajo esta figura. El material permite identificar el vínculo entre las recetas, sus lugares de procedencia y las características que sustentan su reconocimiento.

Las diez preparaciones reconocidas por Indecopi

Una pila de panes de anís, producto tradicional de Concepción en Junín, exhibe sus superficies tostadas y la presencia de semillas de anís.

Entre las especialidades protegidas figura el Pan de Anís de Concepción, procedente de Junín. También se encuentra la Papa a la Huancaína según la tradición de la provincia de Huancayo, preparación vinculada con la gastronomía de esa zona.

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La lista incluye además la Ocopa Arequipeña, originaria de Arequipa, y la Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori, correspondiente a Piura. A ellas se suman los Prestiños Huanuqueños, asociados con Huánuco, y el Pan Chacayano / Usa Tanta, relacionado con Pasco.

El registro también comprende las Rosquitas de Manteca de Cajamarca, la Malarrabia de Catacaos, el Seco de Chabelo/Seco de Chavelo y el Kankacho Ayavireño. Estas preparaciones representan distintas expresiones culinarias de regiones como Cajamarca, Piura y Puno.

Qué protege la figura de las ETG

Los Prestiños Huanuqueños fueron reconocidos como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). (Composición: Infobae/ Gob)

Las Especialidades Tradicionales Garantizadas constituyen una figura de propiedad industrial orientada a recetas y métodos de preparación tradicionales que cumplen características determinadas. Su reconocimiento permite establecer una protección vinculada con los elementos que identifican a cada preparación dentro de una tradición gastronómica.

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El alcance de esta figura comprende no solo el nombre de las preparaciones, sino también aspectos relacionados con sus ingredientes, conocimientos y métodos de elaboración. De esta manera, la protección toma en cuenta los elementos que permiten reconocer una receta como parte de una tradición específica.

Para el Indecopi, esta herramienta también permite mantener la relación entre las preparaciones reconocidas y las comunidades que conservan sus formas tradicionales de elaboración. El reconocimiento distingue así recetas cuya transmisión forma parte de las prácticas gastronómicas de diferentes localidades peruanas.

Recetas vinculadas con distintas regiones del país

La Sopa de Novios obtiene distinción ETG y se suma a los platos icónicos protegidos del país. (Foto: FB/@PIURA PLUS TV)

Las diez especialidades reconocidas muestran una presencia territorial que abarca Junín, Huánuco, Pasco, Cajamarca, Arequipa, Piura y Puno. Cada preparación mantiene una relación específica con la zona cuya tradición culinaria sustenta su reconocimiento.

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En el caso de Piura, la lista incorpora dos preparaciones asociadas con localidades concretas: la Sopa de Novios de Cura Mori y la Malarrabia de Catacaos. También figura el Seco de Chabelo o Seco de Chavelo, otra expresión de la gastronomía piurana incluida dentro de las ETG.

Puno está representado por el Kankacho Ayavireño, mientras que Cajamarca cuenta con las Rosquitas de Manteca de Cajamarca. Huánuco figura con sus Prestiños y Pasco con el Pan Chacayano / Usa Tanta. Junín aporta el Pan de Anís de Concepción y la Papa a la Huancaína según la tradición de Huancayo, mientras que Arequipa cuenta con la Ocopa Arequipeña.

Indecopi plantea ampliar el reconocimiento

Según la información difundida por Indecopi, la institución continuará con acciones destinadas a promover el reconocimiento y la protección de otras recetas y potajes tradicionales peruanos. El objetivo señalado por el organismo comprende la preservación de la diversidad gastronómica y la difusión de estas expresiones dentro y fuera del país.

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La publicación El origen que nos distingue: sellos distintivos que protegen la gastronomía tradicional peruana, disponible en el portal oficial del Gobierno del Perú, reúne información sobre estas diez Especialidades Tradicionales Garantizadas y su relación con la gastronomía tradicional de distintas regiones.