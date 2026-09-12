Perú

Este 13 y 14 de septiembre son días no laborables: Las regiones y trabajadores a los que aplican

Si bien septiembre no tiene feriados nacionales, sí hay días no laborables que aplican a tres regiones en el calendario. Dos se acercan

Declaran nuevo feriado en septiembre esta zona del Perú tendrá otro día no laborable
Tacna tiene feriado regional por festividad del Señor de Locumba. ¿Quiénes descansan este lunes 14 de septiembre? - Crédito Andina
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Septiembre es el único mes del segundo semestre del año que no tiene feriados nacionales, por lo que los trabajadores deberán esperar a octubre para disfrutar del siguiente día libre fuera de sus descansos semanales.

Pero sí hay un grupo de trabajadores que gozarán de días no laborables en el mes y dos se acercan. Estos aplican solo a nivel regional y son obligatorios (pero deberán compensarse con horas de trabajo posteriormente) para los trabajadores públicos. Estos son:

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  • El domingo 13 de septiembre es día no laborable por el Aniversario de Creación del departamento de Junín. Sin embargo, dado que el sector público no trabaja en domingo, la fecha se ‘perdería’
  • El lunes 14 de setiembre es día no laborable por la festividad del Señor de Locumba en Tacna. Aquí sí descansarán los servidores estatales de la región.
gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Lima no tiene feriados regionales. - Crédito Mincetur

Septiembre tiene ‘feriados regionales’

¿Sabías que los trabajadores públicos, además de los feriados, cuentan con días no laborables, que son fechas en que descansan, pero cuyas horas laborales tienen que recuperar luego?

Así, mientras el sector privado, en contraparte, no está obligado a aplicar este beneficio (pero sí puede pactarlo entre trabajadores y empleados), los trabajadores estatales gozan de mayores fechas libres, dependiendo de los días no laborables que apliquen en la región donde laboran.

Para septiembre, a pesar de que no hay feriados en el calendario nacional, en tres regiones se aplican días no laborables.

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Uno que ya pasó: el día no laborable del 8 de septiembre solo se descansa en la región de Apurímac —en la ciudad de Pisco también es aplicable por el por el reconocimiento al ‘Primer día de la Libertad del Perú’, pero no aplica a nivel regional—.

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Mientras, dos tendrán lugar pronto. El domingo 13 de septiembre —que, sin embargo, se perderá dado que el sector público no labora en esa fecha— es día no laborable en Junín.

Y el lunes 14 de septiembre es un día no laborable que sí se aplicará, pero solo a los trabajadores públicos en la región Tacna.

Fiesta y procesión de la Virgen de las Mercedes
En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Todos los feriados regionales de Perú

Perú tiene 23 feriados regionales. Así se ordenan según la región en que son aplicables:

  • Áncash: 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  • Apurímac: 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas
  • Ayacucho: 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana
  • Cusco: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Huancavelica: 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer
  • Huánuco: 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva
  • Huánuco: 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo
  • Ica: 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña
  • Junín: 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín
  • La Libertad: 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo
  • Loreto: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo
  • Madre de Dios: 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado
  • Moquegua: 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)
  • San Martín: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Tacna: 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba
  • Tumbes: 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla
  • Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.

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