Julio Garay, el joven ayacuchano que revolucionó la alimentación con sus galletas contra la anemia

Julio Garay Barrios es un joven ayacuchano que viene construyendo un imperio con base en alimentación saludable. No se trata de cualquier producto que introduce al mercado para competir a nivel comercial, sino que su premisa es hacerle frente a un titán que durante años ha sometido al Perú: la anemia.

En el país, este mal parece no tener fin, pese a que nuestro país es una gran despensa de recursos alimentarios. Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, compartió una cifra alarmante y es que 4 de cada 10 niños sufren de anemia. A pesar de ser un problema de salud pública, existen personas que decidieron enfrentarlo con las herramientas que están a su disposición. Ese es el caso de Julio, el creador de las galletas Nutri H, las galletas contra la anemia.

El inventor de Ayacucho

Desde pequeño sus padres le inculcaron el gusto por la educación. La disciplina siempre estuvo presente y durante sus primeros pasos, su abuelita estuvo ahí para darle una mano en cualquier caída. Hoy la recuerda con mucho cariño y la tiene presente siempre.

Nació el 10 de marzo de 1993 en el poblado de Quimpitiriki del distrito de Sivia, provincia Huanta, departamento Ayacucho. Conforme crecía, él sabía que todo lo que iba aprendiendo en el camino le serviría para algo.

Así que en los recreos aprovechaba en hablar con los profesores para consultarles sobre distintos temas. Siendo un poco más grande, la creación de un producto era lo que le robaba el sueño.

La universidad, el lugar para iniciar el cambio

Siempre fue consciente de la realidad en la que vivía. No contar con recursos económicos y vivir en un lugar en el que no hay mucha oferta universitaria, lo llevó a realizar una investigación, hasta dar con el programa de Beca 18. En ese momento, no existía mucha información sobre el tema en su colegio.

Así, logró ingresar a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), en donde vio una cruda realidad, que además le recordó varios episodios de su niñez. En la ciudad ayacuchana, 5 de cada 10 niños tienen anemia. La enfermedad que de pequeño vivió lo seguía y no dudó en buscar una solución.

Creó una sinergia entre su avance educativo y profesional, y durante los últimos ciclos universitarios, decidió que su tesis debía ser el inicio de una solución. Fue así que para graduarse como Ingeniero Agroindustrial llevó a cabo una investigación para crear un producto innovador, una idea que aún busca cambiar la historia de muchas familias. Es así como nacen las galletas Nutri H.

“A los seis años tuve anemia y eso me motivó a poder conseguir una solución [...] En la universidad desarrollé la tesis de las galletas que combaten la anemia”, declaró Garay para Infobae Perú.

El camino no fue fácil, luego de varias pruebas, ensayos, borradores y reinicios, el ayacuchano dio con la fórmula correcta. El primer paso de su invento ya estaba, pero este paso, abría una nueva puerta, el comercializar su invención en todo el país.

“Yo siempre quise encontrar una carrera que me conecte con el campo y la transformación, y hacer industria. Entre tantas carreras, escogí Ingeniería Industrial porque incluye ingeniería e industrias alimentarias” reveló el inventor. Así cumpliría su gran sueño.

Pero cuando tocó la cima que él mismo se propuso, vio que todavía había camino por recorrer. Ahora, viene realizando gestiones para llevar su producto a tierras extranjeras, en donde sus galletas han deslumbrado a grandes inversionistas.

La próxima parada de las galletas contra la anemia serán República Dominicana y Panamá. Su creación también contará con una mejor versión y será a través de la microencapsulación, un método que convertirá a Nutri H en la primera empresa peruana en introducir dicho producto al mercado peruano.

Pero, ¿qué cambios sentirán los consumidores? El sabor, la consistencia, pues serán más crocantes. Garay confirma que esta innovación brindará 30 gramos de hierro por paquete de galleta. En la actualidad, el valor oscila entre los 11 y 16 gramos.

Su paso por History Channel

A pocas horas de culminar la convocatoria para reconocer inventos que cambien la historia, Julio Garay decidió enviar su propuesta.

Lo que el ingeniero traía entre manos deslumbró y no era para menos. Su proyecto, creado desde la vivencia personal y desde la intención de mejorar la salud de los niños, era más que una idea para cambiar la historia. Nutri H tuvo una mayor visibilidad.

La fórmula para brillar

Al preguntarle por cuál es la fórmula para brillar en distintos ámbitos, Garay recomendó: “Ser disciplinado, levantarme temprano y sacar buenas notas. Siempre estaban detrás de mí revisando los cursos que tenía que aprobar, y quererlos bastante”, fue la respuesta del ingeniero agroindustrial.