Perú

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en Perú para comprar el nuevo iPhone 18 Pro

El cálculo de Bloomberg Línea sitúa el desembolso convertido a moneda local en 4.018 soles, frente a una remuneración mínima fijada en 1.130 soles, una diferencia que supera la registrada en varios mercados vecinos

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador peruano para comprar el nuevo iPhone 18 Pro. Imagen ilustrativa Infobae
Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador peruano para comprar el nuevo iPhone 18 Pro. Imagen ilustrativa Infobae
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El nuevo iPhone 18 Pro de Apple equivale a 3,56 salarios mínimos mensuales en Perú, según un cálculo de Bloomberg Línea que toma como referencia el precio de lanzamiento del dispositivo en Estados Unidos y lo convierte a soles al tipo de cambio vigente. La cifra ubica al país entre las economías de América Latina donde el esfuerzo salarial para acceder al nuevo teléfono insignia de la compañía es más elevado, por encima de México, Chile, Colombia, Uruguay y Costa Rica.

Apple presentó el miércoles 9 de septiembre su nueva generación de teléfonos, integrada por el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, además de su primer modelo plegable, el iPhone Duo. El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de 1.199 dólares para la versión de 256 gigabytes, cien dólares más que su antecesor, el iPhone 17 Pro. El iPhone 18 Pro Max, por su parte, parte de los 1.299 dólares en la misma capacidad de almacenamiento.

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El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event
El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)

Para establecer comparaciones entre países, el análisis toma el precio anunciado en Estados Unidos como punto de referencia, dado que el valor final en cada mercado local varía según los costos de importación, los impuestos, los márgenes de los distribuidores y el tipo de cambio. En el caso peruano, la conversión del precio estadounidense equivale a 4.018 soles, frente a un salario mínimo de 1.130 soles.

La brecha entre el costo del dispositivo y el ingreso mínimo mensual no responde únicamente a la política de precios de la compañía. Clara Inés Pardo, doctora en Economía y profesora de la Universidad del Rosario, explicó a Bloomberg Línea que “la diferencia regional no es simplemente ‘Apple cobra más’: es el resultado de la interacción entre moneda, impuestos, estructura de costos y segmentación del mercado”.

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A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria
A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Cómo se explica la brecha entre precio e ingreso mínimo

Según Pardo, el tipo de cambio explica buena parte de la dirección y la magnitud de las diferencias entre países, pero son los impuestos y los costos locales los que terminan de definir la brecha final frente al precio de referencia estadounidense. La académica señaló que cada nación de la región cuenta con estructuras tributarias distintas, lo que incide de forma directa en el precio que paga el consumidor final.

“El IVA/IGV y los aranceles, cuando aplican, se incorporan al precio final; a esto se suman costos aduaneros, logística, almacenamiento, distribución, garantías y comercialización”, detalló la economista. En Perú, el Impuesto General a las Ventas (IGV) y los costos de distribución locales elevan de forma habitual el precio final del dispositivo respecto al valor de lanzamiento en el mercado estadounidense, aunque el cálculo de Bloomberg Línea se basa en el precio de referencia de Estados Unidos convertido a soles y no en el valor comercial que terminan pagando los usuarios peruanos en las tiendas locales.

A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria
A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

El panorama regional del nuevo iPhone

La comparación regional muestra contrastes marcados. En Brasil, el iPhone 18 Pro equivale a 3,8 salarios mínimos mensuales, mientras que en Argentina la cifra sube a 4,8 salarios mínimos, uno de los niveles más altos de la región. En el extremo opuesto se ubican Uruguay y Costa Rica, con 1,9 y 1,5 salarios mínimos respectivamente, gracias a que ambos países cuentan con algunos de los ingresos mínimos más altos de la región medidos en dólares.

México, Chile y Colombia presentan cifras más moderadas que Perú, con equivalencias de poco más de dos salarios mínimos mensuales en cada caso. El caso más extremo de la región es Venezuela, donde el salario mínimo legal de apenas 130 bolívares hace que el precio del iPhone 18 Pro equivalga a 7.545 salarios mínimos mensuales, una cifra que refleja la magnitud de la crisis económica del país.

Paula Chaves, analista de mercados de la firma financiera Greyhound Trading, sostuvo que “la principal disparidad aparece al comparar ese precio con los salarios: en algunas economías, los consumidores enfrentan simultáneamente ingresos más bajos y mayores precios por el mismo teléfono”. La analista agregó que estas diferencias reflejan variaciones de poder adquisitivo, estabilidad económica, carga tributaria y condiciones de competencia en cada mercado.

A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria
A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Qué trae de nuevo el iPhone 18 Pro

Más allá del precio, la nueva generación de teléfonos de Apple incorpora cambios relevantes en cámara, procesador y gestión térmica respecto al modelo anterior. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max integran una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, capaz de ajustarse de forma automática según las condiciones de luz y de ofrecer mayor control sobre la profundidad de campo.

La compañía también sumó controles profesionales que permiten modificar de forma manual parámetros como el balance de blancos, la velocidad de obturación y la apertura, junto con un sistema de seguimiento del enfoque basado en modelos de inteligencia artificial que mantiene al sujeto fotografiado dentro de foco incluso cuando sale momentáneamente del encuadre. En materia de autonomía, el iPhone 18 Pro Max ofrece hasta 45 horas de reproducción de video, uno de los principales avances técnicos de esta generación.

A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria
A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

El debut del primer plegable de Apple

Durante el mismo evento, celebrado en Apple Park, en Cupertino, California, la compañía presentó su primer teléfono plegable, denominado iPhone Duo, con un diseño de tamaño similar al de un pasaporte, pantalla interna y externa, carcasa de titanio y lector de huellas integrado en el botón lateral. El dispositivo cuenta con una pantalla exterior equivalente al 90% de la del iPhone 18 Pro y una interior de 7,6 pulgadas, además del nuevo chip A20 Pro y una arquitectura de doble batería.

“Para un dispositivo que desempeña un papel central en la vida cotidiana, una pantalla más grande abre un abanico de posibilidades nuevas”, afirmó el director ejecutivo de Apple, John Ternus, durante la presentación. “Creemos que la mejor manera de lograrlo es con un diseño plegable”. El iPhone Duo tendrá un precio de 1.999 dólares en el mercado estadounidense y llegará al mercado en un calendario de lanzamientos que la compañía dividió en dos etapas, lo que retrasó la disponibilidad del iPhone 18 estándar hasta 2027.

A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria
A person holds the new foldable iPhone Duo during Apple's event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S. September 9, 2026. REUTERS/Carlos Barria

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