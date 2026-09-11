Perú

Junín presenta pasaporte cultural que busca impulsar el turismo y las industrias creativas de la región

El material reúne contenidos sobre las tradiciones, patrimonio y expresiones artísticas de las nueve provincias, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la diversidad cultural del departamento

El pasaporte contempla contenidos sobre las nueve provincias de Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
El pasaporte contempla contenidos sobre las nueve provincias de Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Foto: Andina
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El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Junín, presentó una propuesta que busca acercar a la ciudadanía al patrimonio y las manifestaciones culturales de esta región. Se trata del pasaporte cultural de Junín, una publicación que plantea un recorrido por las nueve provincias del departamento a través de contenidos vinculados con su historia, tradiciones y expresiones artísticas.

La iniciativa reúne información sobre Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. El proyecto forma parte del Plan Regional de Cultura al 2030 y busca promover el acceso a contenidos culturales, el uso social del patrimonio y la valoración de la diversidad de Junín.

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Una ruta por las nueve provincias

El pasaporte cultural incorpora crónicas, investigaciones, cuentos, poemas, canciones populares y testimonios correspondientes a distintas épocas. Con estos contenidos, la propuesta plantea una forma de conocer las particularidades culturales de las provincias de Junín y fomentar el interés por sus espacios y manifestaciones.

Durante su presentación, realizada en la sede central del Ministerio de Cultura, se destacó el componente lingüístico y literario de la publicación, además de su aporte al conocimiento del patrimonio regional. Los asistentes también recibieron ejemplares de manera gratuita, como parte de una iniciativa orientada a incentivar la lectura y el acercamiento a los espacios culturales.

El pasaporte cultural reúne diversos contenidos, entre ellos crónicas, investigaciones, cuentos, poemas, canciones populares y testimonios de diferentes periodos
El pasaporte cultural reúne diversos contenidos, entre ellos crónicas, investigaciones, cuentos, poemas, canciones populares y testimonios de diferentes periodos. Foto: Andina

Tradiciones de la selva central

Uno de los contenidos destacados corresponde a la tradición oral de los pueblos indígenas asháninka y nomatsigenga de la selva central. El pasaporte incluye cantos recopilados en sus lenguas originarias y sus respectivas traducciones al castellano, con lo que incorpora expresiones vinculadas a la diversidad cultural de Junín.

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La publicación también recoge manifestaciones de otras zonas de la región. En el apartado dedicado a Huancayo se incluye un testimonio del investigador Guillermo Joo Muñoz sobre los rituales relacionados con el apu Wallallo, como parte del patrimonio cultural inmaterial de Junín.

Una propuesta para acercarse al patrimonio

El proyecto plantea además incentivar las visitas a bibliotecas, museos y festividades, así como a otros espacios culturales de la región. De esta manera, el recorrido propuesto en sus páginas busca trasladar la experiencia del pasaporte hacia lugares donde la ciudadanía pueda conocer directamente distintas expresiones del patrimonio.

La iniciativa contempla un reconocimiento para quienes completen el recorrido simbólico: la denominada “ciudadanía cultural de Junín”. Esta distinción busca reconocer el acercamiento y conocimiento de la diversidad cultural de la región.

La propuesta también busca fomentar el interés por bibliotecas, museos y festividades, además de otros espacios culturales de Junín.
La propuesta también busca fomentar el interés por bibliotecas, museos y festividades, además de otros espacios culturales de Junín. Foto: ¿Y tú qué planes?

Participación de autoridades

La presentación incluyó también un sellado simbólico de los pasaportes de las autoridades que participaron en la actividad. Entre ellas estuvieron el secretario general del Ministerio de Cultura, Abraham Rivas Lombardi; el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla; y el director de la DDC Junín, Javier Rojas León.

La propuesta se enmarca en el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio regional. Según lo planteado por la DDC Junín, el pasaporte también busca contribuir al desarrollo de las industrias culturales y creativas, además de promover la valoración de la diversidad que caracteriza a las nueve provincias.

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