Cómo cambiar la foto del DNI en el RENIEC antes de las elecciones municipales

Un ciudadano realiza un trámite de identificación presencial mediante la captura de huellas dactilares y fotografía en un módulo de atención del registro civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciudadanos que requieran actualizar la fotografía de su Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden hacerlo mediante una rectificación de datos o una renovación ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El procedimiento permite emitir un nuevo documento con una imagen reciente, aunque sus efectos sobre el padrón electoral dependen de las fechas fijadas para cada proceso.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre, el padrón electoral cerró el 7 de abril. Los cambios efectuados luego de esa fecha no modifican el distrito de votación ni la información ya incorporada en la relación de electores para esos comicios.

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Reniec informó que remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fotografías actualizadas de 17.126 ciudadanos que renovaron su DNI hasta el 13 de julio. La medida busca facilitar la identificación en las mesas, aunque el trámite realizado ahora no reemplaza de forma automática la foto que figura en el padrón aprobado.

Un usuario captura la fotografía facial de un hombre mediante una aplicación móvil para realizar el trámite del documento de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de contar con la foto actualizada del DNI para evitar la impugnación de identidad

Una fotografía reciente reduce las dudas durante la identificación del elector, sobre todo si la imagen del documento fue tomada varios años antes, corresponde a la niñez o no refleja cambios físicos evidentes. El DNI sigue siendo el único documento válido para sufragar y debe presentarse ante los miembros de mesa.

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La diferencia entre la apariencia actual y la fotografía registrada no elimina por sí sola el derecho al voto. Sin embargo, puede obligar a una revisión más detallada de los datos consignados en el DNI y en la lista de electores, lo que retrasa la atención en la mesa de sufragio.

Reniec recomendó a quienes aún conservan una imagen de menor de edad actualizar el documento para facilitar la verificación de su identidad. En el padrón de las elecciones municipales de 2026 figuran 78.262 adultos con fotografías tomadas cuando eran menores, una situación que no impide votar, pero puede dificultar el reconocimiento visual.

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Requisitos para el cambio de imagen y actualización de datos en el RENIEC

El cambio de foto puede tramitarse como una rectificación de datos del DNI cuando el ciudadano busca modificar la imagen, firma, huellas dactilares, domicilio u otra información impresa. Este procedimiento exige la emisión de un nuevo DNI electrónico, debido a que la fotografía forma parte de los datos visibles del documento.

La infografía explica los usos, requisitos y el proceso de renovación del certificado digital del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en Perú, incluyendo costos y canales de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa es la renovación por caducidad, disponible cuando el DNI está vencido o entra en los 60 días previos a su vencimiento. En esa modalidad también se actualiza la foto y pueden modificarse, según el canal elegido, datos como el domicilio, la condición de donante de órganos o el estado civil.

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Quienes realicen el trámite de forma presencial deben acudir a un centro de atención de Reniec o a un centro MAC con servicio de captura fotográfica. Desde los siete años, la entidad toma la imagen sin costo adicional. Si la oficina no cuenta con ese servicio o el solicitante tiene menos de siete años, debe presentar una foto tamaño pasaporte con las características requeridas.

Aplicativo BioDNI del RENIEC para actualización de fotografía desde el celular

El aplicativo oficial se denomina DNI BioFacial y permite validar la identidad del usuario a través de una captura facial. Está dirigido a mayores de edad que realizan una renovación virtual y necesitan actualizar su fotografía sin iniciar el procedimiento en una agencia.

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Luego de pagar la tasa, el usuario debe descargar la aplicación, validar su identidad y seguir las indicaciones para registrar la imagen. Reniec recomienda que otra persona tome la foto, con el celular ubicado a una distancia aproximada de entre un metro y un metro y medio, en un espacio iluminado y con fondo blanco.

La persona debe aparecer sin lentes, sombreros ni prendas que cubran la cabeza, salvo motivos religiosos. Tampoco debe sonreír, usar ropa blanca o con rayas, ni ubicarse frente a sombras. Tras validar la captura, el ciudadano debe ingresar al portal de renovación, completar la solicitud y elegir la oficina donde recogerá el nuevo DNI.

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Una infografía detalla la elección de 13.148 autoridades subnacionales en Perú para el periodo 2027-2030, con un padrón de más de 26 millones de votantes según datos de ONPE, Reniec y JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costo del trámite y tiempos de emisión de un nuevo DNI previo a las elecciones

El costo para quienes tenían DNI azul y migran al DNI electrónico es de S/ 30, bajo el código de tributo 02121. Los titulares de DNI electrónico que solicitan una renovación deben pagar S/ 41, con el código 00525 en el trámite virtual o 00730 para determinados procedimientos presenciales.

Un usuario accede a la plataforma de servicios en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú para tramitar copias certificadas de actas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago puede efectuarse mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación, agentes autorizados o Yape, según la modalidad seleccionada. Las personas con discapacidad permanente están exoneradas del pago para la actualización de imagen y datos, de acuerdo con la información publicada por Reniec.

No existe un plazo único de entrega para todos los trámites, ya que depende de la carga operativa, la oficina elegida y la modalidad de atención. El solicitante debe consultar el estado del procedimiento con su número de DNI o código de solicitud y acudir a recoger el documento solo cuando la plataforma indique que llegó al 100% y se encuentra en agencia.

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Recomendaciones de la ONPE para la validación biométrica en la mesa de sufragio

Para votar, el elector debe llevar su DNI, incluso si está vencido, ya que se autorizó su uso para las elecciones del 4 de octubre de 2026. La mesa de sufragio contrasta la identidad con la información contenida en el padrón electoral y con los datos del documento presentado por el ciudadano.

Campaña de DNIe 3.0 en Chorrillos para este 4 de octubre. (Foto: RENIEC)

La actualización de la fotografía puede ayudar a los miembros de mesa en los casos donde la imagen anterior muestra a un elector cuando era menor de edad. Reniec remitió información complementaria a la ONPE después del cierre del padrón, entre ella fotografías actualizadas, cambios de domicilio y registros de ciudadanos fallecidos.

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Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciudadanos deben revisar con anticipación su local de votación, mesa y número de orden en la plataforma de consulta electoral de la ONPE. Si el DNI fue renovado después del cierre del padrón, el nuevo documento servirá para identificarse, pero el lugar asignado para votar se mantendrá según los datos vigentes al 7 de abril.