Perú

JP Morgan y Citibank financian con USD 475 millones a Petroperú con la anuencia de EEUU

La estatal peruana recibió el primer desembolso de una línea de financiamiento internacional de hasta USD 2.000 millones liderada por la banca norteamericana

Petroperú llegó a junio con una deuda neta de USD 6.192 millones, un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones y solo USD 47 millones en efectivo. Europa Press/Contacto/La Nacion
Petroperú llegó a junio con una deuda neta de USD 6.192 millones, un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones y solo USD 47 millones en efectivo. Europa Press/Contacto/La Nacion
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Petroperú recibió un primer desembolso de USD 475 millones de una línea de financiamiento internacional de hasta USD 2.000 millones, en una operación liderada por JP Morgan y Citibank que busca dar liquidez a la petrolera estatal para comprar crudo, atender servicios esenciales y sostener su operación.

Los recursos estarán sujetos a un fideicomiso bajo administración y supervisión de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

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El fideicomiso limita el uso de los recursos de Petroperú

El financiamiento llega en un momento en que la empresa enfrenta una elevada carga de deuda, poco efectivo disponible y dificultades para acceder a nuevos créditos. Al cierre de junio, Petroperú registraba una deuda neta de USD 6.192 millones y un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones.

Según ProInversión, el dinero no proviene del Tesoro Público y tendrá un destino restringido. El fideicomiso mantendrá los recursos fuera de las cuentas de libre disponibilidad de la empresa, con el objetivo de que se utilicen para capital de trabajo, compra de crudo y obligaciones vinculadas con la continuidad operativa.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

La estructura busca dar garantías a las entidades financieras en medio del proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú. El Directorio presidido por Oliver Stark deberá ejecutar medidas para mejorar su gestión, ordenar sus pasivos y recuperar la confianza de acreedores e inversionistas.

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Por su par,te el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que el primer giro refleja la confianza de la banca internacional en la reorganización de la petrolera.

Petroperú
ProInversión señaló que los fondos para Petroperú no provienen del Tesoro Público y serán administrados con uso restringido mediante un fideicomiso.

Las calificadoras mantenían a la empresa en grado especulativo

El acceso a financiamiento ocurre pese a que Moody’s y S&P Global Ratings mantenían la calificación crediticia de Petroperú en categoría especulativa y con perspectiva negativa. Esa condición encarece el endeudamiento y restringe las alternativas de crédito para la compañía.

La petrolera obtuvo una utilidad neta de USD 121,3 millones durante el primer semestre de 2026, tras una pérdida de USD 278 millones en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el resultado positivo estuvo asociado al aumento internacional de los precios del crudo y los combustibles refinados, que permitió una valorización favorable de sus inventarios.

Los estados financieros mostraron que la mejora no provino de un incremento de la producción ni de las ventas locales, que continuaron con una tendencia descendente. El EBITDA llegó a USD 453 millones entre enero y junio, mientras que el efectivo disponible al cierre del semestre fue de USD 47 millones.

La medida llega tras varios días de tensión generados por decisiones recientes de la empresa, como la aprobación de una nueva estructura organizacional antes del inicio de la nueva gestión gubernamental.
Moody’s y S&P Global Ratings mantuvieron la calificación crediticia de Petroperú en categoría especulativa con perspectiva negativa, lo que eleva su costo de endeudamiento.

La petrolera debe ordenar obligaciones exigibles por hasta USD 800 millones

En julio, el entonces presidente del Directorio, Edmundo Lizarzaburu, estimó la deuda de corto de Petroperú en el umbral de entre USD 600 millones y USD 800 millones. Esa cifra incluía pagos pendientes a proveedores y otros compromisos exigibles en el corto plazo.

El Gobierno proyecta que la reorganización de Petroperú, la segmentación de activos y una mayor participación privada permitan que la compañía alcance autosostenibilidad financiera hacia 2032.

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