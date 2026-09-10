Perú a un paso de tener conexión aérea con una de las economías más poderosas de Medio Oriente

La ruta Dubái-Milán-Lima podría trasladar a más de 190 mil pasajeros y abrir una conexión más eficiente entre Perú y Medio Oriente. EFE/EPA/RONALD WITTEK

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la vigencia del Acuerdo de Servicios Aéreos con Emiratos Árabes Unidos, un instrumento que establece las condiciones regulatorias para futuras operaciones de pasajeros, carga y correo entre ambos países.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) formalizó el acuerdo como parte de la política de conectividad internacional del Perú. El tratado permitirá que las aerolíneas designadas definan sus servicios sin límites de capacidad, cantidad de frecuencias ni tipo de aeronave, de acuerdo con la demanda y las decisiones comerciales de cada empresa.

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El entendimiento bilateral incorpora además derechos de Quinta Libertad del Aire. Esta figura permite a una compañía aérea transportar pasajeros, carga o correo entre dos países distintos a su Estado de origen, dentro de una ruta que parte o termina en su territorio. En la práctica, habilita escalas comerciales en terceros mercados.

La eventual ruta entre Dubái, Milán y Lima aún no tiene fecha de inicio

El MTC informó que existen coordinaciones para generar las condiciones que permitan el ingreso de una aerolínea interesada en operar una potencial ruta entre Dubái, Milán y Lima. Hasta el momento, no se confirmó qué compañía podría asumir ese servicio, cuándo comenzaría ni la frecuencia de los vuelos.

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La eventual conexión tendría una escala en Italia, por lo que no constituiría una ruta directa entre Perú y Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo habilita ese tipo de operaciones y permite que las aerolíneas embarquen o desembarquen pasajeros y carga en puntos intermedios, siempre que cumplan las autorizaciones técnicas y comerciales.

El acuerdo de servicios aéreos elimina restricciones de capacidad, frecuencias y tipo de aeronave para las aerolíneas que operen entre Perú y Emiratos Árabes Unidos.

Según las proyecciones difundidas por el ministerio, el puente aéreo podría movilizar más de 190 mil pasajeros en promedio. La cifra dependerá de la puesta en marcha de los servicios, la oferta de las compañías, la demanda de viajeros y las condiciones de conexión con otros aeropuertos.

El convenio también facilita alianzas entre operadores, como los vuelos de código compartido. Ese mecanismo permite que dos o más aerolíneas comercialicen asientos en un mismo vuelo bajo códigos distintos. El acuerdo incluye también disposiciones para el transporte intermodal, que combina el traslado aéreo con otros medios logísticos.

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Para los usuarios, esas herramientas podrían traducirse en itinerarios hacia Medio Oriente con escalas en Europa, África o Norteamérica y con un único billete para tramos operados por distintas compañías. La disponibilidad concreta de esas alternativas dependerá de las rutas que las aerolíneas incorporen a su programación.

La carga aérea concentra el comercio peruano con EAU

La conectividad proyectada también apunta al transporte de bienes perecibles. El MTC señaló que productos agroexportadores como arándanos, paltas, uvas y espárragos podrían beneficiarse de servicios con menores tiempos de traslado hacia Medio Oriente.

Datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) indican que el 99,5% de los envíos peruanos a Emiratos Árabes Unidos utilizó la vía aérea al cierre de 2025. Ese mercado integró el grupo de seis destinos que concentraron el 91,2% del valor de la carga aérea internacional peruana, según la entidad.

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La dimensión económica de ese destino explica el interés por ampliar la conectividad. Emiratos Árabes Unidos es clasificado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un producto interno bruto de USD 621.550 millones y un PIB por habitante de USD 54.210. Su economía combina la actividad petrolera con el comercio, los servicios financieros, la aviación, el turismo y la logística.